Vì sao ông Trump nôn nóng, ra lệnh tiêu diệt tàu Iran "cà khịa" tàu chiến Mỹ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ tiêu diệt bất cứ tàu xuồng vũ trang nào của Iran có hành vi quấy rối các tàu chiến của Mỹ trên khu vực vùng Vịnh, sau khi Trump được báo cáo về các hành động nguy hiểm của các tàu quân sự của Iran ở vùng Vịnh. Trên trang Twitter của mình, Tổng thống Trump viết “Tôi đã chỉ thị cho Hải quân Mỹ nổ súng và phá hủy tất cả các tàu quân sự của Iran, có thể gây nguy hiểm trên biển cho các tàu Hải quân Mỹ”. Ngoài thông điệp ngắn gọn trên, Tổng thống Mỹ không bình luận bất cứ gì thêm. Trước đó, trong thông cáo báo chí, Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ có trụ sở tại Bahrain, đã thông báo cáo rằng, vào ngày 15/4, các xuồng cao tốc vũ trang của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở vịnh Ba Tư đã thực hiện các cuộc diễn tập nguy hiểm chống lại một số tàu chiến Mỹ. Các xuồng của IRGC đã liên tục tiếp cận một cách nguy hiểm, một số tàu chiến của Hải quân Mỹ, đang thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển quốc tế, ở phía bắc vịnh Ba Tư. Hải quân Mỹ đã công bố một số video và hình ảnh cho thấy, một xuồng chiến đấu của Iran đã tiếp cận các tàu chiến của Mỹ ở khoảng cách chỉ có 9 m và thực hiện các động tác cắt mặt nguy hiểm. Sau khoảng một giờ, các tàu Iran đã trả lời các cuộc gọi trên radio và rời khỏi khu vực. Phản ứng của Iran sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Khatami cho rằng, sự hiện diện của Hải quân Mỹ ở Vịnh Ba Tư là mối đe dọa đối với an ninh Vịnh Ba Tư nói chung và của của Iran nói riêng. Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Iran, "Mỹ đã tiếp cận biên giới của Iran một cách trái phép". Hai ngày sau tuyên bố này, vào ngày 19/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, lực lượng vũ trang của Iran sẽ huỷ diệt các tàu chiến Mỹ, nếu bị đe dọa an ninh ở khu vực Vùng Vịnh. Chúng tôi khuyên người Mỹ nên tuân thủ các quy tắc quốc tế và các quy định hàng hải ở Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, tránh mọi cuộc phiêu lưu và thông điệp sai lệch. Hải quân IRGC và các lực lượng vũ trang Iran sẽ đáp trả bất kỳ hành động sai lầm nào của Mỹ. Tuyên bố cũng đề cập vụ việc xảy ra vào ngày 15/4 tuy nhiên Hải quân IRGC phủ nhận các chi tiết của cuộc xung đột, cho rằng hành động khiêu khích nguy hiểm đó là lỗi của Hải quân Mỹ chứ không phải do Iran và tố cáo Mỹ dựng nên câu chuyện kiểu phim của Hollywood. Ngoài ra, IRGC lưu ý rằng đây không phải là lần đầu tiên Hải quân Mỹ hành xử theo cách này; vào ngày 6 - 7/4, Hải quân Mỹ cũng đã thực hiện các hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp khi chặn một tàu Iran. Chính sau sự cố này, Hải quân IRGC đã quyết định tăng cường tuần tra ở Vịnh Ba Tư. Không chỉ xung đột trên vịnh Ba Tư, mâu thuẫn giữa Mỹ và Iran còn trên các khu vực chiến lược khác; vào đầu tháng Tư, Tổng thống Mỹ cho biết, họ sẽ giáng những đòn mạnh hơn, nếu các phe phái được Iran hậu thuẫn, tấn công các mục tiêu của Mỹ ở Iraq. Trước đó vào tối 11/3, căn cứ không quân Taji của Mỹ ở phía bắc Baghdad bị tập kích bằng một loạt rocket, làm 1 lính Anh và 2 lính Mỹ thiệt mạng; cuộc tập kích đã làm dấy lên nguy cơ leo thang căng thẳng tại khu vực. Sau khi nhận thông tin về căn cứ ở Iraq bị tiến công, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Anh Dominic Raab đã lên án vụ tấn công và cam kết sẽ hợp tác tìm ra thủ phạm đứng sau vụ này. Đồng thời London cũng gây áp lực buộc chính quyền Baghdad phải truy lùng những kẻ đã phóng rocket. Sau khi căn cứ Taji bị tập kích, truyền thông Iraq đưa tin, lực lượng Mỹ lập tức cho máy bay chiến đấu của họ xuất kích, giáng đòn trả đũa vào những mục tiêu của các tay súng Hồi giáo Shiite ở tỉnh Anbar (Iraq) và trên lãnh thổ Syria. Giới quan sát cảnh báo, nếu kết quả điều tra cho thấy phía Iran có dính líu đến vụ này, khu vực nhiều khả năng sẽ bị đẩy vào vòng xoáy leo thang xung đột mới giữa Mỹ và Iran. Đáp lại điều này, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif lưu ý rằng "Iran không muốn bắt đầu chiến tranh". Video Hải quân Mỹ tập trận ở Vịnh Ba Tư - Nguồn: Sputnik Việt Nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ tiêu diệt bất cứ tàu xuồng vũ trang nào của Iran có hành vi quấy rối các tàu chiến của Mỹ trên khu vực vùng Vịnh, sau khi Trump được báo cáo về các hành động nguy hiểm của các tàu quân sự của Iran ở vùng Vịnh. Trên trang Twitter của mình, Tổng thống Trump viết “Tôi đã chỉ thị cho Hải quân Mỹ nổ súng và phá hủy tất cả các tàu quân sự của Iran, có thể gây nguy hiểm trên biển cho các tàu Hải quân Mỹ”. Ngoài thông điệp ngắn gọn trên, Tổng thống Mỹ không bình luận bất cứ gì thêm. Trước đó, trong thông cáo báo chí, Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ có trụ sở tại Bahrain, đã thông báo cáo rằng, vào ngày 15/4, các xuồng cao tốc vũ trang của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở vịnh Ba Tư đã thực hiện các cuộc diễn tập nguy hiểm chống lại một số tàu chiến Mỹ. Các xuồng của IRGC đã liên tục tiếp cận một cách nguy hiểm, một số tàu chiến của Hải quân Mỹ, đang thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển quốc tế, ở phía bắc vịnh Ba Tư. Hải quân Mỹ đã công bố một số video và hình ảnh cho thấy, một xuồng chiến đấu của Iran đã tiếp cận các tàu chiến của Mỹ ở khoảng cách chỉ có 9 m và thực hiện các động tác cắt mặt nguy hiểm. Sau khoảng một giờ, các tàu Iran đã trả lời các cuộc gọi trên radio và rời khỏi khu vực. Phản ứng của Iran sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Khatami cho rằng, sự hiện diện của Hải quân Mỹ ở Vịnh Ba Tư là mối đe dọa đối với an ninh Vịnh Ba Tư nói chung và của của Iran nói riêng. Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Iran, "Mỹ đã tiếp cận biên giới của Iran một cách trái phép". Hai ngày sau tuyên bố này, vào ngày 19/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, lực lượng vũ trang của Iran sẽ huỷ diệt các tàu chiến Mỹ, nếu bị đe dọa an ninh ở khu vực Vùng Vịnh. Chúng tôi khuyên người Mỹ nên tuân thủ các quy tắc quốc tế và các quy định hàng hải ở Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, tránh mọi cuộc phiêu lưu và thông điệp sai lệch. Hải quân IRGC và các lực lượng vũ trang Iran sẽ đáp trả bất kỳ hành động sai lầm nào của Mỹ. Tuyên bố cũng đề cập vụ việc xảy ra vào ngày 15/4 tuy nhiên Hải quân IRGC phủ nhận các chi tiết của cuộc xung đột, cho rằng hành động khiêu khích nguy hiểm đó là lỗi của Hải quân Mỹ chứ không phải do Iran và tố cáo Mỹ dựng nên câu chuyện kiểu phim của Hollywood. Ngoài ra, IRGC lưu ý rằng đây không phải là lần đầu tiên Hải quân Mỹ hành xử theo cách này; vào ngày 6 - 7/4, Hải quân Mỹ cũng đã thực hiện các hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp khi chặn một tàu Iran. Chính sau sự cố này, Hải quân IRGC đã quyết định tăng cường tuần tra ở Vịnh Ba Tư. Không chỉ xung đột trên vịnh Ba Tư, mâu thuẫn giữa Mỹ và Iran còn trên các khu vực chiến lược khác; vào đầu tháng Tư, Tổng thống Mỹ cho biết, họ sẽ giáng những đòn mạnh hơn, nếu các phe phái được Iran hậu thuẫn, tấn công các mục tiêu của Mỹ ở Iraq. Trước đó vào tối 11/3, căn cứ không quân Taji của Mỹ ở phía bắc Baghdad bị tập kích bằng một loạt rocket, làm 1 lính Anh và 2 lính Mỹ thiệt mạng; cuộc tập kích đã làm dấy lên nguy cơ leo thang căng thẳng tại khu vực. Sau khi nhận thông tin về căn cứ ở Iraq bị tiến công, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Anh Dominic Raab đã lên án vụ tấn công và cam kết sẽ hợp tác tìm ra thủ phạm đứng sau vụ này. Đồng thời London cũng gây áp lực buộc chính quyền Baghdad phải truy lùng những kẻ đã phóng rocket. Sau khi căn cứ Taji bị tập kích, truyền thông Iraq đưa tin, lực lượng Mỹ lập tức cho máy bay chiến đấu của họ xuất kích, giáng đòn trả đũa vào những mục tiêu của các tay súng Hồi giáo Shiite ở tỉnh Anbar (Iraq) và trên lãnh thổ Syria. Giới quan sát cảnh báo, nếu kết quả điều tra cho thấy phía Iran có dính líu đến vụ này, khu vực nhiều khả năng sẽ bị đẩy vào vòng xoáy leo thang xung đột mới giữa Mỹ và Iran. Đáp lại điều này, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif lưu ý rằng "Iran không muốn bắt đầu chiến tranh". Video Hải quân Mỹ tập trận ở Vịnh Ba Tư - Nguồn: Sputnik Việt Nam