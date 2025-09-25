Hà Nội

Quảng Trị tiêu huỷ lượng lớn thực phẩm nhập lậu

Số hàng hóa bị tiêu hủy gồm hơn 5.359kg thực phẩm các loại, đây là những mặt hàng nhập lậu, quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm chất lượng theo quy định.

Hạo Nhiên

Chiều 25/9, Hội đồng tiêu hủy tài sản - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị đã triển khai phương án và tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

1000060949-4376-574.jpg
Lực lượng chức năng tiêu huỷ thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, số hàng hóa tiêu hủy gồm hơn 5.359kg thực phẩm các loại, trong đó có 1.498kg đường tinh luyện xuất xứ Thái Lan và 3.861kg thực phẩm đông lạnh sản xuất ở nước ngoài. Đây là những mặt hàng nhập lậu, không chứng từ, quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm chất lượng theo quy định.

Toàn bộ số hàng hóa trên được đưa đi tiêu hủy tại bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch (xã Nam Trạch). Quá trình tiêu hủy có sự giám sát chặt chẽ của các thành viên hội đồng, bảo đảm an toàn, đúng quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video đấu tranh với thực phẩm không rõ nguồn gốc.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
