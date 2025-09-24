Hãi hùng cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh

Quách Thị Trần Tuyết (Hà Tĩnh) dùng “nước kẹo” pha với nước rồi tưới lên giá đỗ. Sau đó, từ 3 đến 05 ngày thì xuất bán ra thị trường.

Ngày 24/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ để bán ra thị trường tiêu thụ

Trước đó, vào hồi 9h ngày 21/9, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Chi cục phát triển Nông thôn và Quản lý chất lượng thuộc sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra phát hiện tại hộ kinh doanh Quách Thị Trần Tuyết, (Đ/c: số nhà 05, ngõ 121, đường Phan Chánh, Tổ dân phố Tiền Giang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng chất cấm là “nước kẹo” (tên hoá học 6-benzy laminopurine, viết tắt là 6-BAP) để sản xuất 472 kg giá đỗ.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của Quách Thị Trần Tuyết.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Quách Thị Trần Tuyết tìm hiểu “nhóm mua bán giá đỗ” trên mạng xã hội, liên hệ mua chất cấm là “nước kẹo” và được hướng dẫn cách pha chế để làm cho giá đỗ tăng trưởng nhanh, trắng, không có rễ, mập mạp, giữ được lâu không hư hỏng.

Mỗi lần sản xuất giá, Tuyết sử dụng “nước kẹo” pha với nước rồi tưới lên giá đỗ từ 3 đến 05 ngày thì xuất bán ra thị trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều, xử lý đúng theo quy định pháp luật.

