7 thất bại quân sự đau đớn trong sự nghiệp cầm quân của Napoleon

1. Chiến dịch tại Ai Cập và Syria (1798–1801). Trong chiến dịch này, mục tiêu đánh bại Anh tại Trung Đông của Napoleon không thành công. Trong trận Nile (1798), hạm đội Pháp bị Hải quân Anh tiêu diệt. Chiến dịch xâm chiếm Syria cũng bất thành do quân Pháp không chiếm nổi thành Acre. Ảnh: Pinterest. Hệ quả: Quân Pháp thiệt hại nặng nề. Napoleon phải rút quân khỏi Ai Cập, bỏ lại tham vọng kiểm soát khu vực này. Ảnh: Pinterest. 2. Trận Trafalgar (1805). Hạm đội Pháp và Tây Ban Nha bị Hải quân Anh, dưới sự chỉ huy của Đô đốc Horatio Nelson, đánh bại hoàn toàn. Ảnh: Pinterest. Hệ quả: Thất bại này khiến Pháp mất quyền kiểm soát biển, làm tan biến hy vọng xâm lược Anh. Nó cũng củng cố vị trí của Anh như một cường quốc hải quân vượt trội. Ảnh: Pinterest. 3. Chiến dịch Tây Ban Nha (1808–1814). Cuộc kháng chiến dai dẳng của người Tây Ban Nha, được hỗ trợ bởi Anh, đã làm tiêu hao lực lượng của Napoleon. Phong trào du kích tại Tây Ban Nha cũng gây tổn thất nặng nề cho quân Pháp. Ảnh: Pinterest. Hệ quả: Napoleon phải phân tán quân đội để kiểm soát Tây Ban Nha, tạo cơ hội cho các nước khác trên lục địa Châu Âu nổi dậy chống lại ông. Ảnh: Pinterest. 4. Chiến dịch Nga (1812). Napoleon tiến sâu vào lãnh thổ Nga nhưng không đạt được một trận chiến quyết định. Người Nga áp dụng chiến thuật tiêu thổ, đẩy quân Pháp vào cảnh khốn đốn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và dịch bệnh trong mùa đông nước Nga. Ảnh: Pinterest. Hệ quả: Trong số khoảng 600.000 binh sĩ ban đầu, chỉ còn chưa đến 50.000 lính sống sót trở về. Đây là một cú đòn chí mạng cho quân đội Pháp. Ảnh: Pinterest. 5. Trận Leipzig (1813). Napoleon phải đối mặt với một liên minh gồm Nga, Phổ, Áo và Thụy Điển. Liên minh này có quân số vượt trội (hơn 350.000 so với 200.000 của Napoleon). Cả hai phe đều hứng chịu thiệt hại nặng nề, cuối cùng quân Pháp bị đánh lui. Ảnh: Pinterest. Hệ quả: Quân của Napoleon bị đẩy lui khỏi Đức và buộc phải rút lui về Pháp. Thất bại này được xem là đại họa của nước Pháp dưới thời Napoleon, báo hiệu sự mất ngai vàng của ông lần đầu. Ảnh: Pinterest. 6. Cuộc chiến ở Italia (1814). Lực lượng Pháp bị áp đảo bởi liên quân Áo và các đồng minh, buộc Napoleon phải rút lui về Pháp. Hệ quả: Sự thất bại ở Italia là một phần trong chuỗi các thất bại dẫn đến sự sụp đổ của Napoleon vào năm 1814 và lần lưu đày đầu tiên tại đảo Elba. Ảnh: Pinterest. 7. Trận Waterloo (1815). Quân Pháp dưới sự chỉ huy của hoàng đế Napoleon Bonaparte đã bị đánh bại bởi một liên minh bao gồm nhiều đơn vị từ Anh, Hà Lan, Hanover, Brunswick và Nassau. Ảnh: Pinterest. Hệ quả: Đây là trận đánh cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của Napoleon. Sau thất bại này, ông bị lưu đày lần thứ hai đến đảo Saint Helena, nơi ông qua đời vào năm 1821. Ảnh: Pinterest. Tổng kết: Những thất bại của Napoleon thường xuất phát từ tham vọng quá lớn, sự đánh giá thấp kẻ thù và các yếu tố khác như địa lý, thời tiết và tinh thần dân tộc. Tuy nhiên, dù thất bại, Napoleon vẫn là một nhà chiến lược xuất sắc, với tầm ảnh hưởng lâu dài đến lịch sử và nghệ thuật chiến tranh. Ảnh: Pinterest.

1. Chiến dịch tại Ai Cập và Syria (1798–1801). Trong chiến dịch này, mục tiêu đánh bại Anh tại Trung Đông của Napoleon không thành công. Trong trận Nile (1798), hạm đội Pháp bị Hải quân Anh tiêu diệt. Chiến dịch xâm chiếm Syria cũng bất thành do quân Pháp không chiếm nổi thành Acre. Ảnh: Pinterest. Hệ quả: Quân Pháp thiệt hại nặng nề. Napoleon phải rút quân khỏi Ai Cập, bỏ lại tham vọng kiểm soát khu vực này. Ảnh: Pinterest. 2. Trận Trafalgar (1805). Hạm đội Pháp và Tây Ban Nha bị Hải quân Anh, dưới sự chỉ huy của Đô đốc Horatio Nelson, đánh bại hoàn toàn. Ảnh: Pinterest. Hệ quả: Thất bại này khiến Pháp mất quyền kiểm soát biển, làm tan biến hy vọng xâm lược Anh. Nó cũng củng cố vị trí của Anh như một cường quốc hải quân vượt trội. Ảnh: Pinterest. 3. Chiến dịch Tây Ban Nha (1808–1814). Cuộc kháng chiến dai dẳng của người Tây Ban Nha, được hỗ trợ bởi Anh, đã làm tiêu hao lực lượng của Napoleon. Phong trào du kích tại Tây Ban Nha cũng gây tổn thất nặng nề cho quân Pháp. Ảnh: Pinterest. Hệ quả: Napoleon phải phân tán quân đội để kiểm soát Tây Ban Nha, tạo cơ hội cho các nước khác trên lục địa Châu Âu nổi dậy chống lại ông. Ảnh: Pinterest. 4. Chiến dịch Nga (1812). Napoleon tiến sâu vào lãnh thổ Nga nhưng không đạt được một trận chiến quyết định. Người Nga áp dụng chiến thuật tiêu thổ, đẩy quân Pháp vào cảnh khốn đốn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và dịch bệnh trong mùa đông nước Nga. Ảnh: Pinterest. Hệ quả: Trong số khoảng 600.000 binh sĩ ban đầu, chỉ còn chưa đến 50.000 lính sống sót trở về. Đây là một cú đòn chí mạng cho quân đội Pháp . Ảnh: Pinterest. 5. Trận Leipzig (1813). Napoleon phải đối mặt với một liên minh gồm Nga, Phổ, Áo và Thụy Điển. Liên minh này có quân số vượt trội (hơn 350.000 so với 200.000 của Napoleon). Cả hai phe đều hứng chịu thiệt hại nặng nề, cuối cùng quân Pháp bị đánh lui. Ảnh: Pinterest. Hệ quả: Quân của Napoleon bị đẩy lui khỏi Đức và buộc phải rút lui về Pháp. Thất bại này được xem là đại họa của nước Pháp dưới thời Napoleon, báo hiệu sự mất ngai vàng của ông lần đầu. Ảnh: Pinterest. 6. Cuộc chiến ở Italia (1814). Lực lượng Pháp bị áp đảo bởi liên quân Áo và các đồng minh, buộc Napoleon phải rút lui về Pháp. Hệ quả: Sự thất bại ở Italia là một phần trong chuỗi các thất bại dẫn đến sự sụp đổ của Napoleon vào năm 1814 và lần lưu đày đầu tiên tại đảo Elba. Ảnh: Pinterest. 7. Trận Waterloo (1815). Quân Pháp dưới sự chỉ huy của hoàng đế Napoleon Bonaparte đã bị đánh bại bởi một liên minh bao gồm nhiều đơn vị từ Anh, Hà Lan, Hanover, Brunswick và Nassau. Ảnh: Pinterest. Hệ quả: Đây là trận đánh cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của Napoleon. Sau thất bại này, ông bị lưu đày lần thứ hai đến đảo Saint Helena, nơi ông qua đời vào năm 1821. Ảnh: Pinterest. Tổng kết: Những thất bại của Napoleon thường xuất phát từ tham vọng quá lớn, sự đánh giá thấp kẻ thù và các yếu tố khác như địa lý, thời tiết và tinh thần dân tộc. Tuy nhiên, dù thất bại, Napoleon vẫn là một nhà chiến lược xuất sắc, với tầm ảnh hưởng lâu dài đến lịch sử và nghệ thuật chiến tranh. Ảnh: Pinterest.