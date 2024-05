Tàu sân bay "xịn" nhất của Trung Quốc lần đầu ra khơi

Tàu Phúc Kiến được hạ thủy vào tháng 6/2022 và đã “hoàn thành các cuộc thử nghiệm neo đậu, trang bị và điều chỉnh thiết bị” trước các cuộc thử nghiệm trên biển mới nhất. Đợt thử nghiệm trên biển hiện tại ở Phúc Kiến dự kiến sẽ kéo dài từ 3 đến 6 ngày và sẽ không bao gồm các hoạt động bay. Ảnh: Tân Hoa Xã.



Trước khi bắt đầu chạy thử trên biển, tàu Phúc Kiến đã được neo đậu tại Nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải để thử nghiệm lần đầu. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tàu Phúc Kiến đã rời xưởng đóng tàu để chạy thử trên biển vào khoảng 8 giờ sáng ngày 30/4. Các cuộc thử nghiệm trên biển đánh dấu giai đoạn cuối cùng trước khi tàu sân bay gia nhập hạm đội Hải quân Trung Quốc - quá trình này dự kiến sẽ mất ít nhất một năm và có thể sẽ được đưa vào hoạt động vào năm tới hoặc năm 2026. Trước đó, tàu Sơn Đông đã trải qua không dưới 9 cuộc thử nghiệm trên biển trước khi đưa vào phục vụ. Ảnh: Tân Hoa Xã. Theo báo cáo của China Daily, cuộc thử nghiệm trên biển của tàu sân bay Phúc Kiến được thiết kế để đánh giá “tính nhất quán và ổn định” của hệ thống động cơ đẩy và năng lượng điện của tàu sân bay. Báo cáo nhấn mạnh rằng, tàu sân bay là một phần của các dự án phát triển quân sự quan trọng của Trung Quốc. Trước đó, ngày 16/4, trang Bulgarian Military đã đưa ra phỏng đoán về cuộc thử nghiệm sắp diễn ra của tàu sân bay Phúc Kiến thông qua những hình ảnh về một tàu sân bay khổng lồ nặng 80.000 tấn xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc. Những bức ảnh cho thấy, công việc sơn boong trên tàu Phúc Kiến dường như đã hoàn tất, với những đường chỉ dẫn rõ ràng, khu vực đậu xe được chỉ định, các điểm cất hạ cánh được đánh dấu. Đặc điểm nổi bật là bốn chiếc máy bay mô hình cỡ lớn được phát hiện trên boong tàu Phúc Kiến, trong đó máy bay cảnh báo sớm KJ-600 thu hút sự chú ý. Các mẫu máy bay khác bao gồm: tiêm kích đa nhiệm J-15, máy bay chiến đấu tàng hình J-35 và máy bay huấn luyện cao cấp JL-10. Với lượng giãn nước 80.000 tấn, Phúc Kiến lấn át hai tàu sân bay đang hoạt động của hải quân Trung Quốc là Sơn Đông 66.000 tấn và Liêu Ninh 60.000 tấn. Chỉ có Hải quân Mỹ vận hành các tàu sân bay lớn hơn Phúc Kiến. John Bradford, thành viên Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Quốc tế cho biết: “Các chuyến thử nghiệm trên biển của Phúc Kiến đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Hải quân Trung Quốc, đánh dấu việc nước này gia nhập câu lạc bộ các nước có lực lượng hải quân có năng lực hàng không trên tàu sân bay hạng nhất”. Tính năng chính của Phúc Kiến là hệ thống máy phóng điện từ cho phép nó phóng các máy bay lớn hơn và nặng hơn so với Sơn Đông và Liêu Ninh, vốn sử dụng phương pháp phóng kiểu nhảy cầu. Các nhà phân tích cho rằng khả năng của Phúc Kiến phóng các máy bay chiến đấu lớn hơn mang theo lượng đạn lớn hơn tới khoảng cách xa hơn sẽ giúp tàu sân bay này có phạm vi chiến đấu lớn hơn so với các tàu sân bay tiền nhiệm trong hạm đội Trung Quốc, mang lại cho hải quân nước này khả năng hoạt động trên các vùng biển xa. Hệ thống máy phóng điện từ đưa Phúc Kiến ngang hàng với tàu sân bay mới nhất của Hải quân Mỹ, USS Gerald R Ford, tàu sân bay đang hoạt động duy nhất trên thế giới có hệ thống máy phóng điện từ. 10 tàu sân bay cũ của Hải quân Mỹ, lớp Nimitz, dựa vào máy phóng chạy bằng hơi nước để phóng máy bay. Tuy nhiên, tất cả các tàu sân bay Mỹ sẽ có hai lợi thế chính so với Phúc Kiến: sức mạnh và kích thước. Các tàu sân bay của Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân, giúp chúng có khả năng ở lại trên biển cho đến khi thủy thủ đoàn còn đủ điều kiện, trong khi tàu Phúc Kiến chạy bằng nhiên liệu thông thường, nghĩa là nó phải ghé cảng hoặc gặp tàu chở dầu trên biển để tiếp nhiên liệu. Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), các tàu lớn hơn của Mỹ có thể chở nhiều máy bay hơn, khoảng 75 chiếc so với con số dự kiến là 60 chiếc trên Phúc Kiến. Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng các tàu sân bay Mỹ có nhiều máy phóng hơn, đường dẫn khí lớn hơn và nhiều thang máy hơn để cho phép triển khai máy bay nhanh hơn từ sàn chứa máy bay bên dưới. Khi gia nhập hạm đội của Hải quân Trung Quốc, Phúc Kiến sẽ trở thành biểu tượng của lực lượng hải quân lớn nhất thế giới hiện nay, với hơn 340 tàu chiến trong bối cảnh các nhà máy đóng tàu của Trung Quốc sản xuất tàu chiến mới với tốc độ chóng mặt. Chính ủy của Hải quân Trung Quốc - Yuan Huazhi cho biết vào tháng 3 rằng, tàu sân bay thứ tư cho hạm đội Trung Quốc có thể sẽ sớm được công bố. (Nguồn ảnh: CCTV, Tân Hoa Xã, Reuters, China Daily)

