Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức cách chức Tướng Gennady Anashkin, Tư lệnh Quân khu phía Nam, khỏi chức vụ của ông. Nguyên nhân chính để Tướng Anashkin mất chức, là do thất bại trong chiến dịch tấn công thành phố Siversk. Trên toàn mặt trận, quân Nga đã giành thắng lợi, ngoại trừ thất bại ở Siversk. Hơn nữa, Tướng Anashkin còn báo cáo sai về tình hình mặt trận. Để đạt được mục tiêu này, không chỉ Tư lệnh Quân khu phía Nam, Tướng Gennady Anashkin, bị cách chức, mà cả Tư lệnh và Tham mưu trưởng Quân đoàn 3 (CAA) và Tư lệnh Quân đoàn 7 cũng bị cách chức. Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 3 và nhiều sĩ quan cấp trung đến cấp cao khác cũng bị cách chức. Trong một chiến dịch lớn, nếu không có sự trinh sát và chuẩn bị hỏa lực đầy đủ, sẽ cầm chắc thất bại. Trong cuộc giao tranh theo hướng Siversk vào đầu tháng 11, Quân đội Nga điều động một số lượng lớn các đơn vị thiết giáp mở cuộc tấn công cơ giới hóa và bị Lữ đoàn sơn cước số 10 của Ukraine đánh thiệt hại nặng nề. Tất cả các cuộc tấn công đều thất bại ở bốn hướng: Ivanovrivka, tây Siversk, Zolotarivka và Vimivka. Trong cuộc tấn công, không có hỏa lực chuẩn bị triệt để, không tiến hành thả màn khói ngụy trang. Do đó, UAV FPV và tên lửa chống tăng của Ukraine đã có cơ hội phát huy tốt hỏa lực. Trong khi đó, hỏa lực hỗ trợ của các đơn vị Quân khu Nam đã không thể chế áp hiệu quả các trận địa hỏa lực của Ukraine, sau khi cuộc tấn công của quân Nga bắt đầu. Cuối cùng, cuộc tấn công kéo dài vài ngày, cả bốn đơn vị tham gia tấn công đều thất bại và bị tổn thất nặng nề. Vụ việc này chứng tỏ quyết tâm của Quân đội Nga, nếu cuộc chiến thất bại, họ sẽ bị miễn nhiệm ngay tại chỗ, bất kể họ ở cấp bậc nào và là ai. Nếu cuộc chiến thất bại, anh ta sẽ trực tiếp bị loại bỏ, không còn cơ hội thứ hai và không còn chỗ để thương lượng. Có thể thấy Tổng thống Nga Putin muốn những vị tướng có thể chiến đấu và giành chiến thắng trong các cuộc chiến. Chỉ huy nào nói dối về thông tin chiến trường, sau khi thua trận sẽ bị đưa ra tòa án quân sự. Hiện các nhà máy quốc phòng của Nga làm việc 3 ca mỗi ngày để sản xuất xe tăng, xe bọc thép, tên lửa và nhiều loại vũ khí. Trong khi nhiều văn phòng tuyển dụng ở Nga tuyển quân tình nguyện với chi phí và lương cao. Nhưng không phải để một số tướng bất tài phung phí nguồn lực quốc gia. Những hình phạt nghiêm khắc đã truyền cảm hứng cho toàn bộ quân đội tiền tuyến của Nga; hãng tin Nga Sputnik ngày 23/11 đưa tin, 4 tập đoàn quân lớn của Nga đã đồng loạt phát động cuộc tấn công quyết liệt để chứng tỏ hiệu quả chiến đấu của mình. Trên toàn chiến trường, 4 tập đoàn quân của Quân đội Nga đang tấn công tổng lực. Cụm quân của Tập đoàn quân phía Nam của Quân đội Nga đã tiêu diệt 490 lính Ukraine và phá hủy 1 xe bọc thép M-113, 1 bệ phóng tên lửa đa nòng RAK-SA-12 do Croatia sản xuất, 1 pháo tự hành 155 mm FH-70, 1 pháo tự hành 105mm M-119; 1 pháo tự hành 122mm do Liên Xô sản xuất. Cụm Trung tâm Nga tiếp tục chiếm giữ các vị trí thuận lợi và đẩy lùi đợt phản công của Ukraine. Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 400 quân Ukraine, phá hủy 3 xe bọc thép, một pháo tự hành 152mm D-20 và 3 khẩu pháo khác, một trạm radar trinh sát pháo binh AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất. Cụm quân phía Đông của Quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 155 lính Ukraine, phá hủy 2 xe tăng Leopard 2, 1 khẩu pháo tự hành 155mm M-198, 1 pháo phản lực phóng loạt BM-21 Hail và một hệ thống tác chiến điện tử kèm theo. Còn Cụm quân phía Tây của Nga đã tiêu diệt 410 lính Ukraine, phá hủy 2 xe bọc thép, 5 xe địa hình, phá hủy 1 pháo tự hành 155mm M-198, 1 pháo tự hành 105mm Melara'Mod và các vũ khí hạng nặng khác. Tướng Zaluzhny, cựu tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, cho rằng, các nước NATO chưa sẵn sàng tiến hành cuộc chiến tiêu hao sức lực với Nga. Do đó, Quân đội Nga nhiều khả năng sẽ giành được chiến thắng quyết định vào năm 2027. Cựu Tướng Zaluzhny cho biết, Quân đội Nga hiện đang đưa một lượng lớn vũ khí, vật tư công nghệ cao vào chiến trường. Dù hiện tại chiến tuyến vẫn tương đối ổn định, nhưng Quân đội Ukraine đang dần rút lui khỏi một số vị trí chủ chốt. Theo tính toán, sau năm 2027, Quân đội Nga sẽ bắt đầu hoạt động đột phá quy mô lớn, với tốc độ cao tới 100 km/tuần. Còn ông Chernev, trưởng phái đoàn thường trực của Ukraine tại NATO, cho biết, nhằm làm suy yếu lợi thế của Nga về hỏa lực, Kiev đang yêu cầu Mỹ hỗ trợ về tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ đất liền, để tấn công các nhà máy vũ khí quan trọng của Nga. Tuy nhiên điều này khó có thể trở thành hiện thực. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, TASS, Sputnik).

