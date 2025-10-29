Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Gần 67.000 hộ dân ở Đà Nẵng bị ngập do mưa lớn, nhiều phường xã bị cô lập

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại khu vực miền núi TP Đà Nẵng, giao thông bị chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư, hàng trăm hộ dân và tài sản phải di dời khẩn cấp.

Thanh Hà

Ngày 29/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác Chính phủ kiểm tra tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt gây ra tại TP Đà Nẵng.

Theo báo cáo nhanh của UBND TP Đà Nẵng, từ chiều 25/10 đến nay, tại các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra đợt mưa to đến rất to. Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền núi, làm hư hỏng các tuyến giao thông, cô lập nhiều khu dân cư, hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp người và tài sản.

image-2.jpg
Dự báo đến đêm 30/10, Đà Nẵng vẫn có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 120-250mm, có nơi trên 350mm; vùng núi phổ biến 150- 300mm, có nơi trên 400mm.

Tại khu vực đồng bằng, nhiều xã, phường vùng hạ du sông Thu Bồn, Vu Gia bị ngập sâu, mực nước trên các sông vượt mức báo động III, gây ngập lụt diện rộng.

Số hộ dân ngập do mưa lớn là 66.813 hộ; 10 xã bị cô lập hoàn toàn; 29 xã, phường bị ngập nặng. Công tác sơ tán được triển khai khẩn trương, với 4.835 hộ, 15.886 người được di dời khỏi vùng nguy hiểm.

Trên địa bàn thành phố ghi nhận 6 người chết, 4 người mất tích, 11 người bị thương do mưa lũ.

image.jpg
Trời Đà Nẵng vẫn tiếp tục mưa khiến người dân lo lắng nước sẽ còn dâng nữa.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với Quân khu V và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để bảo đảm các điểm bị ngập vẫn tiếp cận được, lương thực, thực phẩm và phương tiện vận chuyển luôn sẵn sàng. Các phương án phối hợp và thông tin liên lạc phải được duy trì liên tục, để mọi tình huống có thể ứng phó kịp thời.

image-1.jpg
Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt sâu trên diện rộng cô lập nhiều khu dân cư, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp người và tài sản; sạt lở đất khu vực miền núi, sạt lở bờ sông, bờ biển; các tuyến giao thông hư hỏng...

Sau khi nước rút, các địa phương chủ động phun khử khuẩn và xử lý môi trường. Bộ Y tế phải tiếp tục chỉ đạo nếu cần thiết. Về lâu dài, Phó Thủ tướng cho rằng cần thay đổi tư duy ứng phó với thiên tai khi thiên nhiên đang thay đổi, theo hướng chủ động, thích ứng: Hàng năm luôn duy trì lực lượng và phương tiện ứng phó, nhưng cần đảm bảo triển khai hiệu quả, không bị động; xây dựng năng lực hạ tầng đủ mạnh để chống chịu thiên tai, đồng thời tính toán để dù có lũ thì cuộc sống của người dân vẫn bình thường, không bị xáo trộn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nước lũ tại Quảng Ngãi đạt đỉnh lịch sử, chạm dầm cầu Châu Ổ trên Quốc lộ 1A:

#mưa lớn #Đà Nẵng #cô lập #giao thông #khu dân cư #di dời

Bài liên quan

Xã hội

Đà Nẵng chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Đà Nẵng lưu ý các đơn vị tiếp tục theo dõi, không chủ quan, sẵn sàng phương án ứng phó trong các tình huống xấu nhất.

Chiều 28/10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp triển khai công tác ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, từ 19h ngày 26/10 đến 13h ngày 28/10, tại TP Đà Nẵng, có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Dự báo mưa lớn trong 24h đến 48h tới, tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm; các xã, phường vùng núi phổ biến 200 - 350mm, có nơi trên 450mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn >150mm/3h ở vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, vùng đồng bằng cấp 1; vùng núi cấp 2.

Xem chi tiết

Xã hội

Một phụ nữ tử vong, một người mất tích ở Đà Nẵng do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài khiến một phụ nữ bị nước cuốn tử vong tại xã Hòa Tiến (Đà Nẵng) và một người mất tích sau vụ lật ghe chở 9 người qua sông Thu Bồn.

Chiều 28/10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị T. (quê phường An Khê, TP Đà Nẵng), công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Cầm. Do mưa lớn kéo dài, đường ngập sâu, trên đường từ nơi làm việc về, chị T. ghé tạm nhà mẹ đẻ ở phường An Khê để trú mưa. Sau đó, chị quay lại nhà chồng tại thôn An Trạch, xã Hòa Tiến để lấy đồ dùng lao động thì không may bị nước cuốn và tử vong.

Xem chi tiết

Xã hội

Tập trung ứng phó khẩn cấp, khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại Trung Bộ

Các bộ ngành, địa phương cần tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Công điện số 203/CĐ-TTg ngày 27/10/2025 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ.

ave.jpg
Nhiều tuyến phố ở Hội An bị ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: Hoài Văn).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới