Nườm nượp du khách về Đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu

Đền thờ Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (hay còn gọi đền Bà Hải) tồn tại đã hơn 6 thế kỷ. Đây không chỉ là nơi để người dân tới dâng hương cầu lễ mà còn trở thành địa chỉ du lịch tâm linh hút khách. Đặc biệt, những ngày đầu xuân, lượng khách về với di tích lại càng đông hơn bởi cảnh đẹp và sự linh thiêng nơi đây luôn là điểm đến của mọi người. Đông đảo du khách về đền dâng hương ngày đầu xuân mới. Được biết chỉ trong 4 ngày đầu năm 2024 đã có khoảng 4 vạn lượt khách về với di tích. Đền bà Bích Châu luôn thu hút du khách bởi vị trí đẹp, kiến trúc cổ kính và linh thiêng. Đền còn có nhiều tên gọi khác là đền Hải Khẩu, đền Bà Hải hoặc đền Chế Thắng phu nhân. Theo sử sách ghi lại, bà Nguyễn Thị Bích Châu là con gái của đại thần Nguyễn Tướng Công, sinh ra ở Hải Hậu, Nam Định. Bà nổi tiếng là cô gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang nên được mọi người hết mực yêu mến. Đến năm 1373, bà được vua Trần Duệ Tông yêu thương và tuyển làm cung nhân gọi là ái phi Bích Châu, lấy hiệu là Phù Dung.Lúc nhà Trần suy vong, Quý phi Bích Châu đã soạn thảo “Kê Minh Thập Sách” với đường lối quân sự, chính trị, văn hóa thiết thực, trọng yếu, phù hợp với giai đoạn lúc bấy giờ. Đến năm 1377, bà hộ giá nhà vua đem quân đánh Chiêm Thành, nhưng không may bị trúng độc và mất vào ngày 12 tháng 2. Đền bà Bích Châu được xây dựng trên một cồn cát rất rộng vào thế kỷ XIV, bao gồm khu cổng chính với đền miếu Ông Quan Tả, Nhà Quan Tả và Tam Quan. Năm 1991, đền đã được Bộ Văn hoá công nhận di tích lịch sử văn hoá danh lam thắng cảnh. Dù lượng khách về với đền đông, song công tác đón tiếp và hành lễ của du khách khá thuận lợi. Không gian ngôi đền thiêng ngập tràn sắc xuân tươi mới, giúp du khách có những cảm nhận an vui ngày đầu năm. Khu vực bến thả hoa đăng phía trước cổng đền mở thêm không gian cho du khách trải nghiệm thoải mái hơn sau khi vào dâng lễ Du khách chen chân nhau về với đền để làm lễ đầu năm. Lịch sử ngôi đền được khắc ghi đầy đủ lên bia đá phía cổng vào giúp du khách dễ dàng tìm hiểu. Đền Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (đền Bà Hải) luôn là một địa chỉ văn hóa du lịch tâm linh, cho du khách trên khắp mọi miền tìm về đây để thắp hương và dâng lễ, gửi gắm niềm tin cầu mong một năm mới an lành và hạnh phúc. >>> Mời độc giả xem thêm video Sôi động 5 lễ hội đặc sắc trên thế giới trong tháng 1:

