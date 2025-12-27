Hà Nội

Xã hội

Cục CSGT thông tin vụ tai nạn lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai

Trưa 27/12, Cục Cảnh sát giao thông có thông tin về vụ tai nạn lật xe chở đoàn từ thiện tại Lào Cai khiến 9 người tử vong.

Nguyễn Hinh

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 27/12, đoàn thiện nguyện gồm 18 người (cả lái xe) đi xe ô tô khách mang biển số 29B-614xx di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họạ Mi, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Lái xe là anh Đỗ Đăng Thịnh (SN 1960, trú tại Hà Nội).

605590403-3279471222203873-470697227899438082-n.jpg
Hiện trường vụ xe chở đoàn từ thiện bị lật ở Lào Cai, 9 người tử vong.

Đến khoảng 7h40, xe di chuyển tại km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) thì va chạm hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50m, dẫn đến lật úp.

Hậu quả vụ tai nạn làm 9 người chết, 8 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã huy động tối đa lực lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

