Những nhà tài trợ tiêm kích F-16 chủ lực cho Ukraine

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Zelensky, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen xác nhận đã chuyển giao 6 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine và sẽ có thêm 13 máy bay nữa được chuyển giao trong tương lai gần. Ảnh: The War Zone. Trong tuyên bố của mình, bà Frederiksen nhấn mạnh lịch trình giao hàng vẫn đúng tiến độ. "Chúng tôi đang tiến triển theo đúng kế hoạch, lô máy bay thứ hai và thứ ba sẽ tiếp nối theo đúng tiến độ", bà cho biết thêm: "Quá trình đào tạo tuy rất khó khăn, nhưng chúng tôi đã đạt được những bước tiến đáng kể". Ảnh: mil.in.ua. Các đồng minh NATO của Ukraine đã có bước đi lịch sử trong việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân nước này. Đan Mạch và Hà Lan được xem là những nhà tài trợ chính, cụ thể Hà Lan hứa hẹn cung cấp 42 máy bay và Đan Mạch cung cấp 19 máy bay. Ảnh: The War Zone. Số máy bay còn lại dự kiến sẽ đến theo từng giai đoạn trong năm 2025, với sự tham gia của một số quốc gia khác. Na Uy cũng tham gia nỗ lực này thông qua các khoản tài trợ và đào tạo phi công. Ngoài máy bay chiến đấu, các đồng minh còn cung cấp tên lửa, phụ tùng thay thế và thiết bị bảo dưỡng, với Đan Mạch và Hà Lan đóng góp hàng trăm triệu euro cho nỗ lực này. Ảnh: mil.in.ua. Bên cạnh đó, việc đào tạo phi công Ukraine cũng đang diễn ra tại các căn cứ ở châu Âu và Mỹ, nhưng quá trình này cần có thời gian do sự phức tạp của việc chuyển đổi sang các tiêu chuẩn phương Tây. Các phi hành đoàn Ukraine đầu tiên đã đi vào hoạt động, đánh dấu sự chuyển đổi của Ukraine sang khả năng phòng không hiện đại. Ảnh: mil.in.ua. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đối với Ukraine, từ các cơ sở hạ tầng cho đến các mối đe dọa liên tục từ phía Nga, đối với các căn cứ chứa máy bay. Tuy nhiên, các đồng minh vẫn quyết tâm hỗ trợ Ukraine để có thể cân bằng ưu thế trên không với Không quân Nga. Các máy bay chiến đấu F-16 được chuyển giao cho Ukraine từ Đan Mạch thuộc các biến thể F-16AM và F-16BM, là phiên bản nâng cấp của F-16A/B Block 15 cơ bản. Phiên bản nâng cấp này được đánh giá đạt tiêu chuẩn máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4, sẽ giúp tăng cường sức mạnh chiến đấu cho Không quân Ukraine. Về vũ khí, F-16 tương thích với nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa không đối không như AIM-120 AMRAAM và AIM-9 Sidewinder. Ngoài ra, chúng cũng có thể mang theo các loại vũ khí không đối đất tiên tiến, như bom dẫn đường bằng laser và đạn tấn công trực tiếp, giúp tăng cường hiệu quả trong cả phòng thủ và tấn công. Được trang bị động cơ phản lực cánh quạt Pratt & Whitney F100-PW-229 có chế độ đốt tăng lực, F-16 có thể đạt tốc độ tối đa 2.173 km/h và hoạt động ở độ cao lên tới 15.200 mét. Bán kính chiến đấu của máy bay là 550 km, có thể mở rộng phạm vi chiến đấu khi sử dụng thùng nhiên liệu ngoài hoặc tiếp nhiên liệu trên không. Việc đưa F-16 vào mạng lưới phòng không của Ukraine đánh dấu sự tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự của nước này. Những máy bay phản lực này được kỳ vọng sẽ chống lại những máy bay không người lái và đạn dược dẫn đường của Nga, mang lại cho Ukraine lợi thế quan trọng trong việc bảo vệ không phận và cơ sở hạ tầng quan trọng của mình. Khi Ukraine tiếp tục phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tục vào lãnh thổ của mình, sự hỗ trợ của các nước đồng minh là rất quan trọng. Việc chuyển giao F-16 không chỉ tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine, mà còn khẳng định cho những cam kết của Mỹ và NATO trong việc ủng hộ Ukraine. Với các lô máy bay tiếp theo dự kiến sẽ sớm được chuyển giao, khả năng bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng của Ukraine trước các mối đe dọa tinh vi sẽ được tăng cường hơn nữa, nhấn mạnh vai trò then chốt của công nghệ quân sự tiên tiến trong các cuộc xung đột hiện đại.

