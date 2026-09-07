Việc rửa thịt có thể khiến nước chứa Salmonella, E. coli bắn tung tóe, gây lây nhiễm chéo và nguy hiểm với trẻ nhỏ, người già và người suy giảm miễn dịch.

Rửa thịt dưới vòi nước có thể khiến cả căn bếp nhiễm khuẩn

Rửa thực phẩm dưới vòi nước chảy là thói quen phổ biến trong nhiều gia đình với suy nghĩ nước sẽ cuốn trôi bụi bẩn, vi khuẩn. Tuy nhiên, với thịt sống, các chuyên gia cảnh báo cách làm này có thể gây tác dụng ngược, đặc biệt làm phát tán vi khuẩn Salmonella ra khu vực xung quanh.

Theo các tiến sĩ, bác sĩ nhi khoa, khi thịt sống được rửa dưới vòi nước, vi khuẩn Salmonella có thể theo các tia nước bắn ra ngoài, với khoảng cách lên tới 90 cm. Những vật dụng đặt gần bồn rửa như mặt bàn bếp, thớt, bộ đồ ăn, lọ gia vị, cốc nước, thậm chí cả bình sữa và núm vú đã được làm sạch cũng có nguy cơ bị nhiễm khuẩn.

Salmonella có thể gây nhiễm trùng, ngộ độc thực phẩm. Đáng lưu ý, trẻ sơ sinh, người cao tuổi và người có hệ miễn dịch suy yếu thuộc nhóm có nguy cơ cao, bởi nhiễm khuẩn trong những trường hợp này có thể dẫn tới nhiễm trùng huyết.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ khuyến cáo không cần rửa lại thịt sống bằng nước. Với những loại thịt được sản xuất, phân phối theo quy trình bảo đảm vệ sinh, nếu cần loại bỏ phần máu bên ngoài, người dùng chỉ cần dùng khăn giấy nhà bếp lau sạch.

Thay vì rửa, biện pháp quan trọng nhất để tiêu diệt Salmonella là nấu chín kỹ. Vi khuẩn này nhạy cảm với nhiệt, do đó thịt và trứng cần đạt nhiệt độ lõi từ 71 độ C trở lên để được tiệt trùng hoàn toàn.

Bên cạnh đó, trong quá trình chế biến cần tuân thủ nguyên tắc tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín. Người nội trợ nên sử dụng thớt, dao và hộp đựng riêng cho thực phẩm sống nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo.

Sau khi tiếp xúc với thịt hoặc trứng sống, cần rửa tay kỹ bằng xà phòng. Mặt bàn, thớt, dao và các dụng cụ liên quan cũng phải được vệ sinh bằng chất tẩy rửa để bảo đảm an toàn thực phẩm.

Một cách khác có thể áp dụng là cho thịt vào nồi nước lạnh trước khi nấu để hạn chế nước bắn ra ngoài, sau đó đun sôi nhằm tiêu diệt vi khuẩn.

Như vậy, thay vì cố gắng rửa sạch thịt sống bằng nước, việc kiểm soát nhiệt độ khi nấu, giữ vệ sinh tay và dụng cụ, đồng thời tách riêng thực phẩm sống với thực phẩm chín mới là những bước quan trọng để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.