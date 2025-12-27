Sạt lở bờ sông Lô sát nhà dân, Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp

UBND tỉnh Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở bờ, vỡ sông Lô tại xã Dân Chủ, nguy cơ đe dọa trực tiếp nhà dân và tuyến đê hữu Lô.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở bờ, vỡ sông Lô tại đoạn km36 - km36+200 đê hữu Lô, thuộc địa bàn xã Dân Chủ.

Theo báo cáo, khu vực bờ sông Lô đoạn từ km35+400 đến km36+200 đã xảy ra sạt lở với tổng chiều dài khoảng 800m, ảnh hưởng đến 17 hộ dân với hơn 70 nhân khẩu.

Ảnh minh họa.

Đặc biệt, đoạn từ km36 đến km36+200 bị sạt lở nghiêm trọng dài khoảng 200m, taluy sạt cao từ 10-12m so với mực nước sông hiện tại. Sự cố đã làm cuốn trôi công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi của người dân; điểm sạt lở gần nhất chỉ còn cách nhà dân và tuyến đê hữu Lô (Đường tỉnh 323) khoảng 20m.

Nguyên nhân sạt lở được xác định do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ kéo dài từ năm 2024 đến nay, cùng tác động của bão số 10 và việc xả lũ các hồ chứa thượng nguồn sông Lô.

Mực nước sông lên cao, dao động mạnh, kết hợp địa chất khu vực chủ yếu là đất cát pha đã làm tình trạng sạt lở diễn biến nhanh, phức tạp. Nếu không được xử lý kịp thời, nguy cơ sạt lở tiếp diễn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn người dân và tuyến đê hữu Lô, nhất là trong thời gian các hồ xả nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025 - 2026.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Dân Chủ phối hợp các cơ quan liên quan triển khai ngay các biện pháp cấp bách như cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực sạt lở, hạn chế người, phương tiện và gia súc ra vào khu vực nguy hiểm; xây dựng phương án chủ động di dời người và tài sản của các hộ dân có nguy cơ cao đến nơi an toàn; thường xuyên theo dõi, báo cáo diễn biến sạt lở.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra, hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp ứng phó; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, nội dung đề xuất công bố tình huống khẩn cấp; đồng thời nghiên cứu, khảo sát, hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng công trình xử lý sạt lở theo lệnh khẩn cấp, đảm bảo an toàn đê điều và đời sống nhân dân.