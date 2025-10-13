Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố 3 đối tượng dùng kiếm chém người ở Hà Tĩnh

Nghi ngờ anh N.T.A.H. có quan hệ tình cảm với bạn gái mình, Lý Hoàng Nam về nhà lấy một thanh kiếm dài 76 cm chém nạn nhân trọng thương.

Hạo Nhiên

Ngày 13/10, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Hoàng Nam (SN 2007, trú tại thôn Hòa Bình, xã Việt Xuyên) về hai tội danh: “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý gây thương tích”.

Ngoài ra, 2 đối tượng Nguyễn Tuấn Kiên (SN 2008) và Phan Viết Thắng (SN 2008, cùng trú tại xã Việt Xuyên) bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

image.jpg
Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 (tỉnh Hà Tĩnh) phê chuẩn Quyết định khởi tố 3 bị can.

Theo thông tin ban đầu, tối 4/10, Lý Hoàng Nam và một số bạn đi uống rượu tại khu vực phường Thành Sen thì mâu thuẫn và nghi ngờ T.T.A.H. (SN 2009, trú tại xã Thạch Hà) có quan hệ tình cảm với bạn gái mình, nên Nam rủ Nguyễn Tuấn Kiên điều khiển xe mô tô chở Nam về nhà lấy một thanh kiếm dài 76 cm (lưỡi kim loại dài 52 cm, cán gỗ 24 cm) để đi giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 1h30 ngày 5/10, khi đi qua khu vực cầu Cày (phường Trần Phú), Nam phát hiện H. chở bạn gái về. Nam hô nhóm quay lại đuổi theo, rồi rút kiếm chém H. một nhát trúng tay. Cùng lúc, Phan Viết Thắng dùng chân tay tấn công khiến H. bị thương.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên bỏ đi khỏi hiện trường.

Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị tổn thương cơ thể 2%.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video ngăn chặn 30 thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm.

(Nguồn: Truyền hình Tây Ninh)
#Công an #Hà Tĩnh #khởi tố #bắt giữ #chém người #trọng thương

Bài liên quan

Xã hội

Hot girl người Lào mất iPhone 17, công an tìm lại chỉ sau một giờ ở Hà Nội

Một nữ du học sinh người Lào bị mất iPhone 17 khi tham gia lễ hội văn hóa ở Ba Đình, Hà Nội, khoảng 1 giờ đồng hồ sau, Công an đã tìm lại được điện thoại.

Ngày 12/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã tìm thấy và trao trả chiếc điện thoại iPhone 17 cho cô Maysaa, một du học sinh người Lào. Trước đó, vào khoảng 20h tối 11/10, cô Maysaa đã đến Công an phường Ba Đình trình báo về việc bị mất điện thoại khi tham gia Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, tổ chức tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (phường Ba Đình).

capture.png
Cô Maysaa nhận lại tài sản bị thất lạc.
Xem chi tiết

Xã hội

Triệu tập đối tượng ném đá vỡ kính ô tô trên cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi

Đang lưu thông trên cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi, 3 phương tiện phải dừng lại vì kính chắn gió bị vỡ do có người ném đá từ trên cao xuống.

Ngày 11/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Toàn Lưu và Công an xã Việt Xuyên làm rõ, xác định đối tượng ném đá gây hư hỏng kính chắn gió nhiều ô tô lưu thông trên tuyến cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 8/10, tài xế Trần Quốc Lâm (SN 1982, trú tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe đầu kéo BKS 78H-018.43 di chuyển theo hướng Bắc – Nam.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 2 đối tượng dùng dao chém người ở Hà Tĩnh

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 2 đối tượng về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, gây thương tích cho người khác.

Ngày 10/10, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Trần Hậu Nghệ (SN 1985, trú tại TDP Tiền Giang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1981, trú tại thôn Sơn Trung 2, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Khởi tố, bắt tạm giam DJ Ngân 98

Khởi tố, bắt tạm giam DJ Ngân 98

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.