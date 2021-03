Tàu ngầm nguyên tử 2,2 tỷ USD - linh hồn của Hải quân Anh

Nòng cốt của Hải quân Hoàng gia Anh hiện giờ chỉ có tàu ngầm hạt nhân lớp Astute. Đây là một trong những tàu ngầm đắt nhất trong lịch sử, với đơn giá xấp xỉ 2,2 tỷ USD/chiếc. Chiếc tàu ngầm lớp Astute cuối cùng, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027. Như vậy, tính từ khi chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp Astute được hạ thủy (năm 2001), cho đến khi chiếc tàu cuối cùng được đưa vào biên chế (năm 2027) là 26 năm; một thời gian quá dài, để Hải quân Anh mới thay thế hết lớp tàu ngầm hạt nhân cũ lớp Trafalgar, có từ thời Chiến tranh Lạnh. Tàu ngầm lớp Astute của lực lượng hải quân Hoàng gia Anh dài 97 m, lượng choán nước khoảng 7.600 tấn, có thể mang tới 126 ngư lôi và tên lửa, hỏa lực của nó gần gấp 3 lần khu trục hạm Type 45 của Anh hoặc 3,5 lần so với khinh hạm Type 26 sắp ra mắt. Xét về quy mô của hạm đội tàu mặt nước Anh, hỏa lực của tàu ngầm lớp Astute tỏ ra "đặc biệt ấn tượng". Nhiều hệ thống vũ khí do lực lượng Hải quân Anh phát triển, nói chung kém tin cậy và hoạt động kém, từ tàu khu trục Type 45 "có vấn đề", đến tàu sân bay lớp Queen Elizabeth và máy bay chiến đấu tàng hình F-35B. Tàu ngầm hạt nhân, dường như là một trong những "điểm sáng" thành công nhất của Vương quốc Anh cho đến nay; tiếp tục cung cấp cho Hải quân Anh khả năng tấn công mạnh mẽ. Phần nào lấy lại "danh dự" của "cường quốc biển" một thời. Mặc dù vậy, vấn đề chi phí vượt mức cho các tàu ngầm hạt nhân vẫn còn khá nghiêm trọng. Chi phí của 3 chiếc đầu tiên thuộc lớp Astute đã đội vốn lên 58%, và chi phí của chiếc thứ 4 vẫn vượt quá ngân sách 16%. Mặc dù tàu ngầm lớp Astute phải đối mặt với chi phí vượt mức đáng kể và việc chậm tiến độ trong thi công, tuy nhiên nếu đánh giá, dự án này nhìn chung rẻ hơn nhiều so với hầu hết các tàu chiến của Hải quân Mỹ. Một số nhà phân tích phương Tây cho rằng, lớp tàu ngầm Astute là loại tàu ngầm hạt nhân tấn công tốt nhất từ trước đến nay mà Anh đóng được. Có lẽ đó là do tàu có khả năng cách âm tuyệt vời, vì vậy, tàu có thể hoạt động ngay cả những vùng nước nông, mà không sợ bị phát hiện. Toàn bộ vỏ tàu ngầm lớp Astute và một số phòng máy, được "dán" đến 39.000 viên gạch chống dội âm tiên tiến, giúp hạn chế tiếng ồn của tàu chỉ ngang bằng độ ồn của tàu ngầm diesel-điện nhỏ. Lò phản ứng hạt nhân của tàu có tuổi thọ 25 năm, cho phép nó đi vòng quanh các đại dương trên thế giới mà không cần phải nổi lên mặt nước (trừ khi hết thực phẩm, nước uống). Con tàu này có thể thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, như chở các lực lượng biệt kích vào sát bờ biển của đối phương và bí mật thả qua các ống phóng ngư lôi. Về hệ thống trinh sát phát hiện mục tiêu, tàu Astute sử dụng sonar tích hợp giữa loại sonar chủ động và thụ động, công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới; có thể phát hiện tàu nổi và tàu ngầm của đối phương ở khoảng cách xa và cung cấp một mức độ nhận biết tình huống nhất định. Về vũ khí, tàu ngầm lớp Astute được trang bị tên lửa hành trình tiến công mặt đất Tomahawk, ngư lôi hạng nặng Sailfish do Anh tự phát triển và sản xuất, để tiêu diệt tàu ngầm và tàu nổi của đối phương. Ngư lôi Sailfish được đưa vào sử dụng từ năm 1992, nhưng sau đó ngừng sản xuất vì không có ngân sách và được sản xuất lại vào năm 2020. Kể từ khi bắt đầu sản xuất vào năm 1988, cho đến nay đã có khoảng 500 quả ngư lôi Sailfish đã được chế tạo. Ngư lôi lắp đầu đạn nặng 300 kg và tầm bắn 54 km. Hiện Hải quân Anh có 3 tàu ngầm hạt nhân lớp Astute đang trong biên chế, chiếc thứ 4 đang thử nghiệm trên biển, 3 chiếc còn lại vẫn đang trong quá trình đóng. Tuy nhiên, lớp tàu ngầm Astute về khả năng chỉ tương đương với tàu ngầm tiến công hạt nhân lớp Virginia của Mỹ, lớp Yasen của Nga và thậm chí cũng chỉ "sánh ngang" tàu ngầm hạt nhân mới đầy tham vọng của Trung Quốc mà thôi. Điều này chứng tỏ Hải quân Anh chỉ còn là "cái bóng" của chính họ trong quá khứ. Nguồn ảnh: TheAtlantic. Hải quân Hoàng gia Anh quảng cáo về tàu ngầm lớp Astute - xương sống của hải quân đảo quốc Sư tử trong vài chục năm tới. Nguồn: HUF.

