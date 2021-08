Taliban còn cách Kabul 50 km, Mỹ liệu có ngăn chặn kịp?

Ông Lefevre cho rằng, chiến lược hiện tại mà Taliban áp dụng đã không mắc phải những sai lầm như trong giai đoạn 1994-1996. Khi đó họ phát động cuộc chiến tranh giải phóng Afghanistan. Đầu tiên, lực lượng Taliban chiếm tất cả các khu vực Pashtun ở phía nam và phía đông, nơi có các thành viên Taliban ban đầu là người Pashtun và sau đó nắm quyền ở Kabul. Sau đó, họ cố gắng chiếm đóng phía bắc, nơi sinh sống chủ yếu của người Uzbekistan, Turkmen và Tajiks; nhưng do sự kháng cự của Liên minh phương Bắc, họ chỉ đạt được một phần thành công. Theo Lefevre đánh giá, lần này Taliban đã chuẩn bị từ lâu và giành được nơi ẩn náu quan trọng từ người Uzbek và Tajik; điều này đã góp phần quan trọng tăng cường sức mạnh cho lực lượng của họ. Tại sao chính phủ Afghanistan lại bất lực khi đối mặt với Taliban, trong khi có sự hỗ trợ tối đa của Mỹ và NTO? Lefevre nói rằng sau sự sụt giảm số lượng quân đội nước ngoài vào năm 2014, từ khoảng 150.000 người xuống còn dưới 20.000 người; nên các hoạt động chống lại Taliban chủ yếu được tiến hành bằng không quân. Tuy nhiên, người Mỹ đã giữ bí mật của mình, khi không phổ biến các hệ thống vũ khí tiên tiến và công nghệ cao của họ. Lực lượng Afghanistan hiện không thể duy trì các máy bay do Mỹ để lại và khả năng chiến đấu của không quân Afghanistan đã giảm mạnh. Báo cáo chỉ ra rằng, quân đội Afghanistan cũng đã bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của liên quân NATO và có hình ảnh không tốt trong lòng người dân Afghanistan. Trong những năm gần đây, theo báo cáo của Liên hợp quốc, hầu hết các nạn nhân dân sự đã thiệt mạng trong các chiến dịch trên không của lực lượng Afghanistan và Mỹ. Do đó, tại khu vực bộ lạc Pashtun, các thủ lĩnh bộ lạc đã khuyến khích binh lính chính phủ Afghanistan không hy sinh vô ích và giao nộp vũ khí cho Taliban. Việc này cũng dẫn đến rã đám hàng loạt của Quân đội Afghanistan. Với việc rút quân khỏi Afghanistan, các cuộc không kích của Mỹ ở Trung Đông đã giảm mạnh. Dữ liệu cho thấy, kể từ năm 2021, khi lực lượng Mỹ rút khỏi Afghanistan, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu ở Trung Đông đã chậm lại đáng kể và các chuyến bay do thám cũng giảm dần. Về vai trò trong tương lai của Không quân Mỹ trong khu vực, các tướng lĩnh của quân đội Mỹ cho rằng sẽ không có thay đổi lớn, có thể sẽ có ít hoạt động hơn ở một số khu vực. Theo thông tin từ Thời báo Không quân Mỹ ngày 12/8, Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ (AFCENT) cho biết, kể từ ngày 1/1 năm nay, Mỹ và liên quân đã sử dụng hơn 400 máy bay có người lái và không người lái trên khắp các chiến trường Trung Đông. Sau khi Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố rút quân khỏi Afghanistan, đồng thời quyết định chấm dứt các nhiệm vụ chiến đấu của Mỹ tại Iraq, điều này được kỳ vọng sẽ làm giảm dấu chân của quân Mỹ ở Trung Đông, nhưng có thể không giảm hẳn các hoạt động không chiến. Tướng Frank McKenzie, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, trước đó cho biết ngay cả sau ngày rút quân cuối cùng vào ngày 11/9, Mỹ vẫn sẽ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Taliban từ các địa điểm khác trong khu vực để hỗ trợ quân đội Afghanistan. Nhưng tuần trước Tổng thống Biden thông báo, cuộc không kích của Mỹ sẽ kết thúc vào ngày 31/8. Về vấn đề này, Trung tướng Gillow tin rằng, dựa trên mọi thứ khác trong khu vực, nhu cầu về Không quân Mỹ sẽ không thay đổi mạnh, và có thể có ít hoạt động hơn ở một số khu vực, nhưng bản thân tướng Gillow cũng chưa thể biết trước. Trong khi đó, vào ngày 13/8, sau khi Mỹ thông báo rằng họ sẽ rút các nhà ngoại giao của họ ở Afghanistan, một số máy bay trực thăng quân sự đã hạ cánh gần Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan. Sau khi những chiếc trực thăng này lưu lại một lúc, chúng lại cất cánh và rời Đại sứ quán. Theo thông tin, hiện có 3.000 lính Mỹ đã được tăng cường đến sân bay Kabul để hỗ trợ việc Mỹ rút khỏi Afghanistan. Nguồn ảnh: USFF. Mỹ đi vào vết bánh xe đổ của Liên Xô khi tham chiến ở Afghanistan hàng chục năm nhưng vẫn phải rút lui trong thất bại ê chề. Nguồn: Sputnik.



Ông Lefevre cho rằng, chiến lược hiện tại mà Taliban áp dụng đã không mắc phải những sai lầm như trong giai đoạn 1994-1996. Khi đó họ phát động cuộc chiến tranh giải phóng Afghanistan. Đầu tiên, lực lượng Taliban chiếm tất cả các khu vực Pashtun ở phía nam và phía đông, nơi có các thành viên Taliban ban đầu là người Pashtun và sau đó nắm quyền ở Kabul. Sau đó, họ cố gắng chiếm đóng phía bắc, nơi sinh sống chủ yếu của người Uzbekistan, Turkmen và Tajiks; nhưng do sự kháng cự của Liên minh phương Bắc, họ chỉ đạt được một phần thành công. Theo Lefevre đánh giá, lần này Taliban đã chuẩn bị từ lâu và giành được nơi ẩn náu quan trọng từ người Uzbek và Tajik; điều này đã góp phần quan trọng tăng cường sức mạnh cho lực lượng của họ. Tại sao chính phủ Afghanistan lại bất lực khi đối mặt với Taliban, trong khi có sự hỗ trợ tối đa của Mỹ và NTO? Lefevre nói rằng sau sự sụt giảm số lượng quân đội nước ngoài vào năm 2014, từ khoảng 150.000 người xuống còn dưới 20.000 người; nên các hoạt động chống lại Taliban chủ yếu được tiến hành bằng không quân. Tuy nhiên, người Mỹ đã giữ bí mật của mình, khi không phổ biến các hệ thống vũ khí tiên tiến và công nghệ cao của họ. Lực lượng Afghanistan hiện không thể duy trì các máy bay do Mỹ để lại và khả năng chiến đấu của không quân Afghanistan đã giảm mạnh. Báo cáo chỉ ra rằng, quân đội Afghanistan cũng đã bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của liên quân NATO và có hình ảnh không tốt trong lòng người dân Afghanistan. Trong những năm gần đây, theo báo cáo của Liên hợp quốc, hầu hết các nạn nhân dân sự đã thiệt mạng trong các chiến dịch trên không của lực lượng Afghanistan và Mỹ. Do đó, tại khu vực bộ lạc Pashtun, các thủ lĩnh bộ lạc đã khuyến khích binh lính chính phủ Afghanistan không hy sinh vô ích và giao nộp vũ khí cho Taliban. Việc này cũng dẫn đến rã đám hàng loạt của Quân đội Afghanistan. Với việc rút quân khỏi Afghanistan, các cuộc không kích của Mỹ ở Trung Đông đã giảm mạnh. Dữ liệu cho thấy, kể từ năm 2021, khi lực lượng Mỹ rút khỏi Afghanistan, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu ở Trung Đông đã chậm lại đáng kể và các chuyến bay do thám cũng giảm dần. Về vai trò trong tương lai của Không quân Mỹ trong khu vực, các tướng lĩnh của quân đội Mỹ cho rằng sẽ không có thay đổi lớn, có thể sẽ có ít hoạt động hơn ở một số khu vực. Theo thông tin từ Thời báo Không quân Mỹ ngày 12/8, Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ (AFCENT) cho biết, kể từ ngày 1/1 năm nay, Mỹ và liên quân đã sử dụng hơn 400 máy bay có người lái và không người lái trên khắp các chiến trường Trung Đông. Sau khi Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố rút quân khỏi Afghanistan, đồng thời quyết định chấm dứt các nhiệm vụ chiến đấu của Mỹ tại Iraq, điều này được kỳ vọng sẽ làm giảm dấu chân của quân Mỹ ở Trung Đông, nhưng có thể không giảm hẳn các hoạt động không chiến. Tướng Frank McKenzie, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, trước đó cho biết ngay cả sau ngày rút quân cuối cùng vào ngày 11/9, Mỹ vẫn sẽ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Taliban từ các địa điểm khác trong khu vực để hỗ trợ quân đội Afghanistan. Nhưng tuần trước Tổng thống Biden thông báo, cuộc không kích của Mỹ sẽ kết thúc vào ngày 31/8. Về vấn đề này, Trung tướng Gillow tin rằng, dựa trên mọi thứ khác trong khu vực, nhu cầu về Không quân Mỹ sẽ không thay đổi mạnh, và có thể có ít hoạt động hơn ở một số khu vực, nhưng bản thân tướng Gillow cũng chưa thể biết trước. Trong khi đó, vào ngày 13/8, sau khi Mỹ thông báo rằng họ sẽ rút các nhà ngoại giao của họ ở Afghanistan, một số máy bay trực thăng quân sự đã hạ cánh gần Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan. Sau khi những chiếc trực thăng này lưu lại một lúc, chúng lại cất cánh và rời Đại sứ quán. Theo thông tin, hiện có 3.000 lính Mỹ đã được tăng cường đến sân bay Kabul để hỗ trợ việc Mỹ rút khỏi Afghanistan. Nguồn ảnh: USFF. Mỹ đi vào vết bánh xe đổ của Liên Xô khi tham chiến ở Afghanistan hàng chục năm nhưng vẫn phải rút lui trong thất bại ê chề. Nguồn: Sputnik.