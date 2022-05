Vũ khí chính xác của Nga còn đủ chiến đấu được bao lâu?

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã phát động tại Ukraine đã bước sang tháng thứ ba. Đây là cuộc thử thách đối với cả Nga và Ukraine, và nhiều khả năng kết quả cuối cùng, sẽ được quyết định bởi số lượng đạn dược trong kho vũ khí của hai nước. Với tư cách là bên tấn công, Quân đội Nga có thể kéo dài chiến dịch được bao lâu, đã thu hút sự chú ý của tất cả các nước, khi tiềm năng quân sự của Nga được đánh giá là chỉ sau Mỹ. Theo thông tin mới đây từ các phương tiện truyền thông Nga, có thể thấy một bức ảnh chụp sân bay của lực lượng Không quân Nga. Mặc dù ban đầu họ muốn chứng tỏ rằng, các vũ khí, khí tài khác nhau của lực lượng không quân, đều đang tích cực chuẩn bị cho các trận không kích vào lãnh thổ Ukraine. Nhưng điều thu hút sự chú ý hơn cả là những quả bom thường (bom không điều khiển), được xếp thành hàng dài bên cạnh những chiếc máy bay chiến đấu. Qua các bức ảnh, có thể thấy đây là những quả bom thông thường, không có hệ thống dẫn đường hiện đại. Như vậy, tình hình của Không quân Nga hiện nay đó là, mặc dù được trang bị các loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới, nhưng lại thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu với những quả bom thường không dẫn đường. Là hỏa lực chủ yếu tầm xa trong chiến dịch đặc biệt, nhưng Không quân Nga hiện chỉ sử dụng bom thường. Vì vậy, đây thực sự là một sự lãng phí lớn và khả năng phá hủy chính xác mục tiêu của không quân Nga cũng rất hạn chế. Và nếu muốn đảm bảo độ chính xác và đánh trúng mục tiêu, phi công Nga chỉ có thể chọn cách ném bom tầm thấp hoặc ném bom bổ nhào. Bằng cách này, máy bay chiến đấu của Nga có thể dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng phòng không tầm thấp Ukraine. Kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, đã có nhiều thông tin cho biết, ít nhất một máy bay chiến đấu Su-34 đang thực hiện nhiệm vụ tấn công các mục tiêu của Quân đội Ukraine bị bắn rơi. Lý do là bị tên lửa phòng không vác vai của Ukraine bắn hạ khi thực hiện ném bom tầm thấp. Tình hình đã trở nên như thế vậy, thực tế thì Quân đội Nga cũng rất bất lực; vì việc sử dụng tên lửa phóng từ trên không hoặc là bom liệng có điều khiển, được phóng đi từ máy bay chiến đấu sẽ hiệu quả hơn. Nhưng các loại vũ khí này rất đắt và Không quân Nga không có nhiều. Vì vậy Quân đội Nga chỉ có thể sử dụng các máy bay chiến đấu tối tân thế hệ 4, nhưng lại trang bị vũ khí thời thế chiến 2 để thực hiện nhiệm vụ, nên hệ số rủi ro trong thực hiện nhiệm vụ ném bom rất cao. Do vậy cũng dễ hiểu, tại sao nhiều máy bay chiến đấu của Không quân Nga, đã bị bắn rơi trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Chính vì lý do đó, Quân đội Nga đã dừng tấn công trên hướng thủ đô Kiev và ở chiến trường phía tây. Khi Quân đội Nga tiến hành các hoạt động quân sự đặc biệt ở giai đoạn 2, thời tiết tại Ukraine chuyển sang mùa xuân, luôn xuất hiện “mưa giông, mưa nhỏ”, mặt đất trở nên lầy thụt, khó cơ động cho các lực lượng cơ giới. Chính vì vậy, nếu càng kéo dài cuộc chiến, lực lượng dự trữ chiến lược của Quân đội Nga đã bị “quá tải”, do thời gian tác chiến kéo dài ngoài tính toán. Nhưng phía Ukraine, họ vẫn có một lượng lớn vũ khí hỗ trợ từ phương Tây, đứng đầu là Mỹ. Và trong thời gian đầu, phương Tây đã không hỗ trợ nhiều và sự hỗ trợ chỉ là một số vũ khí hỏa lực mang vác. Nhưng với sự leo thang của chiến tranh, và sự canh tranh ngầm giữa Mỹ và Nga, do vậy số viện trợ vũ khí mà họ giành cho Ukraine đã hoàn toàn thay đổi tính chất của nó. Không chỉ về số lượng, chủng loại, mà chất lượng vũ khí của Mỹ và phương Tây cũng vượt trội của Nga. Do đó tình hình hiện tại thực sự bất lợi hơn cho Nga. Và vấn đề càng trở lên tồi tệ hơn, khi theo các thông tin trước đây, Quân đội Nga có rất ít vũ khí dẫn đường chính xác cao, mà có thể sử dụng trực tiếp cho lực lượng chiến đấu phía trước. Ví dụ, tên lửa hành trình siêu thanh phóng từ trên không Dagger chỉ được phóng vài lần và sau đó không bao giờ xuất hiện trở lại. Các loại bom liệng có điều khiển, được Không quân Mỹ sử dụng nhiều trong các cuộc chiến mà họ tham gia gần đây; nhưng ngược lại, phía Nga sử dụng rất ít trong cuộc xung đột. Vì vậy, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng tên lửa hành trình Calibre và tên lửa chống hạm K-300 Bastion-P cho các hoạt động chống hạm, làm vũ khí chính xác cao để tấn công các mục tiêu quân sự trên khắp lãnh thổ Ukraine. Điều này cho thấy, tình thế tiến thoái lưỡng nan của Quân đội Nga hiện nay. Nhiều nguồn tin cho rằng, hiện Quân đội Nga hiện đã sử dụng hết ít nhất 30 kho vũ khí quy mô lớn; vì vậy, nếu cuộc chiến còn kéo dài, họ khó có thể nói trước được, công tác bảo đảm vũ khí chính xác của Quân đội Nga.

