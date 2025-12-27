Hà Nội

Độc tính đáng sợ của loài 'cây câm' nhiều người Việt trồng trong nhà

Giải mã

Độc tính đáng sợ của loài 'cây câm' nhiều người Việt trồng trong nhà

Vừa được ưa chuộng làm cây cảnh trong nhà, môn trường sinh (Dieffenbachia seguine) còn ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học và văn hóa ít người biết đến.

T.B (tổng hợp)
Có nguồn gốc từ rừng mưa nhiệt đới châu Mỹ. Cây môn trường sinh xuất xứ từ vùng Trung và Nam Mỹ, nơi khí hậu ẩm nóng đã hình thành khả năng sinh trưởng mạnh mẽ của loài này. Ảnh: Pinterest.
Lá lớn với hoa văn loang độc đáo. Lá cây có nền xanh đậm xen các mảng trắng, vàng hoặc xanh nhạt, tạo nên vẻ đẹp nổi bật và sang trọng trong không gian nội thất. Ảnh: Pinterest.
Là cây cảnh phong thủy phổ biến. Nhiều người tin rằng môn trường sinh tượng trưng cho sức sống bền bỉ, mang lại may mắn và năng lượng tích cực cho gia đình. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng thích nghi tốt trong nhà. Cây chịu bóng bán phần, không cần ánh sáng mạnh, rất phù hợp với môi trường văn phòng hoặc nhà ở đô thị. Ảnh: Pinterest.
Nhựa cây có độc tính. Nhựa cây môn trường sinh chứa calcium oxalate, có thể gây bỏng rát miệng và họng nếu nhai phải, nên cần tránh xa trẻ em và thú nuôi. Ảnh: Pinterest.
Từng được gọi là “cây câm”. Ở phương Tây, cây còn có tên “dumb cane” - cây câm - vì nhựa cây có thể gây tê liệt tạm thời dây thanh quản nếu tiếp xúc. Ảnh: Pinterest.
Dễ nhân giống bằng cách giâm cành. Chỉ cần cắt một đoạn thân khỏe và trồng vào đất ẩm, cây môn trường sinh có thể nhanh chóng ra rễ mới. Ảnh: Pinterest.
Cần được chăm sóc đúng cách để an toàn. Dù đẹp và dễ trồng, cây nên được đặt ở vị trí phù hợp và chăm sóc cẩn thận để tránh các rủi ro do độc tính. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Cây cảnh phong thủy #Đặc điểm sinh học cây môn trường sinh #Nguồn gốc và môi trường sống #Tác dụng trang trí nội thất #Nguy cơ độc hại và an toàn #Phương pháp nhân giống cây

