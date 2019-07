Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: An toàn hàng hải ở Biển Đông là lợi ích chung của thế giới

Bên lề hội nghị triển khai thực hiện đề án tổ chức các hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN năm 2020 tại Hà Nội ngày 17-7, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao đổi với báo chí về vấn đề Biển Đông.

Trước câu hỏi Việt Nam dự kiến đưa ra vấn đề gì liên quan đến Việt Nam cũng như các nước trong khu vực tại các hội nghị liên quan đến quốc phòng khi đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN, ví dụ như vấn đề Biển Đông khi diễn biến thực địa ngày càng phức tạp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng với một quốc gia đã có nhiều vấn đề quan tâm và thách thức về an ninh, như vậy với 10 nước ASEAN thì sự quan tâm ấy có rất nhiều, chưa kể các nước đối tác của khối.

Trong khu vực ASEAN cũng như châu Á-Thái Bình Dương hiện nay hội đủ tất cả thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ảnh hưởng tới hòa bình ổn định khu vực. Trong bối cảnh, tình hình rất phức tạp hiện nay, các nước lớn tăng cường can dự và cạnh tranh chiến lược, tạo nên nhiệt độ càng ngày càng nóng lên với nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có châu Á-Thái Bình Dương.

Về vấn đề Biển Đông, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh đây không chỉ là mối quan tâm của Việt Nam mà với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực cũng như các nước có lợi ích liên quan tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Quang cảnh hội nghị