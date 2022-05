Tại sao Mỹ phải giới hạn chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine?

Theo truyền thông nước ngoài, kể từ khi nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine, ngoài việc cung cấp vũ khí, Mỹ còn trực tiếp cung cấp cho Ukraine thông tin về sự di chuyển của Quân đội Nga trên chiến trường, các sở chỉ huy và vị trí của các sĩ quan cấp cao; giúp Quân đội Ukraine tấn công chính xác vào Quân đội Nga. Có thông tin cho rằng, các phương tiện truyền thông Mỹ liên tục đề cập trong các thông tin của họ rằng “một số chiến thắng của Quân đội Ukraine bắt nguồn từ thông tin do các cơ quan tình báo Mỹ trực tiếp cung cấp”. Điều này khiến Tổng thống Mỹ Biden rất “không vui”, bởi vì sự “khoe khoang” như vậy sẽ chỉ phản tác dụng, và thậm chí Mỹ có nguy cơ bị trả đũa. Vì mục đích này, Tổng thống Mỹ đã cảnh báo các quan chức chính phủ "hãy im lặng", và nó không chỉ giới hạn ở "cảnh báo bằng lời nói". Theo thông tin của truyền thông Mỹ, vào ngày 11/5, chính phủ Mỹ đã xây dựng các quy tắc, để cấm chia sẻ thông tin liên quan đến các nhà lãnh đạo hàng đầu của Nga và các mục tiêu ở trên lãnh thổ Nga với Ukraine, nhằm tránh xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Nga. Mặc dù các quan chức Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, "Mỹ không chiến tranh với Nga và viện trợ của Mỹ là để giúp đỡ quốc phòng của Ukraine"; nhưng trên thực tế, Mỹ đã giúp đỡ Ukraine rất nhiều trong sử dụng "thiết bị quân sự hỗ trợ và thông tin tình báo". Điều đó có thể "khiến Nga tức giận và tăng cao nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa hai cường quốc". Liên quan đến hành vi của Mỹ, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, đã cảnh báo thông qua mạng xã hội vào ngày 7/5 rằng, Mỹ đang tham gia vào "các hành vi thù địch ở Ukraine" và “Tổng thống Biden yêu cầu ngừng tiết lộ thông tin trao đổi tình báo với Ukraine; điều đó có nghĩa là Tổng thống Mỹ gián tiếp thừa nhận, Washington là một nhà cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine”. Để ngăn chặn việc phía Ukraine mất kiểm soát và làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Nga và Mỹ, chính quyền Mỹ mới đây đã ban hành hướng dẫn về chia sẻ thông tin tình báo. Các quan chức Mỹ cho biết, hướng dẫn này đưa ra "hai lệnh cấm rộng rãi", đối với các loại thông tin tình báo mà Mỹ có thể chia sẻ với Ukraine. Thứ nhất, Mỹ không thể cung cấp thông tin tình báo chi tiết "góp phần vào việc Ukraine tiêu diệt các nhà lãnh đạo hàng đầu của Nga", chẳng hạn như các quan chức cấp bộ hoặc Quân đội hàng đầu như Tổng tham mưu trưởng Nga Gerasimov và Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu. Tuy nhiên, lệnh cấm không áp dụng đối với "các sĩ quan Nga, bao gồm cả các tướng lĩnh". Nhưng một quan chức quốc phòng cấp cao nói rằng, chính phủ Mỹ vẫn chọn "không cung cấp thông tin vị trí của các tướng Ukraine" và rằng "Mỹ đã không tích cực giúp họ (Ukraine) giết bất kỳ tướng nào của Nga." Loại thông tin thứ hai bị cấm chia sẻ là bất kỳ “thông tin nào có thể giúp phía Ukraine tấn công các mục tiêu của Nga bên ngoài lãnh thổ Ukraine”. Một phần, lệnh cấm được cho là nhằm ngăn chặn Mỹ, tham gia vào một cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine trên đất Nga. Thông tin cũng chỉ ra rằng, do những lo ngại này, chính phủ Mỹ đã đình chỉ kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu từ Ba Lan cho Ukraine trước đó, vì Ukraine có thể sử dụng các máy bay chiến đấu này để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ không can ngăn Ukraine "tự mình thực hiện các hành động như vậy". Ngoài hai lệnh cấm trên, chính phủ Mỹ còn cấm cung cấp cái gọi là "thông tin tình báo có mục tiêu" cho Ukraine, tức là sẽ không cho Quân đội Ukraine biết rằng "một vị tướng Nga" nào đó, đang có mặt tại một địa điểm cụ thể, để giúp đỡ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công. Mặt khác, Mỹ vẫn sẽ chia sẻ với Ukraine "thông tin vị trí của các cơ sở chỉ huy và kiểm soát" của Quân đội Nga, vì nó "có thể giúp Ukraine tự vệ"; nhưng nơi đây, vốn là nơi các sĩ quan cấp cao của Quân đội Nga thường có mặt. Về vấn đề này, các quan chức Mỹ nói rằng, nếu các chỉ huy Ukraine quyết định tấn công các sở chỉ huy của Quân đội Nga, đó sẽ là "quyết định của riêng họ"; và nếu một tướng Nga bị giết trong cuộc tấn công, "không phải vì họ trở thành mục tiêu của Mỹ". Các chuyên gia pháp lý cho rằng, định nghĩa về "mục tiêu" này cung cấp hướng dẫn pháp lý và chính sách có ý nghĩa, để "giúp Mỹ chứng minh rằng, họ không phải là một bên trong cuộc xung đột", ngay cả khi Mỹ đang đầu tư rất nhiều vào Ukraine và cung cấp một nguồn thông tin tình báo ổn định. Về vấn đề này, truyền thông Mỹ chỉ ra rằng, họ không nhắm vào Quân đội và địa điểm của Nga, nhưng cung cấp cho Ukraine "thông tin được sử dụng để giúp giết người Nga", điều này dường như không tạo ra sự khác biệt và rất có thể dẫn đến việc Nga tiến hành trả đũa. Trong các thông tin mà truyền thông nước ngoài chỉ ra rằng, trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Mỹ tiếp tục cung cấp cho Ukraine hàng tỷ USD thiết bị quân sự; các dự án viện trợ "gần như chính xác đến từng cơ số đạn". Tuy nhiên, các quan chức Mỹ lại tỏ ra thận trọng, về "đóng góp quyết định" khác của họ vào cuộc chiến Ukraine. Theo thông tin từ tờ Sao Đỏ của Quân đội Nga, một số quan chức cấp cao của Mỹ đã tiết lộ với giới truyền thông vào đầu tháng này rằng, Mỹ đã cung cấp thông tin quan trọng cho Ukraine, giúp Quân đội Ukraine tiêu diệt thành công một tướng cấp cao của Nga. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Adriana Watson, đã tố cáo các thông tin của truyền thông Mỹ là "vô trách nhiệm" và nhấn mạnh rằng, Mỹ không cung cấp "thông tin tình báo có ý định giết tướng Nga". Tuy nhiên, truyền thông Mỹ đưa tin vào ngày 11/5 rằng, các quan chức Mỹ và Ukraina nắm rõ vấn đề này đã tiết lộ rằng, thông tin tình báo liên quan đến vị trí và hoạt động của Quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraina, được cung cấp theo thời gian thực, bao gồm cả các hình ảnh vệ tinh và báo cáo thu thập từ các nguồn “nhạy cảm” của Mỹ. Một quan chức Ukraine cho biết: "Thông tin tình báo của Mỹ thật tuyệt vời, nó cho chúng tôi biết người Nga đang ở đâu để chúng tôi có thể tấn công họ"; một quan chức Ukraine yêu cầu giấu tên cho biết.

