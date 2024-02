7 ngày nghỉ Tết, 214 người chết vì TNGT

Ngày 14/2, Báo cáo về kết quả triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8 - 14/02/2024) của Ủy ban ATGT Quốc gia cho thấy, trong 7 ngày nghỉ Tết, CSGT và công an các địa phương đã phát hiện và xử lý 71.409 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 182 tỷ đồng, tạm giữ 1.864 ô tô, 34.082 xe mô tô và 140 phương tiện khác, tước 18.899 Giấy phép lái xe các loại.



Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 29.099 trường hợp, vi phạm về tốc độ 16.756 trường hợp; vi phạm ma túy 114 trường hợp, vi phạm quá khổ, quá tải trọng 162 trường hợp; phương tiện vi phạm chở quá số người quy định 689 trường hợp.

Về tình hình TNGT, tính riêng trong ngày 14/2 (mồng 5 Tết), toàn quốc xảy ra 75 vụ TNGT đường bộ, làm chết 27 người và 69 người bị thương.

Trong 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn, toàn quốc xảy ra 541 vụ tai nạn giao thông, làm chết 214 người, bị thương 504 người. So với 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 tăng 83 vụ, giảm 69 người chết, tăng 177 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 538 vụ tai nạn giao thông, làm chết 211 người, bị thương 503 người. So với 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 tăng 83 vụ, giảm 69 người chết, tăng 176 người bị thương. Xảy ra 1 vụ TNGT đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết 3 người tại Trà Vinh. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người, bị thương 1 người. Đường thủy xảy ra 1 vụ làm chết 1 người.

Tình hình TTATGT trên cả nước cơ bản được đảm bảo; lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại, sinh hoạt, kinh doanh của người dân, nhất là các ngày trước và sau kỳ nghỉ Tết dẫn đến ùn ừ tại các tuyến ra vào cửa ngõ Thủ đô, TP HCM và các tuyến cao tốc.

Lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện nắm tình hình, bố trí phương tiện cẩu kéo cứu hộ; phối hợp phân luồng từ xa điều tiết giao thông nên tình hình ùn ứ giao thông được khắc phục nhanh hơn, sớm đưa tình trạng giao thông trở lại ổn định.

Về tình hình ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, chủ yếu tập trung tại các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô Hà Nội và TP HCM vào các ngày cao điểm (tức ngày 29 - 30 Tết và ngày mồng 4 - 5 Tết).

Đây là thời điểm người dân về quê ăn Tết và những ngày sau Tết khi người dân quay trở lại thành phố sinh sống làm việc, lưu lượng giao thông tăng cao, vượt xa năng lực đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông như: trên tuyến Pháp Vân - cầu Giẽ, đường Vành đai 3; trên tuyến quốc lộ 1 qua Đồng Nai, qua Ninh Bình, Thanh Hóa... cao tốc theo hướng TP HCM đi Long Thành - Dầu Giây, cửa ngõ đi về miền Đông, miền Tây (Tiền Giang, Bến Tre…), phà Cát lái và Rạch Miễu; quốc lộ 51 hướng đi Đà Lạt, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như tại các bến xe nhà ga tại Hà Nội và TP HCM.

Tại một số trạm thu phí, mặc dù đã triển khai hệ thống thu phí không dừng, tuy nhiên do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao so với ngày thường và do va chạm giao thông cũng dẫn đến tình trạng ùn, tắc cục bộ tại một số trạm thu phí như: tuyến trạm thu phí cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Pháp Vân – Cầu Giẽ…