Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hãi hùng cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh

Quách Thị Trần Tuyết (Hà Tĩnh) dùng “nước kẹo” pha với nước rồi tưới lên giá đỗ. Sau đó, từ 3 đến 05 ngày thì xuất bán ra thị trường.

Hạo Nhiên

Ngày 24/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ để bán ra thị trường tiêu thụ

Trước đó, vào hồi 9h ngày 21/9, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Chi cục phát triển Nông thôn và Quản lý chất lượng thuộc sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra phát hiện tại hộ kinh doanh Quách Thị Trần Tuyết, (Đ/c: số nhà 05, ngõ 121, đường Phan Chánh, Tổ dân phố Tiền Giang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng chất cấm là “nước kẹo” (tên hoá học 6-benzy laminopurine, viết tắt là 6-BAP) để sản xuất 472 kg giá đỗ.

68d3b30ca6b37.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của Quách Thị Trần Tuyết.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Quách Thị Trần Tuyết tìm hiểu “nhóm mua bán giá đỗ” trên mạng xã hội, liên hệ mua chất cấm là “nước kẹo” và được hướng dẫn cách pha chế để làm cho giá đỗ tăng trưởng nhanh, trắng, không có rễ, mập mạp, giữ được lâu không hư hỏng.

Mỗi lần sản xuất giá, Tuyết sử dụng “nước kẹo” pha với nước rồi tưới lên giá đỗ từ 3 đến 05 ngày thì xuất bán ra thị trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều, xử lý đúng theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video đấu tranh với thực phẩm không rõ nguồn gốc.

#Sử dụng #chất hoá học #sản xuất #giá đỗ #Công an Hà Tĩnh #bắt giữ

Bài liên quan

Xã hội

Tiêu hủy 30 tấn thực phẩm đông lạnh nhiễm bẩn ở Đồng Nai

Cơ quan chức năng Đồng Nai xử phạt hơn 200 triệu đồng, tiêu hủy số hàng đông lạnh chứa vi khuẩn Salmonella, không hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Ngày 14/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đã phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy 30.399 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, có mẫu bị ô nhiễm vi sinh vật nguy hiểm.

Lô thực phẩm bị tiêu hủy gồm: vú heo, dồi trường heo, sụn gà, trứng gà non, lườn ngỗng, gà ủ muối… Trước đó, vào chiều 4/4/2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh tại khu phố 10, phường Xuân An, TP Long Khánh, do ông Nguyễn Thanh Hùng (SN 1995, ngụ TP Long Khánh) làm chủ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hải Dương tiêu hủy hàng tấn thực phẩm bẩn

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương vừa công bố kết quả xử lý hàng loạt vụ vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm và hàng giả.

Đội QLTT số 1 Chi cục QLTT Hải Dương vừa giám sát tiêu hủy số lượng lớn các sản phẩm thực phẩm là hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu không đảm bảo an toàn trong sử dụng.

Đây là số tang vật vi phạm của 3 trong số nhiều vụ việc vi phạm bị Đội QLTT số 1 phát hiện trong tháng cao điểm kiểm tra do UBND tỉnh, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Chi cục QLTT Hải Dương triển khai.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thái Bình phát hiện 300 kg thực phẩm đông lạnh "bẩn"

Cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình vừa phát hiện 300 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại một hộ kinh doanh trên địa bàn.

Trước đó, sáng ngày 16/5, Đội QLTT số 2 - Chi cục QLTT tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Công an phường Hoàng Diệu tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh thực phẩm đông lạnh H.V.T, tại địa chỉ tổ 12, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình do ông H.V.T làm chủ.

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trong kho lạnh của hộ kinh doanh có trên 3 tạ thực phẩm đông lạnh gồm: 200 kg tim lợn, 80 kg đuôi bò, 45kg chân gà… Qua làm việc, chủ hộ kinh doanh là ông H.V.T không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên. Trị giá hàng hóa vi phạm 19.550.000 đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới