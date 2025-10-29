Sập nhà do lở đất ở Đà Nẵng, 5 người bị thương

Sập nhà do sạt lở đất ở một xã vùng núi Đà Nẵng khiến 5 người bị thương, 2 người tiên lượng nặng nếu không được chuyển tuyến và cấp cứu kịp thời.

Chiều 29/10, lãnh đạo UBND xã Trà Tân, TP Đà Nẵng cho biết, Trạm y tế xã vừa tiếp nhận 5 trường hợp bị thương do sạt lở đất và cây đè, từ xã Trà Giáp chuyển sang. Trong đó, 2 trường hợp có nguy cơ không qua khỏi trong đêm nay nếu không được chuyển tuyến và cấp cứu kịp thời.

5 trường hợp gặp nạn gồm: Nguyễn Thị Kim Huệ (36 tuổi), Nguyễn Tuấn Ty (10 tuổi), Nguyễn Thế Diện (33 tuổi), Nguyễn Thị Hào (34 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Thảo (28 tuổi, tất cả đều ở xã Trà Giáp).

Cấp cứu các bệnh nhân tại Trạm Y tế xã Trà Tân.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân được lực lượng cứu hộ tại chỗ chuyển từ xã Trà Giáp ra ngoài để sơ cứu khẩn cấp, do khu vực này đang bị cô lập và xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng.

Đáng chú ý, điều kiện cứu chữa cho các nạn nhân cực kỳ khó khăn do mất điện, xã phải mượn máy nổ của Công an xã và trường học gần đó để nạn nhân thở oxy và sơ cứu ban đầu. Biện pháp cứu trợ càng khó khăn khi Quốc lộ 40B đang bị chia cắt, chưa thông đường.

Lãnh đạo UBND xã Trà Tân cũng đã báo cáo sự việc lên nhóm Phòng chống thiên tai của TP Đà Nẵng và xin hỗ trợ khẩn cấp từ thành phố.

