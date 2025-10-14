Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.

Thiên Tuấn

Chiều 14/10, tại buổi họp báo, Công an TP.Hà Nội đã công bố thông tin quan trọng về tiến trình điều tra các sai phạm liên quan đến dự án tiền ảo AntEx, trong đó có vai trò của ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với biệt danh "Shark Bình").

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Hà Nội cho biết, căn cứ vào kết quả xác minh các đơn tố giác tội phạm của nhà đầu tư và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ban hành quyết định khởi tố vụ án có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là "Shark Bình") và một số công ty liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 221 Bộ luật Hình sự để điều tra.

Việc khởi tố này diễn ra sau một thời gian dài lùm xùm trên mạng xã hội và báo chí, bắt đầu từ việc nhiều nhà đầu tư tố cáo dự án tiền ảo AntEx, từng được Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD và giữ vai trò cố vấn chiến lược, đã sụt giảm giá trị 99% và không thể rút vốn, khiến họ mất trắng.

Công an TP.Hà Nội cho biết, vụ án đang trong giai đoạn điều tra mở rộng và đề nghị những người từng tham gia đầu tư vào dự án AntEx, nếu bị thiệt hại, hãy tiếp tục gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT để được thụ lý và giải quyết theo quy định.

Đây là một trong những vụ án kinh tế nổi bật liên quan đến doanh nhân công nghệ trong thời gian gần đây, thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng khởi nghiệp và nhà đầu tư trong nước.

Shark Bình được ví là "cá mập" công nghệ, được nhiều người biết đến khi tham gia chương trình "Thương vụ bạc tỷ' (Shark Tank Vietnam), từng rót vốn vào hàng chục startup hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.

Không chỉ trong công việc, đời tư của Shark Bình cũng được nhiều người chú ý từ khi ông có cuộc hôn nhân thứ hai với một diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng.

#Tập đoàn NextTech #Nguyễn Hoà Bình #Shark Bình #công nghệ #vụ án #tiền ảo

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố đối tượng dùng thắt lưng đánh tài xế xe buýt ở Nghệ An

Nguyễn Văn Hòa bị khởi tố vì dùng thắt lưng đánh tài xế và bắt quỳ giữa đường sau mâu thuẫn vận chuyển hàng hóa tại Nghệ An.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1987, trú xã Tân Kỳ, Nghệ An) về tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

Theo đó, vào chiều 1/10, Công an xã Tân Kỳ nhận được thông tin của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực bến xe Tân Kỳ, thuộc khối 2, xã Tân Kỳ có một nhóm người đang xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, thông tin vụ việc được các trang mạng xã hội đăng tải.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 3 đối tượng dùng kiếm chém người ở Hà Tĩnh

Nghi ngờ anh N.T.A.H. có quan hệ tình cảm với bạn gái mình, Lý Hoàng Nam về nhà lấy một thanh kiếm dài 76 cm chém nạn nhân trọng thương.

Ngày 13/10, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Hoàng Nam (SN 2007, trú tại thôn Hòa Bình, xã Việt Xuyên) về hai tội danh: “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý gây thương tích”.

Ngoài ra, 2 đối tượng Nguyễn Tuấn Kiên (SN 2008) và Phan Viết Thắng (SN 2008, cùng trú tại xã Việt Xuyên) bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Shark Bình và dàn "cá mập" vướng lùm xùm gây xôn xao

Trước Shark Bình, đã có không ít “cá mập” gây ra tranh cãi, thậm chí vướng vào vòng lao lý.

Nổi tiếng trong giới kinh doanh, nhiều "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam đang từ đỉnh cao sự nghiệp bỗng liên tiếp dính lùm xùm, thua lỗ, có người còn vướng vòng lao lý.

Shark Bình và lùm xùm liên quan dự án tiền ảo AntEx

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Ngân 98 và bi kịch của quyền lực ảo

Ngân 98 và bi kịch của quyền lực ảo

Vụ Ngân 98 không chỉ gây chấn động mà còn phơi bày một hiện tượng đáng báo động: sự chuyển hóa danh tiếng thành công cụ phạm tội trong kỷ nguyên quyền lực ảo.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Phát hiện bom 'khủng' ở Hà Tĩnh

Phát hiện bom 'khủng' ở Hà Tĩnh

Trong quá trình đánh cá trên sông Ngàn Sâu, người dân xã Hà Linh (Hà Tĩnh) phát hiện quả bom “khủng” nặng gần 200kg, nên đã cấp báo chính quyền.