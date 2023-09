Trận Bakhmut: Ukraine phản công, biệt kích mắc kẹt trong hỏa lực Nga

Lữ đoàn dân quân Donbass của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga ngày 18/9 cho biết, Đại tá Kondrashkin, chỉ huy Lữ đoàn Dù số 31 của Nga, đã thiệt mạng trên chiến trường trung tâm Donbass vào ngày 17/9. Ngày hôm đó, các trận đánh ở Bakhmut diễn ra ác liệt, quân đội Ukraine tập trung lực lượng vượt trội để phản công. Trên hướng Donbass - Zaporozhye, quân đội Ukraine tập trung khoảng 150.000 quân trên chiến tuyến dài gần 100 km; riêng hướng bắc Donbass, quân đội Ukraine tập trung khoảng 110.000 quân trên khu vực chiến tuyến dài 12 km. Để giảm tải tiếp tế hậu cần, quân đội Nga chỉ có khoảng 20.000 quân đóng quân ở thành phố Bakhmut. Theo chiến thuật của lực lượng lính đánh thuê Wagner trước đó, cuộc vây hãm Bakhmut phải chiếm được hai cứ điểm Andreevka và Kreseyevka. Quân Wagner chiến đấu trong ba tháng và chiếm được hai cứ điểm này. Theo tình hình hiện tại, quân Ukraina sẽ tập trung lực lượng tiếp tục tấn công Berkhovka bên sườn Bakhmut và sẽ sớm phát động tổng tiến công. Sự thành công hay thất bại của cuộc tổng tiến công sẽ phụ thuộc vào việc quân Ukraina có thể giữ được Andreyevka và Kreseyevka hay không? Một số chuyên gia quân sự tin rằng, việc bao vây Bahmut từ một phía là vô nghĩa, như có thể thấy từ giai đoạn đầu trong cuộc phản công của quân đội Ukraine vào Bakhmut. Mặc dù vậy, Quân đội Ukraine đã tiến dọc theo Kênh Severodonetsk, qua làng Krasnoe (Ukraine gọi là Ivanivske), để tiếp cận Kreseyevka theo con đường ngắn nhất. Tuy nhiên, hai lữ đoàn của quân đội Ukraine phải mất gần một tháng mới vượt qua được con kênh rộng 30m. Người ta ước tính số binh sĩ Ukraine thiệt mạng chỉ riêng trong trận đánh “vượt kênh” này, đã lên tới 15.000 người. Tuy nhiên, quân đội Ukraine lại gặp khó khăn mới đó là sau khi hình thành đầu cầu trước làng Kreseyevka. Lính biệt kích Ukraine bị mắc kẹt trong tầm bắn của hỏa lực pháo binh mặt đất của Nga giữa ba làng Kurdyumivka, Andreyevka và Kreseyevka. Quân đội Ukraine đã có nhiều nỗ lực nhằm chiếm Kreseyevka. Sau nhiều trận đánh đẫm máu, Quân đội Ukraine một lần nữa bất ngờ phát hiện lực lượng phòng thủ của quân đội Nga tại khu vực này đã được triển khai có chiều sâu. Bản thân trong làng Kreseyevka không có bất kỳ công sự vững chắc nào; nói một cách hình tượng, vì những vật chuẩn được quân đội Nga đánh dấu từ trước, đã biến ngôi làng đã trở thành “thao trường tập bắn” của hỏa lực không quân và pháo binh Nga. Theo trang “Bình luận quân sự” của Nga, hiện hai làng Andreevka - Kleshcheevka nằm trong vùng xám. Những tuyên bố về việc Quân đội Ukraine kiểm soát hoàn toàn Kleshcheevka là sai sự thật. Quân đội Ukraine có quá ít lực lượng để kiểm soát và giữ ngôi làng khi pháo binh Nga đã liên tục tấn công các đơn vị Ukraine trong ngày thứ hai. Truyền thông Nga này 19/9 đưa tin, quân đội Ukraine đang bị hỏa lựa pháo binh Nga ép ra khỏi Kurdyumivka (phía nam Avdeevka). Theo video có định vị tọa độ địa lý; như vậy, sự hiện diện của quân Nga tại khu vực này đã được xác nhận. Ngoài ra, nhờ có bãi chứa tro của nhà máy than cốc Avdeevka, nên quân đội Ukraine vẫn đang bảo vệ thành công Avdeevka. Trang Topwar của Nga cho biết, trong ngày 18/9, không quân chiến thuật Nga đã nhiều lần xuất kích, ném bom lượn có điều khiển vào khu vực bãi thải của nhà máy than cốc Avdeevka. Trong bản tin tình báo cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh ngày 20/9 cho biết, Kể từ 15/9, quân đội Ukraine đã kiểm soát được làng Kreseyevka và Andriivka. Thành công về mặt chiến thuật này đưa lực lượng Ukraine tiến gần hơn đến đường T 05-13, một trong những tuyến đường tiếp tế chính cho Bakhmut từ phía nam Trang Sky News dẫn bản tin của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, hiện tại Nga vẫn tiếp tục nắm giữ tuyến đường sắt chạy dọc theo bờ kè giữa Kreseyevka và đường T 05-13, tạo ra một tuyến phòng thủ vững chắc. Tuy nhiên pháo binh Nga liên tục bắn phá vào Kreseyevka và Avdeevka. Hồi đầu tuần này, hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukinform dẫn lời Tư lệnh lục quân, kiêm Tư lệnh mặt trận phía Đông Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga tại Bakhmut. Theo tướng Oleksandr Syrskyi, tình hình chung ở hướng đông vẫn còn khó khăn, quân Nga không định từ bỏ các hoạt động tấn công theo hướng Kupyansk và Lyman; giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Bakhmut. Sau khi mất Kreseyevka và Avdeevka vào tuần trước, quân Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc phản công từ nhiều hướng khác nhau, nhằm giành lại các vị trí đã mất. Tướng Oleksandr Syrskyi nhấn mạnh: "Kreseyevka và Avdeevka thoạt nhìn thì nhỏ bé, nhưng lại là yếu tố quan trọng trong tuyến phòng thủ của quân Nga, vốn trải dài từ Bakhmut tới Horlivka. Do quân đội Ukraine tập trung lực lượng, nên tuyến phòng thủ của đối phương bị chọc thủng". Còn nghị sĩ Ukraine - Kira Rudik cho biết, quân đội Ukraine đang nỗ lực nhằm đạt được bước đột phá quan trọng trong chiến dịch phản công trước khi mùa đông tới. "Các lực lượng Ukraine đang làm mọi việc để chọc thủng tuyến phòng thủ Nga. Chúng tôi chỉ còn 1,5 tháng rồi sau đó, việc chiến đấu trong mùa đông sẽ rất khó khăn". Theo Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ cho chiết, Quân đội Ukraine đã phải rút khỏi làng Urozhainy, thuộc khu vực Nam Donetsk. Nơi đây cũng được Quân đội Ukraine tung hô về sự thành công trong thời gian qua. Trên diễn đàn của Quân đội Ukraine, một người lính Ukraine viết: “Không thể ở trong đó được (Urozhainy), người Nga đang phá hủy mọi thứ. Như ở các khu dân cư khác gần mỏm đá Vremevsky. Chúng tôi vẫn chưa triển khai các cuộc tuần tra ở đó, điều đó có nghĩa là khu vực này là vùng xám và vẫn như vậy”. Như vậy có thể thấy, việc quân đội Ukraine chiếm được một số làng như Rabotino ở Zaporizhia hay Urozhainy ở Nam Donetsk và hiện giờ là Kreseyevka và Avdeevka ở Bakhmut; nhưng ngay lập tức, hỏa lực quân đội Nga biến nơi này thành bình địa và quân Ukraine không thể đứng chân, củng cố đầu cầu. Nên còn quá sớm để có thể nói việc quân đội Ukraine chiếm hai làng, có thể thay đổi cục diện ở Bakhmut. Quân Nga tiêu diệt xe cơ giới của Ukraine trên chiến trường Zaporizhia. Nguồn Topwar

