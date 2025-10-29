Gần 67.000 hộ dân ở Đà Nẵng bị ngập do mưa lớn, nhiều phường xã bị cô lập

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại khu vực miền núi TP Đà Nẵng, giao thông bị chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư, hàng trăm hộ dân và tài sản phải di dời khẩn cấp.

Ngày 29/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác Chính phủ kiểm tra tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt gây ra tại TP Đà Nẵng.

Theo báo cáo nhanh của UBND TP Đà Nẵng, từ chiều 25/10 đến nay, tại các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra đợt mưa to đến rất to. Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền núi, làm hư hỏng các tuyến giao thông, cô lập nhiều khu dân cư, hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp người và tài sản.

Dự báo đến đêm 30/10, Đà Nẵng vẫn có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 120-250mm, có nơi trên 350mm; vùng núi phổ biến 150- 300mm, có nơi trên 400mm.

Tại khu vực đồng bằng, nhiều xã, phường vùng hạ du sông Thu Bồn, Vu Gia bị ngập sâu, mực nước trên các sông vượt mức báo động III, gây ngập lụt diện rộng.

Số hộ dân ngập do mưa lớn là 66.813 hộ; 10 xã bị cô lập hoàn toàn; 29 xã, phường bị ngập nặng. Công tác sơ tán được triển khai khẩn trương, với 4.835 hộ, 15.886 người được di dời khỏi vùng nguy hiểm.

Trên địa bàn thành phố ghi nhận 6 người chết, 4 người mất tích, 11 người bị thương do mưa lũ.

Trời Đà Nẵng vẫn tiếp tục mưa khiến người dân lo lắng nước sẽ còn dâng nữa.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với Quân khu V và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để bảo đảm các điểm bị ngập vẫn tiếp cận được, lương thực, thực phẩm và phương tiện vận chuyển luôn sẵn sàng. Các phương án phối hợp và thông tin liên lạc phải được duy trì liên tục, để mọi tình huống có thể ứng phó kịp thời.

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt sâu trên diện rộng cô lập nhiều khu dân cư, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp người và tài sản; sạt lở đất khu vực miền núi, sạt lở bờ sông, bờ biển; các tuyến giao thông hư hỏng...

Sau khi nước rút, các địa phương chủ động phun khử khuẩn và xử lý môi trường. Bộ Y tế phải tiếp tục chỉ đạo nếu cần thiết. Về lâu dài, Phó Thủ tướng cho rằng cần thay đổi tư duy ứng phó với thiên tai khi thiên nhiên đang thay đổi, theo hướng chủ động, thích ứng: Hàng năm luôn duy trì lực lượng và phương tiện ứng phó, nhưng cần đảm bảo triển khai hiệu quả, không bị động; xây dựng năng lực hạ tầng đủ mạnh để chống chịu thiên tai, đồng thời tính toán để dù có lũ thì cuộc sống của người dân vẫn bình thường, không bị xáo trộn.

