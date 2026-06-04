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GALLERY] Cuộc sống điểm 10 của Jennifer Phạm

Giải trí - Giới trẻ

GALLERY] Cuộc sống điểm 10 của Jennifer Phạm

Jennifer Phạm có 3 con với doanh nhân Đức Hải cùng con trai Bảo Nam từ hôn nhân trước. Ở tuổi ngoài 40, cô vẫn giữ sức hút trong showbiz.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Jennifer Phạm)
Jennifer Phạm đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Danh hiệu này mở ra cơ hội để mỹ nhân sinh năm 1985 bước chân vào showbiz Việt. Sau cuộc thi, cô phát triển sự nghiệp với vai trò MC và hoạt động kinh doanh.
Jennifer Phạm đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Danh hiệu này mở ra cơ hội để mỹ nhân sinh năm 1985 bước chân vào showbiz Việt. Sau cuộc thi, cô phát triển sự nghiệp với vai trò MC và hoạt động kinh doanh.
Jennifer Phạm có con trai đầu lòng Bảo Nam từ cuộc hôn nhân với ca sĩ Quang Dũng. Cậu nhóc nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật, chiều cao ấn tượng và thành tích học tập tốt tại Mỹ.
Jennifer Phạm có con trai đầu lòng Bảo Nam từ cuộc hôn nhân với ca sĩ Quang Dũng. Cậu nhóc nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật, chiều cao ấn tượng và thành tích học tập tốt tại Mỹ.
Mới đây, Jennifer Phạm chia sẻ chuyến đi cùng Bảo Nam đến xem giải đua xe F1. Trên trang cá nhân, cô viết: “Món quà sau kỳ thi và trước lễ tốt nghiệp của cậu thanh niên mê F1. Ba ngày sống cùng tiếng động cơ, những vòng đua nghẹt thở và cảm xúc vỡ òa trên khán đài. Bảo Nam là fan của Mercedes và Red Bull, hôm nay niềm vui nhân đôi khi cả hai đội mình yêu thích đều chiến thắng.”
Mới đây, Jennifer Phạm chia sẻ chuyến đi cùng Bảo Nam đến xem giải đua xe F1. Trên trang cá nhân, cô viết: “Món quà sau kỳ thi và trước lễ tốt nghiệp của cậu thanh niên mê F1. Ba ngày sống cùng tiếng động cơ, những vòng đua nghẹt thở và cảm xúc vỡ òa trên khán đài. Bảo Nam là fan của Mercedes và Red Bull, hôm nay niềm vui nhân đôi khi cả hai đội mình yêu thích đều chiến thắng.”
Jennifer Phạm kết hôn với doanh nhân Đức Hải vào năm 2012.
Jennifer Phạm kết hôn với doanh nhân Đức Hải vào năm 2012.
Sau hơn một thập kỷ gắn bó, cả hai vẫn giữ được sự đồng hành và chia sẻ trong cuộc sống thường ngày.
Sau hơn một thập kỷ gắn bó, cả hai vẫn giữ được sự đồng hành và chia sẻ trong cuộc sống thường ngày.
Cách đây ít ngày, người đẹp đăng ảnh bên chồng và hài hước viết: “Lâu lâu phải đăng ảnh với anh bạn cùng phòng để mọi người biết tụi mình vẫn còn chơi với nhau.” Dòng trạng thái nhận được sự quan tâm từ khán giả.
Cách đây ít ngày, người đẹp đăng ảnh bên chồng và hài hước viết: “Lâu lâu phải đăng ảnh với anh bạn cùng phòng để mọi người biết tụi mình vẫn còn chơi với nhau.” Dòng trạng thái nhận được sự quan tâm từ khán giả.
Jennifer Phạm cũng bày tỏ sự trân trọng dành cho ông xã: “Ở với nhau đủ lâu mới hiểu, tình yêu không phải lúc nào cũng là những điều quá lớn lao. Đôi khi chỉ là một người luôn xuất hiện trong mọi khoảnh khắc đời mình, từ những ngày rực rỡ cho tới những ngày chẳng muốn nói gì cả. Cảm ơn vì sau bao nhiêu năm, mình vẫn là người yêu, người bạn và là đồng minh sống sót qua những cơn thất thường của nhau".
Jennifer Phạm cũng bày tỏ sự trân trọng dành cho ông xã: “Ở với nhau đủ lâu mới hiểu, tình yêu không phải lúc nào cũng là những điều quá lớn lao. Đôi khi chỉ là một người luôn xuất hiện trong mọi khoảnh khắc đời mình, từ những ngày rực rỡ cho tới những ngày chẳng muốn nói gì cả. Cảm ơn vì sau bao nhiêu năm, mình vẫn là người yêu, người bạn và là đồng minh sống sót qua những cơn thất thường của nhau".
Hiện Jennifer Phạm và doanh nhân Nguyễn Đức Hải có ba người con chung là Na, Nấm và Nu. Các con của cô thường xuất hiện trong những bức ảnh gia đình được chia sẻ trên mạng xã hội.
Hiện Jennifer Phạm và doanh nhân Nguyễn Đức Hải có ba người con chung là Na, Nấm và Nu. Các con của cô thường xuất hiện trong những bức ảnh gia đình được chia sẻ trên mạng xã hội.
Hai con gái Na và Nấm được nhiều khán giả nhận xét thừa hưởng nét đẹp từ mẹ. Jennifer Phạm nhiều lần cho thấy sự tự hào khi chứng kiến các con trưởng thành và phát triển trong môi trường giáo dục hiện đại.
Hai con gái Na và Nấm được nhiều khán giả nhận xét thừa hưởng nét đẹp từ mẹ. Jennifer Phạm nhiều lần cho thấy sự tự hào khi chứng kiến các con trưởng thành và phát triển trong môi trường giáo dục hiện đại.
Xem video: "Jennifer Phạm nhảy cùng con gái". Nguồn FB Jennifer Phạm.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Jennifer Phạm)
#Jennifer Phạm #Hoa hậu #Showbiz Việt #Gia đình #Bảo Nam #Dưỡng nhan

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