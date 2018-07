Tăng cường hợp tác thực chất giữa Quốc phòng Việt Nam và Nhật Bản

Nhận lời mời của Ngài Ro Manabe, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang dự Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt – Nhật lần thứ 6, kết hợp thăm làm việc tại Nhật Bản từ ngày 02 - 05/7/2018.

Ngày 4/7, tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Ngài Ro Manabe, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 6. Ngài Ro Manabe bày tỏ vui mừng được đón đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam và tiến hành Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 6 trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên các mặt.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chào xã giao Ngài Onodera Itsunori, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản



Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định, Nhật Bản luôn coi trọng vai trò của Việt Nam trong khu vực, coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và quan hệ quốc phòng với Việt Nam nói riêng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn Ngài Ro Manabe và Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã dành cho đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sự đón tiếp trọng thị.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, Việt Nam và Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng, có sự tin cậy lẫn nhau và hợp tác nhiều mặt. Sự hợp tác đó sẽ góp phần vào giữ vững độc lập, chủ quyền, sự phát triển của mỗi nước và củng cố hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt – Nhật lần thứ 6 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng. Đó là ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Việt Nam vào tháng 5/2018 và chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam vào tháng 4/2018. Đây là dịp để hai bên bàn bạc các biện pháp nhằm triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương. Tại Đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực cùng quan tâm và tiếp tục thống nhất cho rằng hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chung của tất cả các quốc gia trong thời đại ngày nay, mọi tranh chấp, bất đồng cần được giải quyết thông qua đối thoại hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực. Về quan hệ quốc phòng song phương, hai bên cho rằng, trên cơ sở Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản về hợp tác và trao đổi quốc phòng song phương (ký tháng 10/2011) và cơ chế hợp tác song phương hiệu quả, quan hệ hợp tác tiếp tục có những bước phát triển hiệu quả, thực chất, đặc biệt trong các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, giao lưu giữa lực lượng không quân, hải quân hai bên, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, kết quả hợp tác này chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Trong thời gian tới, trên cơ sở các văn bản hợp tác đã ký kết, đặc biệt là Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng hướng tới thập niên tiếp theo giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đưa ra vào tháng 4/2018, hai bên thống nhất cùng nỗ lực để đưa quan hệ quốc phòng đi vào chiều sâu, trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hoà bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp; duy trì và nâng cao chất lượng của cơ chế Đối thoại chính sách quốc phòng; tổ chức tham vấn giữa ba quân chủng Hải, Lục và Không quân của hai bên để tăng hợp tác thực chất, sự tin cậy lẫn nhau;

Tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế quốc phòng an ninh, diễn đàn đa phương; thúc đẩy hợp tác về quân y, an ninh mạng, công nghiệp quốc phòng, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, an ninh biển và cứu hộ cứu nạn.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản bày tỏ ủng hộ các nỗ lực của Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc dioxin do chiến tranh để lại và cho biết sẽ sớm triển khai các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho Việt Nam trong lĩnh vực này.

Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã tới chào xã giao Ngài Onodera Itsunori, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu tới thăm Nhật Bản. Ông cho biết rằng trong thời gian qua đã gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch và đoàn đại biểu cấp Tá của quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thông qua việc trao đổi đoàn như vậy, Bộ Quốc phòng Nhật Bản mong muốn tăng cường quan hệ hơn nữa đối với Quốc phòng Việt Nam, đặc biệt là việc hợp tác đảm bảo an ninh hàng hải trên Biển Đông.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đã chuyển lời chào của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tới Bộ trưởng Onodera, đồng thời cảm ơn Ông Onodera đã dành thời gian đón tiếp đoàn và những tình cảm đặc biệt của cá nhân Bộ trưởng đối với Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng quan hệ Quốc phòng Việt Nam và Nhật Bản có lịch sử phát triển lâu dài và khăng khít. Và chuyến thăm Nhật Bản lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam có mục đích tăng cường mối quan hệ khăng khít đó, cụ thể là trao đổi, bàn bạc với Bộ Quốc phòng Nhật Bản về những biện pháp cụ thể để thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng hai nước đã được ký kết nhân chuyến thăm Nhật Bản của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch hồi tháng 4 vừa qua.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Thượng tướng Nguễn Chí Vịnh cũng đã có các cuộc hội kiến với Ngài Kazuyuki Nakane, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Ngài Nobukatsu Kanehara, Phó Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản và Ngài Ejima Shinya, Phó Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Tại các buổi tiếp, phía Nhật Bản bày tỏ đánh giá cao mối quan hệ với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp và cho biết Nhật Bản luôn tích cực ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, ủng hộ và tạo điều kiện cho quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển.