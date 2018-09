Kiều Minh Tuấn – "Con ngựa hoang" phẩm chất soái ca?

Thoạt nhìn vẻ ngoài, Kiều Minh Tuấn không có gì là điển trai, nếu không muốn nói là khá phong trần, bụi bặm. Chưa kể, Kiều Minh Tuấn không phải dạng hoạt ngôn, theo như anh nói về bản thân là "lầm lầm lì lì". Vào thời xa xưa, cái tên Kiều Minh Tuấn chưa ai biết đến, mỗi khi gặp người lạ hay bước vào đám đông, anh trở nên lạc lõng và khó lòng bắt chuyện. Anh không đủ tự tin để nhìn vào mắt họ.



Thế mà phụ nữ vẫn chết mê chết mệt anh, ít nhất trước mắt là hai cô. Một người cố ngậm bồ hòn làm ngọt, còn một người phải bật khóc thừa nhận yêu trước công chúng. Có lẽ, cái đẹp tiềm ẩn của Kiều Minh Tuấn chỉ được khám phá qua đôi mắt của kẻ si tình. Những nét đẹp tiềm ẩn trong con người anh mới đáng giá hơn ngoại hình, tiền bạc hay siêu xe.

Yêu bằng con tim chân thành

Đàn ông có thể đổi cả giang sơn để lấy mĩ nhân. Phụ nữ đổi tất thảy mọi thứ để lấy chân tình của người mình yêu. Kiều Minh Tuấn là người hiếm hoi trong showbiz Việt làm được điều đó.

Kiều Minh Tuấn nhỏ tuổi hơn Cát Phượng. Anh vẫn là trai tân chưa từng bước vào hôn nhân. Thế mà chàng trai trẻ ấy lại rung động trước người phụ nữ đã một lần đò và nuôi con một mình. Hẳn ban đầu nhiều người nghĩ Kiều Minh Tuấn dựa hơi Cát Phương để nổi tiếng. Không đôi co, không giải thích, anh âm thầm ở bên cạnh Cát Phượng chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Anh cùng cô vun vén hạnh phúc gia đình. Anh giúp cô chăm sóc, dạy dỗ cho con trai Bom. Hơn hết, anh chấp nhận cô không thể sinh con dù bản thân đã từng bật khóc trên sóng truyền hình bày tỏ khao khát có một đứa con của chính mình. Vì sao vậy? Vì anh yêu.

Tuy nhiên, với ý chí vươn lên, Kiều Minh Tuấn năng nổ tham gia các phim truyền hình trên các kênh tỉnh, thành phố. Mãi đến năm 2012, anh mới nổi bật trong bộ phim gây tranh cãi "Bụi đời chợ Lớn". Không may, bộ phim lại không được chiếu ở Việt Nam. Sau đó, Kiều Minh Tuấn trải qua 10 năm sống với những vai phụ như: Sơn đẹp trai, Già gân, mỹ nhân và găng tơ, Nắng, Lộc phát...

Nhìn cả hành trình vào nghề và tự phấn đấu của Kiều Minh Tuấn để thấy anh kiên trì miệt mài lao động và đi lên bằng chính tài năng của mình. Thuở hàn vi, Kiều Minh Tuấn từng nói với Cát Phượng: "Khi có chỗ đứng vững vàng thì chính tay tui sẽ dắt bà đi trên thảm đỏ". Một người đàn ông có ý chí, không dựa dẫm vào người yêu nổi tiếng hơn để xin vai, kiếm cơ hội là người tự trọng. Một người đàn ông tài năng, có ý chí cộng với tự trọng luôn có sức hút đặc biệt với phái nữ.

Không ba hoa lắm lời, nói ít làm nhiều

Khi muốn cửa đổ người con gái mình thích, đàn ông thường dùng lời ngon ngọt, hứa cho cái này tặng cái nọ hoặc ba hoa tâng bốc bản thân. Có thể, điều đó sẽ gây ấn tượng với những cô gái nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp. Với người phụ nữ thông minh và trưởng thành, họ lại cực dị ứng với người đàn ông ba hoa, hay nổ nhưng thực tế không được làm gì, lời hứa như gió bay.

Nhìn Kiều Minh Tuấn đã hiểu anh thuộc tuýp lầm lì ít nói. Cát Phượng từng chia sẻ, từ lúc cưa cẩm đến khi chính thức yêu đương, anh gần như không biết nói lời ngọt ngào hay thề non hẹn biển. Câu nói được cho là tỏ tình mà Cát Phượng nhớ hoài là: "Tôi về ở chung một nhà cùng nhau lo cho cu Bom". Thật thế, đến hôm nay, anh đã lo tròn trách nhiệm hơn cả lời anh nói. Con trai Cát Phượng yêu thương và kính trọng anh. Đến cả Thái Hoà cũng gửi lời cảm ơn anh vì đã chăm sóc cu Bom tận tình và dạy bảo con trai những điều hay lẽ phải.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã đăng kí kết hôn, sống cùng một nhà nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức lễ cưới. Bởi lẽ, Kiều Minh Tuấn nghĩ rằng hôn lễ cũng chỉ là một nghi thức và không quyết định được việc cả hai có gắn bó lâu dài hay không. Anh bộc bạch: "Đến một ngày nào đó thật tự nhiên và đầy đủ nhất tôi sẽ buột miệng mà nói lời cầu hôn. Và đó sẽ là lời cầu hôn chân thật nhất". Dường như với người đàn "con ngựa hoang" này, lời nói chỉ là suông, khi nào anh cảm thấy cần sẽ hành động như anh muốn.

Cũng chính tính cách nói ít làm nhiều của anh đã khiến An Nguy đổ gục. An Nguy bảo Kiều Minh Tuấn không nói lời đường mật. Nhưng cô lại thích cách anh quan tâm người khác. Đó là khoảng thời gian An Nguy ở Mỹ, anh đã giúp đỡ cô chỉnh sửa lại trang Vlog của mình vì cô khá mù công nghệ. Sau thời gian tiếp xúc cộng với sự chia sẻ mọi vấn đề của cuộc sống, cô dần yêu anh lúc nào không hay.

Dám làm những điều không ai dám cho người phụ nữ của mình

Trong showbiz từ trước đến nay chỉ có hai người đàn ông dám hành động dám hi sinh vì người phụ nữ của hình đó là Trấn Thành và Tuấn Hưng. Bây giờ, danh sách vàng này ghi thêm tên Kiều Minh Tuấn.

Trong một gameshow phát sóng trên kênh truyền hình, Kiều Minh Tuấn bày tỏ tình cảm chân thành dành cho Cát Phượng. Anh cho biết, khi chứng kiến Cát Phượng cô đơn đi diễn vô tình đã làm lay động trái tim mình. Tự trong lòng anh bật lên suy nghĩ: "Mình phải che chở cho người phụ nữ này".

Trong show truyền hình Sau ánh hào quang, ai ai cũng ngỡ ngàng vì sự quan tâm của Kiều Minh Tuấn dành cho bạn gái dù không có mặt trực tiếp: "Em có khỏe không? Cu Bom ăn chưa". Anh còn gửi hoa kèm dòng chữ: "Tặng vợ của anh. Anh biết em không thích hoa nhưng em cũng rất thích được người khác tặng hoa. Thời gian qua em rất cực khổ khi anh đi quay xa, cu Bom bị bệnh, không có ai bên em hết. Bó hoa này thay cho lời xin lỗi. Thôi, chịu khó mười mấy ngày nữa anh về rồi".