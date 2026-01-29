Hà Nội

Giải trí

Jennifer Phạm hoá cô gái vùng cao, khoe sắc giữa núi rừng Sa Pa

Hoa hậu Jennifer Phạm gây ấn tượng khi hóa thân thành cô gái vùng cao trong bộ ảnh mới thực hiện tại bản Cát Cát, Sa Pa.

Trong chuyến công tác gần đây tại Sa Pa, Jennifer Phạm đã tranh thủ thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm với concept lấy cảm hứng từ những cô gái vùng cao.
Địa điểm được cô lựa chọn là bản Cát Cát – một trong những điểm du lịch nổi tiếng, mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc.
Xuất hiện giữa núi rừng xanh mướt và những nếp nhà sàn mộc mạc, Hoa hậu Jennifer Phạm diện trang phục truyền thống được biến tấu tinh tế.
Bộ trang phục giữ trọn nét đặc trưng của váy áo dân tộc nhưng được cách điệu hiện đại, giúp tôn lên vẻ thanh lịch và duyên dáng của người đẹp.
Điểm nhấn của tổng thể là kiềng bạc và đôi khuyên tai to bản ấn tượng, mang đậm hơi thở văn hóa vùng cao.
Không chỉ đầu tư trang phục, Jennifer Phạm còn hoàn thiện phong cách với kiểu trang điểm nổi bật. Đôi má ửng hồng, làn da căng mịn cùng hoa cài đầu tạo nên hình ảnh vừa ngọt ngào, vừa tươi mới.
Nhiều khán giả nhận xét kiểu makeup này giúp cô “hack tuổi” rõ rệt, mang đến vẻ trẻ trung và dễ thương dù đã là mẹ của bốn con.
Chia sẻ về bộ ảnh, Jennifer Phạm cho biết cô đặc biệt mê đắm cảnh sắc Sa Pa.
Jennifer Phạm được nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp cũng như có gia đình hạnh phúc viên mãn.
Trải qua sóng gió trong chuyện tình cảm, ở thời điểm hiện tại, cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên cạnh đại gia Đức Hải và các con. Người đẹp thành công xây dựng hình ảnh một phụ nữ trưởng thành, có gia đình và sự thành đạt nhất định, không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi.
