Súng máy “hàng độc” của Triều Tiên xuất hiện tại mặt trận Kursk

Khi nói đến súng máy Type 73 của Triều Tiên, phương Tây thường gắn nó là biểu tượng của Quân đội Triều Tiên; mặc dù đây không phải là mẫu súng máy quá xuất sắc, nhưng nó là phiên bản “độc lạ”, nhờ thiết kế khá độc đáo, khi sử dụng hệ thống tiếp đạn kết hợp giữa băng đạn và dây. Ngày nay, một mẫu súng như Type 73 là tương đối hiếm. Hầu hết các loại súng máy hiện đại hiện nay đều là súng máy sử dụng loại đạn trung gian7,62×54. Và Type 73 là một loại súng máy cũng sử dụng loại đạn trung gian 7,62×54. Trên thực tế, thiết kế Type 73 có điểm giống với súng máy BREN của Anh được dùng trong thế chiến thứ hai, khi sử dụng hộp tiếp đạn cong ở phía trên, với sức chưa 30 viên. Theo một số thông tin trên Wikipedia, khẩu Type 73 của Triều Tiên chính là bản sao của khẩu Vz 52/57 của Tiệp Khắc trước kia. Nhưng việc coi khẩu súng máy Type 73 ở mặt trận Kursk, nơi đang diễn ra các trận đánh ác liệt giữa Quân đội Nga và Ukraine, là một bằng chứng “thuyết phục” về sự hiện diện của lính Triều Tiên trong hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Nga liệu có đúng? Rất có thể là không. Trên thực tế là đối với chính Quân đội Triều Tiên, súng máy Type 73 đã là một loại vũ khí lạc hậu. Vào những năm 1980, Quân đội Triều Tiên bắt đầu thay đổi loại súng máy trang bị cho tiểu đội và trung đội bộ binh này thành súng máy Type 82. Theo những thông tin công khai, súng máy Type 82 cũng là một bản sao của súng máy PKMS Kalashnikov của Liên Xô. Mẫu súng máy mới này của Triều Tiên đã bỏ sử dụng thiết kế tiếp đạn hỗn hợp, một thiết kế được cho là phức tạp và không cần thiết như trên khẩu Type 73. Còn những khẩu súng máy Type 73 đã dần bị loại khỏi biên chế Quân đội Triều Tiên và chúng bắt đầu được xuất khẩu. Đương nhiên, Triều Tiên không tự mình làm điều này, mà thông qua nước thứ ba như Iran. Súng máy của Triều Tiên đã được phát hiện ở Iraq, Syria và Iran. Theo thông tin chưa được xác nhận, Type 73 cũng có bản sao của Iran. Nhiều khả năng khẩu Type 73 xuất hiện ở mặt trận Kursk có nguồn cung từ Iran, quốc gia đã cung cấp nhiều loại đạn dược và vũ khí cho Nga. Nhìn chung, với “nạn đói” súng máy đang diễn ra nghiêm trọng trong Lực lượng Vũ trang Nga, đây có thể được coi là một thông tin “tích cực”. Không giống như những khẩu trung liên RPD cũng đã quay trở lại phục vụ, nhưng sử dụng loại đạn không phải là đạn tiêu chuẩn súng máy của Quân đội Nga hiện đại; mà chỉ là sử dụng loại đạn của súng trường tiến công AK-47. Mặc dù những mẫu súng máy này “cổ xưa”, thiết kế phức tạp và lạc hậu; nhưng trong bối cảnh bây giờ, ngay cả những loại vũ khí như vậy cũng đang có nhu cầu. Như vậy có thể nói, Quân đội Nga cũng đang rất thiếu vũ khí, chứ không chỉ Quân đội Ukraine. Trong khi đó, vào ngày 8/10, tờ Thời báo Washington (The Washington Post – WP) của Mỹ cho biết, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga đã thành lập một cụm quân hùng mạnh, gồm 50.000 người ở khu vực Kursk, trong đó có cả lính Triều Tiên. Theo WP trích dẫn nguồn tin của Ukraine và Mỹ cho biết, Quân đội Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn, nhiệm vụ của cuộc tấn công này sẽ là giải phóng hoàn toàn khu vực Kursk. Đồng thời, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga không rút quân khỏi các mặt trận chính, điều này giúp Moscow tiếp tục gây áp lực trên mọi mặt trận. WP cho biết, lính Triều Tiên hiện có mặt ở Nga là khoảng “10 nghìn người”, họ đều là lực lượng tinh nhuệ được huấn luyện bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẽ là sự trợ giúp đắc lực cho Quân đội Nga trong tình thế khó khăn này. Thông tin về binh lính của Quân đội Triều Tiên được cho là đã xuất hiện ở khu vực Kursk được cung cấp bởi tình báo Quân đội Ukraine. Theo những thông tin này, lính Ukraine hiện đang phối hợp với Quân đội Nga ở phía tây khu vực Kursk và các cuộc tấn công có sự tham gia của lính Triều Tiên sẽ bắt đầu “trong những ngày tới”. Đồng thời, các nguồn tin (giấu tên) của Ukraine trước đó cho rằng, Quân đội Triều Tiên mặc quân phục của Nga và rất khó phân biệt họ với những người lính Nga, thuộc dân tộc Trung Á. Nhưng theo tình báo Ukraine, lính Triều Tiên sẽ tác chiến độc lập mà không trộn lẫn với quân Nga. Hầu hết binh sĩ Triều Tiên là lính bộ binh, nhưng cũng có lính pháo binh. Theo đánh giá của tình báo Ukraine, được WP dẫn lời cho biết, với việc bố trí như vậy, binh sĩ Triều Tiên có thể sẽ tấn công trực diện vào các vị trí phòng thủ của Ukraine. The Washington Post cũng cho rằng, lực lượng bổ sung sẽ giúp Quân đội Nga lật ngược tình thế ở khu vực Kursk vì binh lính Triều Tiên “trẻ hơn và có tinh thần chiến đấu tốt hơn” so với lính Nga. WP cũng cho rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể giữ được khu vực Kursk, do thiếu quân số và vũ khí cần thiết. (Nguồn ảnh Topwar, Wikipedia, Dongfang).

