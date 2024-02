Bà Rịa – Vũng Tàu: Du khách tắm biển nhặt được gói hàng nghi ma túy

Ngày 14/2, Công an TP Vũng Tàu tiếp nhận, xử lý một gói hàng nghi là ma túy, do du khách tắm biển nhặt được và trình báo, giao nộp cho cơ quan công an.

Gói hàng nghi là ma túy mà du khách nhặt được khi tắm biển ở Bãi Sau (TP Vũng Tàu). Ảnh: Công an

Theo đó, trong quá trình vui chơi tắm biển, anh T.V.D (sinh năm 1983, thường trú Bình Phước) đã nhặt được một túi hàng có bọc nhiều lớp nilon dạt vào trên bãi biển.

Tuy nhiên, khi kiểm tra, nghi ngờ đây là hàng cấm, nên du khách này đã liên hệ cơ quan công an để giao nộp vào khuya 13/2.

Gói hàng nặng khoảng 1 kg.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Vũng Tàu xử lý theo quy định.

