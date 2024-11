"Soi" Range Rover SV Orpheus giới hạn 6 chiếc, hơn 8 tỷ đồng

Phiên bản Range Rover SV Orpheus đặc biệt này được sản xuất giới hạn chỉ 6 chiếc với các chi tiết thiết kế, màu sắc, trang trí lấy cảm hứng từ một hòn đảo xa xôi. Bên cạnh việc sở hữu một chiếc Range Rover sản xuất giới hạn, chủ sở hữu của Phiên bản Orpheus sẽ nhận được một món quà độc đáo. Land Rover sẽ tặng những vị khách mua xe Range Rover SV Orpheus hạng sang một bản sao của một tác phẩm sắp đặt dưới nước, mô tả một người phụ nữ bản địa tên là Jayme Marshall. Tác phẩm điêu khắc gốc cao 2,2 m và hiện đang nằm dưới nước, ngoài khơi bờ biển Bắc Queensland. Tác phẩm này được tạo ra bởi nhà điêu khắc người Anh Jason deCaires Taylor và đóng vai trò là biểu tượng cho sự bảo vệ Rạn san hô Great Barrier. Đúng như tên gọi, phiên bản Range Rover đặc biệt này có nhiều điểm được lấy cảm hứng từ hòn đảo Đảo Orpheus, nằm ở Queensland, Úc. Ngoại thất của xe được sơn màu Xanh bóng, kết hợp với mui xe màu bạc. Chiếc SUV này được trang bị bộ mâm xe hợp kim rèn 23 inch, hoàn thiện bằng màu Xám đậm với điểm nhấn là màu đen Satin. Chiếc xe còn được trang bị dòng chữ Range Rover màu Black Metal với viền được làm nổi bật bằng Silver Chrome. Bên trong nội thất, chiếc xe được trang bị ghế ngồi màu Perlino với dây an toàn phù hợp, vô lăng “Natural Cream Ash Burr” và các nút điều khiển bằng gốm trắng. Ngoài ra, các chi tiết như phần đệm ghế, bệ bước chân và thêu ghế có thể được cá nhân hóa thêm. Phiên bản Orpheus được trang bị động cơ V8 tăng áp kép hybrid nhẹ 4.4 lít, sản sinh công suất 570 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm. Với trang bị này, chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,5 giây, một con số khá ấn tượng đối với một chiếc SUV hạng sang hạng nặng. Phiên bản đặc biệt đã được ra mắt trước một khán giả độc quyền tại một dinh thự sang trọng trên Đảo Orpheus ở Bắc Queensland. Đây sẽ là nơi tổ chức một kỳ nghỉ xa hoa, dự kiến diễn ra từ ngày 29/11 đến ngày 5/12/2024. Thương hiệu hiện chưa tiết lộ mức giá xe Range Rover SV Orpheus Edition bán ra từ 520.561 Đô Úc (339.000 USD - khoảng hơn 8 tỷ đồng) chưa bao gồm các chi phí lăn bánh, khiến đây trở thành mẫu xe đắt nhất trong dòng sản phẩm tại Úc. Để so sánh, Range Rover tiêu chuẩn có giá khởi điểm từ 285.211 Đô Úc (185.700 USD), trong khi đối thủ Bentley Bentayga có giá từ 378.600 Đô Úc (235.000 USD). Tuy nhiên, mẫu Range Rover đặc biệt mới nhất này có vẻ là một món hời khi so sánh với Rolls-Royce Cullinan, có giá khởi điểm từ 705.000 Đô Úc (459.100 USD) trên cùng thị trường. Video: Giới thiệu Range Rover SV Orpheus bản giới hạn đặc biệt.

