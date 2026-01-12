Hà Nội

Hot face sao Việt: Jennifer Phạm hoá cô gái vùng cao làm giám khảo

Giải trí

Hot face sao Việt: Jennifer Phạm hoá cô gái vùng cao làm giám khảo

Hoa hậu Jennifer Phạm chọn trang phục cảm hứng cô gái vùng cao khi làm giám khảo. Huyền My khoe hình ảnh đầu tiên của năm 2026. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 11/1: Hoa hậu Jennifer Phạm chọn trang phục cảm hứng cô gái vùng cao khi làm giám khảo của Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026. Ảnh: FB Jennifer Pham
Á hậu Huyền My khoe hình ảnh đầu tiên của năm 2026. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My
Võ Hoàng Yến xúng xính áo dài chụp ảnh Tết với con gái Nubi. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đăng ảnh con gái Lisa được bố - diễn viên Kim Lý âu yếm bế. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Vợ chồng Vân Trang mở tiệc kỷ niệm cưới ở biệt thự 1.000 m2. Ảnh: FB Vân Trang
Hai chị em cựu siêu mẫu Thuý Hăng và Thuý Hạnh diện bikini khoe dáng sexy trên bãi biển. Ảnh: FB Bui Thuy Hanh
Diễn viên Diệu Nhi khoe sắc trong chuyến đi đầu năm. Ảnh: FB Diệu Nhi
Ca sĩ Lệ Quyên trầm trồ trước cảnh sắc thiên nhiên khi đến Sa Pa. Ảnh: FB Lệ Quyên
