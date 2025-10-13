Khởi tố 3 đối tượng dùng kiếm chém người ở Hà Tĩnh

Nghi ngờ anh N.T.A.H. có quan hệ tình cảm với bạn gái mình, Lý Hoàng Nam về nhà lấy một thanh kiếm dài 76 cm chém nạn nhân trọng thương.

Ngày 13/10, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Hoàng Nam (SN 2007, trú tại thôn Hòa Bình, xã Việt Xuyên) về hai tội danh: “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý gây thương tích”.

Ngoài ra, 2 đối tượng Nguyễn Tuấn Kiên (SN 2008) và Phan Viết Thắng (SN 2008, cùng trú tại xã Việt Xuyên) bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 (tỉnh Hà Tĩnh) phê chuẩn Quyết định khởi tố 3 bị can.

Theo thông tin ban đầu, tối 4/10, Lý Hoàng Nam và một số bạn đi uống rượu tại khu vực phường Thành Sen thì mâu thuẫn và nghi ngờ T.T.A.H. (SN 2009, trú tại xã Thạch Hà) có quan hệ tình cảm với bạn gái mình, nên Nam rủ Nguyễn Tuấn Kiên điều khiển xe mô tô chở Nam về nhà lấy một thanh kiếm dài 76 cm (lưỡi kim loại dài 52 cm, cán gỗ 24 cm) để đi giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 1h30 ngày 5/10, khi đi qua khu vực cầu Cày (phường Trần Phú), Nam phát hiện H. chở bạn gái về. Nam hô nhóm quay lại đuổi theo, rồi rút kiếm chém H. một nhát trúng tay. Cùng lúc, Phan Viết Thắng dùng chân tay tấn công khiến H. bị thương.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên bỏ đi khỏi hiện trường.

Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị tổn thương cơ thể 2%.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

