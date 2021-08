Taliban tiếp tục chiếm máy bay Afghanistan, sắp hình thành lực lượng không quân

Theo thông tin mới nhất vừa được truyền thông Nga đăng tải, Taliban vừa tiếp tục chiếm giữ thêm hai máy bay chiến đấu phản lực trên chiến trường Afghanistan. "Nạn nhân" bị rơi vào tay phiến quân Taliban lần này là các máy bay tiêm kích - bom Su-22M4 của Không quân Afghanistan trước đây. Giới phân tích quân sự cho rằng, với tốc độ tiến quân hiện tại của Taliban, và việc quân đội Afghanistan hợp tác đầu hàng đối phương, Taliban sẽ còn cơ hội chiếm giữ nhiều loại máy bay hơn nữa, thậm chí đủ để thành lập lực lượng không quân. Trước đó, một đoạn video được đăng tải lên mạng internet đã cho thấy, phiến quân Taliban chiếm giữ một trực thăng vũ trang Mi-35 còn khá nguyên vẹn của Không quân Afghanistan. Nhiều loại khí tài hiện đại khác, bao gồm máy bay không người lái do thám, một vài loại vũ khí hàng không và ít nhất hai máy bay tiêm kích - bom Su-22M4 cũng xuất hiện trong khung hình. Truyền thông quốc tế cho rằng, Taliban hoàn toàn có thể trưng dụng lại phi công và sĩ quan cơ giới của Afghanistan đã ra hàng, để tiếp tục đưa dàn vũ khí hiện đại này vào sử dụng ngay lập tức. Việc Taliban sở hữu các máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang trong biên chế, sẽ khiến năng lực tác chiến của lực lượng này tiến triển vượt bậc, gây khó khăn rất lớn cho quân đội Afghanistan - vốn đã thiếu tinh thần chiến đấu. Giới phân tích cho biết, quân đội Afghanistan hoàn toàn đủ khả năng để phá hủy mọi loại khí tài, trước khi ra đầu hàng Taliban hoặc tiếp tục rút lui, tuy nhiên binh lính Afghanistan không lựa chọn phương án này. Tuy nhiên nhiều nguồn thông tin cũng cho biết, các máy bay tiêm kích - bom Su-22M4 từ lâu đã không còn được sử dụng trong biên chế Không quân Afghanistan, thứ mà Taliban chiếm được đơn giản chỉ là những chiếc máy bay cũ nát, đã bị loại biên. Hiện tại trên chiến trường Afghanistan, khủng bố Taliban đang tiến quân hết sức nhanh chóng, bất chấp mọi nỗ lực can thiệp của Mỹ và Nga. Quân chính phủ Afghanistan, đã cho thấy khả năng đối phó với tình hình cực kỳ chậm chạp, và thường xuyên tan hàng cùng lúc hàng nghìn binh lính. Đây được xem là kết cục có thể đoán trước, ngay khi Mỹ và NATO rút quân khỏi chiến trường này. Bản thân Moscow, cũng không có các động thái cụ thể để can thiệp vào chiến trường này trong thời điểm hiện tại. Trong tương lai, nếu khủng bố Taliban tuyên bố kiểm soát một phần lớn hoặc hoàn toàn lãnh thổ Afghanistan, nhiều khả năng lực lượng này sẽ vươn "vòi bạch tuộc" ra khắp thế giới, biến Taliban thành một "lò đào tạo khủng bố" công khai. Nguồn ảnh: Pinterest. Sức mạnh tiêm kích bom Su-22 M4 chuyên đánh biển của Không quân Việt Nam. Nguồn: QPVN.



