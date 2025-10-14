Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.

Chiều 14/10, tại buổi họp báo, Công an TP.Hà Nội đã công bố thông tin quan trọng về tiến trình điều tra các sai phạm liên quan đến dự án tiền ảo AntEx, trong đó có vai trò của ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với biệt danh "Shark Bình").

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Hà Nội cho biết, căn cứ vào kết quả xác minh các đơn tố giác tội phạm của nhà đầu tư và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ban hành quyết định khởi tố vụ án có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là "Shark Bình") và một số công ty liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 221 Bộ luật Hình sự để điều tra.

Việc khởi tố này diễn ra sau một thời gian dài lùm xùm trên mạng xã hội và báo chí, bắt đầu từ việc nhiều nhà đầu tư tố cáo dự án tiền ảo AntEx, từng được Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD và giữ vai trò cố vấn chiến lược, đã sụt giảm giá trị 99% và không thể rút vốn, khiến họ mất trắng.

Công an TP.Hà Nội cho biết, vụ án đang trong giai đoạn điều tra mở rộng và đề nghị những người từng tham gia đầu tư vào dự án AntEx, nếu bị thiệt hại, hãy tiếp tục gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT để được thụ lý và giải quyết theo quy định.

Đây là một trong những vụ án kinh tế nổi bật liên quan đến doanh nhân công nghệ trong thời gian gần đây, thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng khởi nghiệp và nhà đầu tư trong nước.

Shark Bình được ví là "cá mập" công nghệ, được nhiều người biết đến khi tham gia chương trình "Thương vụ bạc tỷ' (Shark Tank Vietnam), từng rót vốn vào hàng chục startup hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.

Không chỉ trong công việc, đời tư của Shark Bình cũng được nhiều người chú ý từ khi ông có cuộc hôn nhân thứ hai với một diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng.