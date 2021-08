Những vũ khí có thể giúp Mỹ lật ngược thế cờ ở Afghanistan

Theo trang web Forbes của Mỹ, quân đội Afghanistan đang cố gắng ngăn chặn đà tiến quân của phiến quân Taliban trên khắp đất nước và họ đang nhận được một số hỗ trợ rất cần thiết từ Mỹ, trong đó có chi viện hỏa lực từ trên không. Mặc dù các cuộc không kích này có thể giúp làm suy yếu cuộc tấn công của Taliban, nhưng nếu Mỹ ngừng tiến hành các cuộc không kích này sau ngày 31/8 tới đây, quân đội Afghanistan sẽ không thể giành được chiến thắng chiến lược trước Taliban. Trong tuần qua, 9 trong số 34 thủ phủ của Afghanistan đã rơi vào tay Taliban. Kandahar, thành phố lớn thứ hai ở Afghanistan và Herat, thành phố lớn thứ ba, cũng đã bị chiếm đóng. Sự tiến công nhanh chóng của Taliban đã khiến thủ đô Kabul gặp nguy hiểm. Mỹ đã điều máy bay ném bom chiến lược B-52, "pháo hạm" AC-130 và máy bay không người lái MQ-9 Reaper để ném bom Taliban và giúp quân chính phủ Afghanistan bị bao vây giữ phòng tuyến.Máy bay B-52, AC-130 và MQ-9 đều là những lựa chọn hợp lý cho các nhiệm vụ không kích. Do Mỹ không thể sử dụng các căn cứ ở quốc gia láng giềng Afghanistan, nên máy bay quân sự của nước này phải bay suốt chặng đường từ các căn cứ của Qatar ở Vịnh Ba Tư đến Afghanistan. Do tầm bay xa và trọng tải lớn của các máy bay quân sự này, chúng phù hợp hơn các máy bay chiến đấu thông thường để thực hiện các cuộc không kích chống lại phiến quân Taliban. Những máy bay chiến đấu được điều động từ căn cứ quân sự của Mỹ ở Vùng Vịnh hoặc một tàu sân bay được triển khai ở Biển Ả Rập, nó sẽ cần sự hỗ trợ của máy bay tiếp dầu trên không để hoàn thành nhiệm vụ không kích. UAV MQ-9 tỏ ra có nhiều lợi thế so với máy bay chiến đấu có người lái, khi UAV MQ-9 không cần phi công và có tầm hoạt động rất xa. Thông thường trong một chuyến bay xa, phi công rất mệt mỏi và phải luôn cảnh giác và tập trung trong toàn bộ nhiệm vụ chiến đấu, còn UAV thì không. Lực lượng phiến quân Taliban có vũ khí phòng không rất hạn chế và có thể chỉ đe dọa chiếc AC-130 bay thấp. Điều này có nghĩa là các loại máy bay này của Mỹ, có thể hỗ trợ hỏa lực quyết định cho các lực lượng chính phủ Afghanistan trên bộ trong suốt cuộc xung đột. Vào tháng 10/2001, khi quân đội Mỹ bắt đầu can thiệp vào Afghanistan, một số người cho rằng, AC-130 có thể bị tên lửa phòng không di động FIM-92 Stinger của Mỹ tấn công. Tuy nhiên, những lo ngại này đã được chứng minh là không có cơ sở và Taliban khó có thể sở hữu bất kỳ loại vũ khí phòng không tiên tiến nào, có thể đe dọa máy bay quân sự Mỹ trong ngắn hạn. Việc quân đội Mỹ sử dụng máy bay ném bom trong các cuộc chiến tương tự, đặc biệt là để hỗ trợ các lực lượng đồng minh trên mặt đất, đã được chứng minh là thành công. Năm 2001, các máy bay ném bom của Mỹ, bao gồm cả B-52, đã hỗ trợ không quân quyết định cho Liên minh phương Bắc ở Afghanistan, giúp lực lượng này nhanh chóng đánh bại Taliban. Năm 2014, khi Mỹ bắt đầu ném bom các tổ chức IS ở miền bắc Syria, Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu không cho phép các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu, sử dụng Căn cứ Không quân Incirlik, nằm ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ để ném bom IS. Do đó, máy bay chiến đấu của Mỹ đã phải bay từ các căn cứ ở vùng Vịnh tới Syria để thực hiện nhiệm vụ không kích. Vào thời điểm đó, lực lượng IS đang tiến hành cuộc bao vây kéo dài 6 tháng người Kurd ở thành phố Kobani, miền bắc Syria Các máy bay ném bom B-1B của Phi đội ném bom số 9 của Không quân Mỹ, đã được triển khai tới căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar, một tháng trước khi cuộc không kích bắt đầu. Số máy bay ném bom chiến lược này đã không kích 5 tháng liên tục, để chống lại các tay súng IS đang bao vây Kobani; yếu tố này mang lại cho các tay súng người Kurd một lợi thế quan trọng trong cuộc chiến chống IS. Trong cuộc không kích này, B-1B đã thả ít nhất 660 quả bom, giết chết khoảng 1.000 lính IS. Loại máy bay ném bom chiến lược B-1B có thể mang tới 20 tấn bom và có thể "lang thang" trên chiến trường tới 10 giờ chỉ, với một lần tiếp nhiên liệu trên không. Điều này cho phép B-1B cất cánh và hành trình trong vài giờ, chờ lực lượng người Kurd cung cấp các vị trí lực lượng IS, rồi tấn công bằng phương pháp rải thảm bom. Do đó những kinh nghiệm trong trận chiến thành công tại Kobani, cũng có thể được áp dụng ở Afghanistan. Hiện tại, quân đội Mỹ đang điều B-52 và AC-130 từ vùng Vịnh đến Afghanistan, để giúp quân đội Afghanistan chống lại cuộc bao vây của Taliban đối với các thành phố lớn của đất nước. Mặc dù việc lặp lại hành động này có thể giúp chính phủ Afghanistan dần dần lật ngược tình thế, nhưng Mỹ hiện dường như không muốn tiếp tục ném bom Taliban, sau khi đợt quân cuối cùng của Mỹ rời khỏi Afghanistan. Các quan chức Mỹ đã tuyên bố rằng, họ sẽ ngừng ném bom Taliban sau khi họ rời khỏi Afghanistan, và các cuộc không kích ở Afghanistan sẽ chỉ giới hạn trong lực lượng al-Qaeda và IS. Tuy nhiên, nếu Thủ đô Kabul có nguy cơ thất thủ, Mỹ có thể tiếp tục không kích Taliban sau ngày 31/8. Hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy Taliban sẽ dừng cuộc tấn công và tổ chức này dường như quyết tâm giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Afghanistan. Nếu cuối cùng, Mỹ quyết định tiếp tục không kích Taliban, thì máy bay không người lái B-52, AC-130 và MQ-9 chắc chắn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp quân đội Afghanistan ngăn chặn phiến quân Taliban chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ Afghanistan một lần nữa. Nguồn ảnh: Pinterest. Liên Xô từng phải hứng chịu thất bại cay đắng sau hàng chục năm tham chiến ở Afghanistan.



