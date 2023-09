Ukraine đánh mạnh vào Bakhmut, lính Wagner và Chechnya lỳ lợm bám trụ

Dưới sự tấn công mạnh mẽ của lực lượng tinh nhuệ Ukraine, tuyến phòng thủ của Nga ở sườn phía nam Bakhmut gặp khó khăn. Theo xác nhận của Ukraine, họ đã chiếm được làng Andreevka ở phía nam Bakhmut và bao vây thành công Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của Nga. Nga thừa nhận họ đã phải rút khỏi làng Andrevka, nhưng kiên quyết phủ nhận rằng có một cuộc tháo chạy quy mô lớn của quân đội tiền tuyến. Tình hình thực tế cho thấy, không gian hạn chế của làng Andreevka, khó có thể bố trí đội hình chiến đấu của toàn bộ Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của Nga. Tờ Sina của Trung Quốc nhận định, mặc dù Ukraine tuyên bố chiến thắng, nhưng thế giới bên ngoài cũng đặt câu hỏi về “tầm vóc” chiến thắng của quân đội Ukraine; tin rằng điều đó có thể đã bị phóng đại. Chiến dịch đã chứng minh rằng, có thể có sự khác biệt trong việc cung cấp và giải thích thông tin trên chiến trường; vì vậy, vẫn cần xác nhận và đánh giá thêm. Tuy nhiên, lần này cuộc khủng hoảng có vẻ nghiêm trọng hơn trước. Quân đội Ukraine đã tận dụng tối đa những điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của Nga và phát động hàng loạt hoạt động tấn công có tổ chức. Mục tiêu của Ukraine là các vị trí của Nga ở phía nam Bakhmut. Quân Ukraine đã vượt qua làng Kryshvka trong những trận đánh đẫm máu và cơ động theo tuyến đường sắt để mở cuộc tấn công về phía đông; điều này đặt hệ thống phòng thủ Nga tại Bakhmut vào tình thế khó khăn. Nếu quân đội Ukraine chiếm thành công các điểm cao bên sườn của Krisivka và Andrevka, họ sẽ có thể tấn công trực tiếp vào thành phố Bakhmut từ phía nam. Chiến thuật này đã được Quân đội Nga áp dụng trước kia. Đây là một thách thức lớn đối quân Nga tại Bakhmut, buộc họ phải có những phương án nhanh chóng để ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với việc buộc phải rút lui. Đây sẽ là lần thứ sáu Bakhmut gặp khủng hoảng, hậu quả lần này có thể nghiêm trọng hơn. Sau khi lính đánh thuê Wagner của Nga, đánh bật quân Ukraine ra khỏi thành phố Bakhmut hồi tháng 5, sau đó lực lượng này được thay thế bằng quân chính quy Nga. Do vậy, hệ thống phòng ngự của Nga tại Bakhmut đã bị suy yếu nghiêm trọng. Do vậy, Quân đội Nga cần bổ sung lực lượng càng sớm càng tốt, để đảm bảo có thể chống lại cuộc tấn công của quân đội Ukraine một cách hiệu quả. Tuy nhiên, với tình hình ở Nga vẫn chưa ổn định, Bakhmut khó có thể nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Dù thế nào đi nữa, điều quan trọng bây giờ của Nga là khôi phục thế trận phòng ngự ở sườn nam Bakmut. Họ phải chiếm lại các điểm cao ở phía tây làng Krisivka và Andreevka để thiết lập lại thế trận phòng ngự vững chắc. Đó sẽ là một nhiệm vụ đầy thử thách, nhưng Quân đội Nga phải hành động không chút do dự. Quân đội Ukraine hiện đang trong thế tấn công tại Bakhmut và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhưng quan trọng là họ phải tiếp tục duy trì đà tiến và nén chặt hơn nữa hệ thống phòng ngự của Nga tại đây. Đối với Ukraine, đây là cơ hội quan trọng có thể thay đổi toàn bộ cục diện chiến dịch phản công Bakhmut. Còn nhớ sau khi lực lượng lính đánh thuê Wagner rút khỏi vùng Bakhmut, Chủ tịch công ty quân sự Wagner, ông Prigozhin (hiện đã tử nạn trong vụ tai nạn máy bay mới đây) từng đưa ra tuyên bố ấn tượng: "Khi đất nước cần chúng tôi một lần nữa, chúng tôi sẽ quay lại để bảo vệ người dân của mình". Khi Bakhmut đối mặt với nguy hiểm, những chiến binh Wagner đầu tiên đã nhớ đến lời thề của ông Prigozhin và một lần nữa quay lại chiến tuyến để gia nhập Lực lượng phòng vệ Nga, bảo vệ sự an toàn của Bakhmut. Có thông tin, các binh sĩ thuộc trung đội biệt kích số 1 Wagner đã tự phát thành lập đơn vị chiến đấu nhỏ của riêng mình và quay trở lại khu vực xung đột Bakhmut, để bảo vệ chiến thắng của Nga (cũng là của Wagner). Trước nhiệm vụ khó khăn, quân đội Ukraine cũng đang chiến đấu dũng cảm bảo vệ làng Andrevka và Krisivka. Hai địa điểm này là đầu cầu rất quan trọng, để tấn công vào sườn phía nam Bakhmut. Quân đội Nga cũng biết rằng, để đảm bảo an ninh bên sườn nam Bakhmut, thì hai làng này phải được chiếm lại bằng mọi giá. Theo thông tin được trang Sohu cho biết, tối 17/9, quân đội Nga do lực lượng vệ binh Chechnya chỉ huy, đã mở cuộc phản công theo hướng này, với lực lượng đặc biệt "Ahmat" dẫn đầu cuộc tấn công. Bất kể kết quả thế nào, số phận của Andrevka và Krisivka sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý, ảnh hưởng đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Phối hợp với lực lượng vệ binh Chechnya là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 88 của Quân đội Nga cùng Lữ đoàn 2 và 4 của dân quân Donetsk, mở cuộc phản công về phía sườn Krisivka và làng Andrevka, đẩy lùi thành công Lữ đoàn xung kích số 3 Azov của Ukraine. Tuy nhiên trong cuộc phản công của quân Nga, quân đội Ukraine đã sử dụng đạn chùm trong trận đánh này, gây thương vong nhất định cho lực lượng tấn công Nga. Mặc dù chịu một số tổn thất nhưng cuối cùng quân Nga vẫn chiếm ưu thế và thu hẹp thành công khoảng trống phòng thủ ở phía nam Bakhmut. Theo đưa tin của phóng viên quân sự Nga Anna Dolgareva vào sáng 18/9, các điểm cao phía bắc, đông và nam làng Krisivka cũng như các tuyến đường bộ, đường sắt dẫn đến Krisivka, hiện hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Hiện làng Andrevka và Krisivka bị tàn phá hoàn toàn, không thể sử dụng để ẩn nấp. Chiến thắng tại làng Andrevka và Krisivka trong trận đánh này có ý nghĩa lớn đối với quân Nga. Nó không chỉ giúp quân Nga củng cố sườn nam của Bakhmut, mà làm cơ sở để Quân đội Nga tiến hành phản công trong tương lai gần và trước mắt là tiếp tục cầm chân quân Ukraine tại đây. Quân Ukraine tiến vào làng Andrevka và chịu thương vong lớn. Nguồn Southfront

