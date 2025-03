10 nghề AI khó cướp việc của con người trong tương lai gần

Theo dự báo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, dù AI có thể làm biến mất hơn 80 triệu việc làm vào năm 2027 nhưng đồng thời nó cũng tạo ra 69 triệu cơ hội mới. Điều này cho thấy giá trị bền vững của những công việc đòi hỏi sự sáng tạo, trí tuệ cảm xúc và khả năng thích ứng. "Tôi tin rằng rất ít công việc sẽ bị AI thay thế", Robert Seamans, Tiến sĩ, Giáo sư về Quản lý và Tổ chức tại Trường Kinh Doanh Stern, Đại học New York (Mỹ), đồng tác giả của nhiều nghiên cứu về chủ đề này, nhận định. Dù AI sẽ tác động đến hầu hết công việc nhưng sự thay đổi này không diễn ra ngay lập tức. "Việc tích hợp AI vào doanh nghiệp mất nhiều thời gian và tốn kém hơn so với dự đoán", Seamans giải thích. "Công nghệ mới luôn cần thời gian để thích nghi với hệ thống sẵn có". Điều này có nghĩa là những người làm công việc sáng tạo vẫn có đủ thời gian để làm quen với AI và tận dụng công nghệ này để nâng cao kỹ năng của mình. "Mọi lao động nên thử nghiệm các công cụ AI", Seamans khuyến nghị. "Hãy khám phá chúng, tìm hiểu điểm mạnh, điểm yếu và cách chúng có thể hỗ trợ công việc của bạn". Việc này không chỉ giúp duy trì lợi thế cạnh tranh mà còn mở ra cơ hội phát triển mới. Những công việc sáng tạo và kỹ thuật số sau đây sẽ tiếp tục mở rộng. Đầu tiên là Giám đốc nghệ thuật: Khi các ấn phẩm in ấn ngày càng suy giảm, giám đốc nghệ thuật sẽ dịch chuyển sang nền tảng kỹ thuật số và di động, với mức tăng trưởng dự kiến 5% trong thập kỷ tới. Lập trình viên phần mềm: Theo BLS, số lượng công việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm sẽ tăng 17%, nhờ vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, Internet Vạn Vật (IoT), robot và các ứng dụng tự động hóa khác. Nhà khoa học dữ liệu: Dữ liệu ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc nhu cầu phân tích và đánh giá dữ liệu ngày càng cao. Nghề này được dự báo sẽ tăng 36% vào năm 2033, một trong những mức tăng trưởng mạnh nhất. Nhà phát triển web và thiết kế kỹ thuật số: Sự mở rộng của thương mại điện tử giúp lĩnh vực này dự đoán sẽ tăng trưởng 8% vào năm 2033. Tin vui là bạn có thể tận dụng các công cụ thiết kế web AI để làm việc hiệu quả hơn. Quản lý tiếp thị: Dù AI xuất hiện, tiếp thị vẫn không thể bị thay thế. Công việc này được dự đoán tăng 8%, tuy nhiên, tự động hóa có thể ảnh hưởng đến một số vị trí như quản lý quảng cáo kỹ thuật số. Nếu bạn đang phân vân, hãy thử khởi nghiệp tiếp thị kỹ thuật số trước khi dấn thân toàn thời gian. Họa sĩ hiệu ứng đặc biệt và hoạt họa: Nhờ vào sự quan tâm ngày càng lớn với trò chơi điện tử và đồ họa số, lĩnh vực này được dự báo tăng trưởng 4% trong 10 năm tới. Kiến trúc sư: Nhu cầu về xây dựng bền vững, quy hoạch và thiết kế công trình ngày càng cao, giúp công việc này dự báo tăng 8%. Mặc dù AI có thể hỗ trợ rất nhiều, nhưng kiến trúc luôn cần tính nghệ thuật và tính sáng tạo thích ứng. Vũ công và biên đạo múa: Theo Viện Nghề nghiệp Mỹ, biên đạo múa là một trong những công việc có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất và ít có nguy cơ bị AI thay thế nhất. Dự báo, lĩnh vực này sẽ tăng gần 30% vào năm 2031. Chuyên gia phân tích bảo mật CNTT: Các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, kéo theo nhu cầu cao về chuyên gia an ninh mạng. Dự báo, lĩnh vực này sẽ tăng 33%, mức tăng trưởng rất ấn tượng. Nhà quay phim: Dù AI đang thay đổi cách sản xuất video, nhưng nhu cầu về nội dung video vẫn không ngừng tăng. Do đó, công việc quay phim và sản xuất nội dung video sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức trung bình. Đầu tư vào tư duy phản biện, cảm xúc và khả năng thích ứng sẽ không chỉ giúp bạn giữ vững vị trí mà còn dẫn đầu trong đổi mới sáng tạo. AI có thể thay đổi cách thức và hỗ trợ, học hỏi chúng ta làm việc nhưng sẽ không thể thay thế. Mời độc giả xem video Elon Musk tung ảnh ôm hôn “vợ robot”

