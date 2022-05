Thế gọng kìm bao vây lẫn nhau của Nga và Ukraine hiện nay

Ukraine là một nhánh trực tiếp của Quân đội Liên Xô, nhìn từ góc độ chung, các chiến thuật tác chiến của Quân đội Ukraine và Quân đội Nga thực ra đều do một “sư phụ” truyền dạy. Và cả Quân đội Nga và Ukraine đều đang tiến hành các cuộc tấn công gọng kìm vào nhau. Trước hết, Quân đội Ukraine đang đặt ra một cuộc tấn công gọng kìm, nhằm bao vây quân Nga tại khu vực Izum. Tại Izum, Quân đội Nga đã triển khai ba tuyến; tuyến đầu tiên là Sư đoàn phòng không số 76 và Sư đoàn cận vệ số 106. Lực lượng ở tuyến đầu của quân Nga, chủ yếu là lực lượng bộ binh tinh nhuệ, có nhiệm vụ trinh sát hỏa lực của Quân đội Ukraine, dẫn đường cho lực lượng không quân và pháo binh; đồng thời chi viện cho cuộc tấn công của quân thiết giáp. Tuyến thứ hai là Sư đoàn xe tăng cận vệ 4 và Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 2; đây là hai sư đoàn chủ lực chủ lực tinh nhuệ của Nga. Ở giữa chiến tuyến thứ ba là Sư đoàn 3, Tập đoàn quân 35 ở bên cánh trái và Tập đoàn quân 36 ở bên phải. Gọng kìm lớn Ukraine, phía sau sườn trái là Lữ đoàn cơ giới 14, Lữ đoàn cơ giới 93, Lữ đoàn dù 25 và Lữ đoàn 81 đổ bộ đường không. Các gọng kìm bên cánh phải là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 57, Lữ đoàn xe tăng dự bị số 4 và Trung đoàn 15 cảnh vệ quốc gia. Lữ đoàn xe tăng dự bị 3, Lữ đoàn cơ giới cận vệ quốc gia số 1 và 3 trung đoàn độc lập, thuộc lực lượng bảo vệ quốc gia đang là lực lượng dự bị chiến dịch ở Izum. Ở phía sau của khu vực Izum, Quân đội Ukraine đang tấn công căn cứ hậu cần của Quân đội Nga tại đây và nhà ga trung tâm bảo đảm hậu cần Kupyansk từ bên trái phía sau. Đồng thời, Quân đội Nga cũng đang tạo ra một cuộc tấn công gọng kìm vào nhóm quân Bắc Donetsk của Ukraine. Quân đội Nga đang đối mặt với quân Ukraine tại khu vực Borovaya ở phía bắc và Bospana ở phía nam; và cả hai đang đối mặt với nhau. Ở phía bắc khu vực này là Tập đoàn quân 41 của Quân đội Nga, Sư đoàn xe tăng cận vệ 90 và các bộ phận của Tập đoàn quân cận vệ 2. Ở phía nam là lực lượng chính của Tập đoàn quân cận vệ 8, cũng như các lực lượng vũ trang Luhansk và Donetsk và các lực lượng vũ trang Chechnya. Quân đội Ukraine ở Severo Donetsk bao gồm Lữ đoàn Phòng vệ Tổ quốc số 111, Lữ đoàn Phòng vệ Tổ quốc số 109, Lữ đoàn Cơ giới Vệ binh Quốc gia 4, Lữ đoàn xe tăng 17 và Lữ đoàn cơ giới 24. Tuy nhiên, nếu Quân đội Nga ở phía bắc, muốn bao vây Quân đội Ukraine ở phía nam, thì phải vượt sông Bắc Donetsk bằng lực lượng chủ lực; trong đó chủ yếu gồm xe tăng và thiết giáp. Tuy nhiên, trong trận chiến vượt sông ngày 9/5, pháo binh của Lữ đoàn xe tăng 17 của Quân đội Ukraine, đã đánh thiệt hại nặng nề cho các lực lượng vượt sông của Tập đoàn quân 41 của quân Nga tại nơi vượt sông. Kết quả là Quân đội Nga đã mất hơn 70-80 xe tăng và xe bọc thép, cùng nhiều cầu phao. Mặc dù, Quân đội Nga đã vượt sông thành công cho hai đơn vị nhỏ ở hai khu vực nước nông. Tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài phía trước, khi họ cần thiết lập được một căn cứ tiền phương nổi bật, đủ có thể chi viện cho bộ đội chủ lực vượt sông. Rút kinh nghiệm trong chiến đấu, cũng là một biện pháp quan trọng để giành chiến thắng trong chiến tranh. Cuộc chiến Nga-Ukraine, phụ thuộc vào việc Quân đội Nga có thể phát hiện ra những điểm yếu chiến thuật của Quân đội Ukraine hay không? Ở chiều ngược lại, Quân đội Ukraine có thể nắm bắt được những khiếm khuyết chiến thuật của Quân đội Nga hay không? Nhìn vào hiện tại, rõ ràng Quân đội Ukraine chủ yếu dựa vào chiến thuật tấn công chính xác bằng pháo binh. Lựu pháo 152 và 155 chính là chìa khóa thành công của Quân đội Ukraine trong trận chiến ngăn Quân đội Nga vượt sông. Dưới đòn tấn công của lựu pháo 152 và 155 của Quân đội Ukraine, xe tăng và xe bọc thép của Nga đều biến thành đống sắt vụn. Một khi Quân đội Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng xe tăng và thiết giáp, pháo binh Ukraine đã tìm thấy cơ hội để thực hiện các cuộc tấn công chính xác; tương tự như chiến thuật thả diều của các cung thủ kỵ binh Mông Cổ. Một khi lực lượng tấn công của Nga không thể trụ vững được nữa, Quân đội Ukraine đã rút lui về vị trí tiếp theo và tiếp tục thực hiện các đợt nã pháo chính xác. Thông qua các cuộc tấn công cơ động liên tục, sức mạnh tấn công của Quân đội Nga bị suy yếu và tiêu hao. Hiện tại Quân đội Nga tuy có ưu thế hơn Quân đội Ukraine về hiệu quả chiến đấu, nhờ ưu thế về số lượng xe tăng, pháo binh và không quân; đồng thời nắm thế chủ động trên chiến trường. Nhưng nếu Quân đội Nga không tìm ra chiến thuật để chế áp cụm pháo binh Ukraine, Quân đội Nga sẽ khó có thể đạt được một chiến thắng then chốt thực sự và rất có thể, bước ngoặt của chiến dịch Donbass sẽ đến vào mùa hè này. Điều khó khăn nhất đối với Quân đội Nga là giới hạn điều động tối đa của Không quân Nga, chỉ là 300 lần xuất kích mỗi ngày; và Không quân Nga thiếu máy bay trinh sát và máy bay giám sát trên không 24/24 giờ. Do đó, không phải là quân Nga không có đủ máy bay chiến đấu hoặc không có đủ pháo binh, mà là mục tiêu không thể bị phát hiện trong thời gian thực. Nếu Quân đội Nga không có khả năng theo dõi và xác định vị trí mục tiêu trong thời gian thực, thì dù họ có nhiều bom và đạn pháo, cũng không chiến đấu hiệu quả. Nếu có đủ, Không quân Nga đã có thể quét sạch lực lượng pháo binh Ukraine từ rất lâu, và Quân đội Ukraine chiến đấu mà không có hỏa lực hỗ trợ.

Ukraine là một nhánh trực tiếp của Quân đội Liên Xô, nhìn từ góc độ chung, các chiến thuật tác chiến của Quân đội Ukraine và Quân đội Nga thực ra đều do một “sư phụ” truyền dạy. Và cả Quân đội Nga và Ukraine đều đang tiến hành các cuộc tấn công gọng kìm vào nhau. Trước hết, Quân đội Ukraine đang đặt ra một cuộc tấn công gọng kìm, nhằm bao vây quân Nga tại khu vực Izum. Tại Izum, Quân đội Nga đã triển khai ba tuyến; tuyến đầu tiên là Sư đoàn phòng không số 76 và Sư đoàn cận vệ số 106. Lực lượng ở tuyến đầu của quân Nga, chủ yếu là lực lượng bộ binh tinh nhuệ, có nhiệm vụ trinh sát hỏa lực của Quân đội Ukraine , dẫn đường cho lực lượng không quân và pháo binh; đồng thời chi viện cho cuộc tấn công của quân thiết giáp. Tuyến thứ hai là Sư đoàn xe tăng cận vệ 4 và Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 2; đây là hai sư đoàn chủ lực chủ lực tinh nhuệ của Nga. Ở giữa chiến tuyến thứ ba là Sư đoàn 3, Tập đoàn quân 35 ở bên cánh trái và Tập đoàn quân 36 ở bên phải. Gọng kìm lớn Ukraine, phía sau sườn trái là Lữ đoàn cơ giới 14, Lữ đoàn cơ giới 93, Lữ đoàn dù 25 và Lữ đoàn 81 đổ bộ đường không. Các gọng kìm bên cánh phải là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 57, Lữ đoàn xe tăng dự bị số 4 và Trung đoàn 15 cảnh vệ quốc gia. Lữ đoàn xe tăng dự bị 3, Lữ đoàn cơ giới cận vệ quốc gia số 1 và 3 trung đoàn độc lập, thuộc lực lượng bảo vệ quốc gia đang là lực lượng dự bị chiến dịch ở Izum. Ở phía sau của khu vực Izum, Quân đội Ukraine đang tấn công căn cứ hậu cần của Quân đội Nga tại đây và nhà ga trung tâm bảo đảm hậu cần Kupyansk từ bên trái phía sau. Đồng thời, Quân đội Nga cũng đang tạo ra một cuộc tấn công gọng kìm vào nhóm quân Bắc Donetsk của Ukraine. Quân đội Nga đang đối mặt với quân Ukraine tại khu vực Borovaya ở phía bắc và Bospana ở phía nam; và cả hai đang đối mặt với nhau. Ở phía bắc khu vực này là Tập đoàn quân 41 của Quân đội Nga, Sư đoàn xe tăng cận vệ 90 và các bộ phận của Tập đoàn quân cận vệ 2. Ở phía nam là lực lượng chính của Tập đoàn quân cận vệ 8, cũng như các lực lượng vũ trang Luhansk và Donetsk và các lực lượng vũ trang Chechnya. Quân đội Ukraine ở Severo Donetsk bao gồm Lữ đoàn Phòng vệ Tổ quốc số 111, Lữ đoàn Phòng vệ Tổ quốc số 109, Lữ đoàn Cơ giới Vệ binh Quốc gia 4, Lữ đoàn xe tăng 17 và Lữ đoàn cơ giới 24. Tuy nhiên, nếu Quân đội Nga ở phía bắc, muốn bao vây Quân đội Ukraine ở phía nam, thì phải vượt sông Bắc Donetsk bằng lực lượng chủ lực; trong đó chủ yếu gồm xe tăng và thiết giáp. Tuy nhiên, trong trận chiến vượt sông ngày 9/5, pháo binh của Lữ đoàn xe tăng 17 của Quân đội Ukraine, đã đánh thiệt hại nặng nề cho các lực lượng vượt sông của Tập đoàn quân 41 của quân Nga tại nơi vượt sông. Kết quả là Quân đội Nga đã mất hơn 70-80 xe tăng và xe bọc thép, cùng nhiều cầu phao. Mặc dù, Quân đội Nga đã vượt sông thành công cho hai đơn vị nhỏ ở hai khu vực nước nông. Tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài phía trước, khi họ cần thiết lập được một căn cứ tiền phương nổi bật, đủ có thể chi viện cho bộ đội chủ lực vượt sông. Rút kinh nghiệm trong chiến đấu, cũng là một biện pháp quan trọng để giành chiến thắng trong chiến tranh. Cuộc chiến Nga-Ukraine, phụ thuộc vào việc Quân đội Nga có thể phát hiện ra những điểm yếu chiến thuật của Quân đội Ukraine hay không? Ở chiều ngược lại, Quân đội Ukraine có thể nắm bắt được những khiếm khuyết chiến thuật của Quân đội Nga hay không? Nhìn vào hiện tại, rõ ràng Quân đội Ukraine chủ yếu dựa vào chiến thuật tấn công chính xác bằng pháo binh. Lựu pháo 152 và 155 chính là chìa khóa thành công của Quân đội Ukraine trong trận chiến ngăn Quân đội Nga vượt sông. Dưới đòn tấn công của lựu pháo 152 và 155 của Quân đội Ukraine, xe tăng và xe bọc thép của Nga đều biến thành đống sắt vụn. Một khi Quân đội Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng xe tăng và thiết giáp, pháo binh Ukraine đã tìm thấy cơ hội để thực hiện các cuộc tấn công chính xác; tương tự như chiến thuật thả diều của các cung thủ kỵ binh Mông Cổ. Một khi lực lượng tấn công của Nga không thể trụ vững được nữa, Quân đội Ukraine đã rút lui về vị trí tiếp theo và tiếp tục thực hiện các đợt nã pháo chính xác. Thông qua các cuộc tấn công cơ động liên tục, sức mạnh tấn công của Quân đội Nga bị suy yếu và tiêu hao. Hiện tại Quân đội Nga tuy có ưu thế hơn Quân đội Ukraine về hiệu quả chiến đấu, nhờ ưu thế về số lượng xe tăng, pháo binh và không quân; đồng thời nắm thế chủ động trên chiến trường. Nhưng nếu Quân đội Nga không tìm ra chiến thuật để chế áp cụm pháo binh Ukraine, Quân đội Nga sẽ khó có thể đạt được một chiến thắng then chốt thực sự và rất có thể, bước ngoặt của chiến dịch Donbass sẽ đến vào mùa hè này. Điều khó khăn nhất đối với Quân đội Nga là giới hạn điều động tối đa của Không quân Nga, chỉ là 300 lần xuất kích mỗi ngày; và Không quân Nga thiếu máy bay trinh sát và máy bay giám sát trên không 24/24 giờ. Do đó, không phải là quân Nga không có đủ máy bay chiến đấu hoặc không có đủ pháo binh, mà là mục tiêu không thể bị phát hiện trong thời gian thực. Nếu Quân đội Nga không có khả năng theo dõi và xác định vị trí mục tiêu trong thời gian thực, thì dù họ có nhiều bom và đạn pháo, cũng không chiến đấu hiệu quả. Nếu có đủ, Không quân Nga đã có thể quét sạch lực lượng pháo binh Ukraine từ rất lâu, và Quân đội Ukraine chiến đấu mà không có hỏa lực hỗ trợ.