Sở Y tế TP HCM xử phạt hộ kinh doanh và loạt cá nhân hành nghề y không chứng chỉ

Mới đây, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã công bố hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế. Đáng chú ý, các quyết định xử phạt số 2731, 2732, 2733 và 2734/QĐ-XPHC được ban hành cùng ngày 05/6/2026 đều tập trung vào các sai phạm diễn ra tại địa chỉ: Đường lộ 7A, khu phố Tân Lập, phường Long Nguyên, TP HCM.

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Hộ kinh doanh Hồ Vĩnh Lai

Theo quyết định số 2731/QĐ-XPHC, Hộ kinh doanh Hồ Vĩnh Lai bị xử phạt nặng nhất với tổng số tiền 74.000.000 đồng do phạm phải 3 hành vi vi phạm cốt lõi:

Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn được phép (trừ trường hợp cấp cứu hoặc được điều động do thiên tai, dịch bệnh).

Sử dụng người hành nghề không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám, chữa bệnh hoặc sau khi đã thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh phạt tiền, cơ sở này còn chịu hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (số 01133/BD-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bình Dương cấp) trong thời hạn 03 tháng; đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật (số 005591/NA-CCHN do Sở Y tế tỉnh Nghệ An cấp) trong thời hạn 02 tháng.

Liên đới trực tiếp, tại quyết định số 2732/QĐ-XPHC, ông Hồ Vĩnh Lai (người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở) cũng bị xử phạt 7.500.000 đồng với hành vi: Không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định. Ông Lai cũng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 02 tháng.

Phạt nặng các cá nhân "khám chui" không chứng chỉ

Cùng tại địa chỉ trên, Thanh tra Sở Y tế đã phát hiện và xử lý nghiêm hai cá nhân có hành vi khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Bùi Lê Vy (Quyết định số 2734/QĐ-XPHC): Bị xử phạt hành chính 35.000.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Yến Nhi (Quyết định số 2733/QĐ-XPHC): Bị xử phạt hành chính 35.000.000 đồng.

Tổng hợp chế tài: Tổng số tiền xử phạt hành chính áp dụng cho toàn bộ các cá nhân và hộ kinh doanh tại địa điểm này lên tới 151.500.000 đồng, đi kèm biện pháp đình chỉ, tước giấy phép hoạt động có thời hạn nhằm răn đe và bảo vệ an toàn cho người bệnh.

Sở Y tế TP HCM khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, lựa chọn các cơ sở y tế uy tín, có đầy đủ giấy phép hoạt động và người hành nghề có chứng chỉ hợp pháp để tránh những rủi ro đáng tiếc ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.