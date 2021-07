Trận đánh “chào mừng” lính Mỹ tới Đà Nẵng của Đặc công Việt Nam

Năm 1965, quân đội Mỹ bắt đầu đổ bộ và đưa quân vào Đà Nẵng, xây dựng căn cứ chiến lược, phát triển lực lượng để mở rộng chiến tranh, đánh dấu sự can thiệp chính thức của Mỹ vào Việt Nam. Ngay từ khi mới đổ quân vào Đà Nẵng, đế quốc Mỹ đã gấp rút xây dựng sân bay quân sự Đà Nẵng, để phối hợp với bộ binh tiến hành các cuộc càn quét, đánh phá vùng giải phóng.Sân bay Đà Nẵng thường xuyên có khoảng 200 chiếc máy bay, với hơn 800 tên lính Mỹ bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Ngày ngày, máy bay trinh sát của chúng bay ra tứ phía quần lộn, soi mói để tìm kiếm dấu vết quân giải phóng. Khi quân Mỹ vừa đặt chân đến, Đại đội bộ đội đặc công Đà Nẵng đã quyết tâm tổ chức thực hiện trận đánh phủ đầu tại sân bay Đà Nẵng, khiến quân địch một phen kinh hồn, bạt vía. Đầu năm 1965, Đại đội 1 Đặc công do đồng chí Phạm Duy Đài làm Đại đội trưởng, Trần Kim Hùng làm Chính trị viên, được giao nhiệm vụ đánh Sân bay Đà Nẵng, phá hủy phương tiện chiến tranh của địch. Đơn vị đã tổ chức nghiên cứu thực địa, cử lực lượng tiếp cận căn cứ của địch, xây dựng các cơ sở gần sân bay để nắm tình hình địch và lên phương án tác chiến. Cơ sở nằm sát hàng rào sân bay đã đào hầm bí mật, nuôi giấu một tổ trinh sát. Ban chỉ huy đã vẽ được toàn bộ sơ đồ bên trong và chung quanh sân bay hết sức chi tiết, rồi xây dựng thao trường tại khu căn cứ Sơn Gà (Đại Lộc-Quảng Nam), tổ chức luyện tập hơn 3 tháng ròng. Tối 22/6/1965, Đại đội xuất quân tiến về Đà Nẵng. Ban ngày thì trú ẩn, ban đêm bí mật di chuyển hướng tới mục tiêu. Đến đêm 28/6 mới tới làng Trung Hòa (xã Hòa Phụng) và được lực lượng địa phương che giấu, tiếp tế rất chu đáo. Đúng 19 giờ ngày 29/6, đơn vị vượt sông Vĩnh Điện, qua Trung Lương (nay là phường Hòa Xuân) và tiếp tục vượt sông Cẩm Lệ, tiến sang khu vực Đò Xu - Hòa Cường, rồi lao nhanh về hướng sân bay. Đến 24 giờ, các mũi đã áp sát mục tiêu, bình tĩnh chờ lệnh. Đúng 0 giờ 28 phút ngày 30/6, mũi thọc sâu do đồng chí Phan Văn Lãng làm mũi trưởng phát hỏa bằng một quả thủ pháo. Lập tức, mũi đánh phía tây nam sân bay do đồng chí Lê Công Trại làm mũi trưởng cũng đồng loạt nổ súng. Tiếng AK, lựu đạn, cối, ĐKZ nổ giòn giã cùng với những tiếng kêu rú hãi hùng của quân giặc. Khoảng 10 phút sau, địch mới hoàn hồn và hò hét chống trả. Bọn lính Mỹ từ trên các vọng gác dùng đại liên bắn xối xả vào các hướng tấn công của ta. Chỉ huy lệnh cho ĐKZ và cối tiêu diệt các hỏa điểm địch, yểm trợ cho các mũi tiến công. Các pháo thủ ĐKZ đã thay nhau lấy thân làm giá súng để kịp thời tiêu diệt mục tiêu và di chuyển vị trí nhanh, tránh bị địch phản pháo. Quân ta bắn mạnh vào các khu để máy bay và ô tô của địch làm lửa bùng cháy dữ dội. Sau hơn 20 phút, thấy mục tiêu trận đánh đã hoàn thành, đơn vị nhanh chóng rút quân. Sau khi về căn cứ, đơn vị được cơ sở nội tuyến báo ra cho biết, trận đánh đã tiêu diệt 271 tên lính Mỹ, phá hủy 59 máy bay và 48 xe quân sự. Mặt khác, trận đánh đã làm kinh hoàng quân cướp nước và bọn tay sai ngay trong những ngày đầu giặc Mỹ thực hiện chiến tranh cục bộ ở nước ta. Nguồn ảnh: TH.

Đặc công Việt Nam tiếp nối vinh quang của cha ông, tiếp tục tham gia lực lượng Gìn giữ Hòa bình. Nguồn: QPVN.



