Kinh hãi sức mạnh của siêu pháo tự động Mk44 Bushmaster II

Được thiết kế và sản xuất bởi hãng ATK của Mỹ, Mk44 Bushmaster II là loại pháo tự động hiện đại nhất thế giới hiện nay. Khẩu pháo tự động này sử dụng cỡ đạn 30mm và được sản xuất dựa trên thiết kế của khẩu M242 Bushmaster cỡ nòng 25mm. Ảnh: Viên đạn của Mk44 Bushmaster II được lập trình để phát nổ trên đầu quân địch, qua đó mảnh văng từ viên đạn có thể dễ dàng tiêu diệt binh lính địch bên dưới chiến hào. Về cơ bản, khẩu pháo tự động Mk44 Bushmaster II có thể sử dụng chung tới 70% các loại linh kiện trên khẩu M242. So với bản tiền nhiệm, Mk44 Bushmaster II có sức mạnh tăng gấp 50% trong khi đó cỡ nòng tăng 20%. Nguồn ảnh: Wiki. Điểm đặc biệt của khẩu súng này đó là trong trường hợp cần thiết, có thể thay đổi cỡ nòng của nó một cách dễ dàng để chuyển qua sử dụng cỡ nòng 40mm với loại đạn Supter 40mm (siêu 40mm). Nguồn ảnh: Wiki. Khẩu Mk44 Bushmaster II ở giữa khi so với khẩu M242 cỡ nòng 25mm (ở trên) và khẩu Bush III cỡ nòng 35mm (ở dưới). Nguồn ảnh: Wiki. Có trọng lượng tổng cộng 160 kg, khẩu pháo tự động này có chiều dài tổng thể 3405mm. Trong khi đó, chiều dài nòng súng của nó đạt 2410mm. Nguồn ảnh: Airship. Do sử dụng cò điện để lên đạn, khẩu súng này buộc phải đặt trên các cơ cấu bắn di động hoặc có một cấu trúc cố định có khả năng cung cấp năng lượng mới để có thể hoạt động được. Trong trường hợp mất điện, Mk44 Bushmaster II sẽ vô dụng hoàn toàn. Nguồn ảnh: Twitter. Sử dụng cỡ đạn 30x173mm, khẩu pháo này có khả năng bắn với tốc độ khoảng 200 viên mỗi phút. Sơ tốc đầu nòng của nó là 1080 mét trên giây và đạt tầm bắn hiệu quả lên tới 3000 mét với mục tiêu trển đất liền và tối đa 5000 mét với mục tiêu trên biển. Nguồn ảnh: Tube. Trên các phương tiện chiến đấu như M1126 Stryker hay M2 Bradley, phiên bản pháo tự động được gắn là loại XM813. Đây là loại pháo tự động được xây dựng dựa trên cơ sở của bản pháo tự động Mk44 Bushmaster II với hệ thống giảm giật tích hợp và hệ thống ngắm được nâng cấp. Nguồn ảnh: Gundea. Mk44 Bushmaster II cũng là một trong những loại vũ khí được trang bị phổ biến trên các loại máy bay vũ trang yểm trợ hoả lực tầm cao như AC-130. Nguồn ảnh: USAF. Hiện tại ngoài Mỹ, trên thế giới đang có hàng chục quốc gia khác sử dụng khẩu pháo tự động này trong đó có cả các quốc gia láng giềng với Việt Nam như Thái Lan, Singapore,... Nguồn ảnh: Tube. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh khẩu pháo tự động Mk44 bắn đạn thông minh nổ ngay trên đầu chiến hào địch.



