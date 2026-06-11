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Quang Dũng hội ngộ Jennifer Phạm mừng con trai vào đại học

Sau nhiều năm ly hôn, Quang Dũng và vợ cũ Jennifer Phạm cùng xuất hiện để chúc mừng con trai Bảo Nam đón cột mốc mới.

Thu Cúc (tổng hợp)

Quang Dũng vừa chia sẻ hình ảnh chụp cùng con trai Bảo Nam và Jennifer Phạm khi cậu nhóc chính thức bước vào giảng đường đại học. Nam ca sĩ không giấu được niềm xúc động trước cột mốc mới của con.

Anh viết: "Chúc mừng con trai của ba mẹ! Những khoảnh khắc hạnh phúc vô tận mà Ba Mẹ và gia đình cùng chứng kiến. Nhìn thấy con khôn lớn mỗi ngày. Và giờ đây con bước vào giảng đường đại học với bao ước mơ và hoài bão".

Quang Dũng cũng gửi lời chúc con trai luôn gặp nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc trên hành trình phía trước. Hình ảnh Quang Dũng và vợ cũ cùng con trai chung xuất hiện trong dịp đặc biệt nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả.

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Quang Dũng hội ngộ Jennifer Phạm mừng con trai vào đại học. Ảnh: FB Quang Dũng.

Trước đó, chia sẻ trên Vietnamnet, Quang Dũng cho biết Jennifer Phạm không sống cùng nhà với Bảo Nam nhưng vẫn thường xuyên gọi video trò chuyện, hỏi han con trai hằng ngày. Theo nam ca sĩ, cô luôn theo sát cuộc sống của con trai, từ việc học tập đến những sinh hoạt thường nhật.

"Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn xem Jennifer Phạm và gia đình cô ấy như người nhà, hết lòng hỗ trợ nhau nuôi dạy, yêu thương Bảo Nam", Quang Dũng chia sẻ với Vietnamnet.

Theo Tiền Phong, trong một chương trình Quang Dũng thừa nhận anh và Jennifer Phạm đã mất không ít thời gian để có thể cởi mở và thoải mái gặp lại nhau sau khi chia tay.

Cũng trong chương trình này, Quang Dũng trải lòng về niềm hạnh phúc khi được làm cha. Anh cho rằng một trong những điều ý nghĩa nhất của người trưởng thành là được chứng kiến con khôn lớn từng ngày.

Theo nam ca sĩ, khoảnh khắc lần đầu tiên bế con trai từ phòng sinh ra ngoài là cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Với anh, đó là một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời, và niềm vui ấy tiếp tục được nhân lên khi nhìn thấy Bảo Nam trưởng thành, bước sang những dấu mốc mới của cuộc sống.

Mời quý độc giả xem video: "Jennifer Phạm tập nhảy cùng con gái". Nguồn FB Jennifer Phạm.
#Quang Dũng #Jennifer Phạm #Bảo Nam #đại học #gia đình

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