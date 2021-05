Sức mạnh Belarus: Khóa chặt bầu trời trước Mỹ, NATO (1)

Căng thẳng giữa Belarus và các nước phương Tây ngày càng leo thang, đặc biệt là từ khi xảy ra tình trạng bất ổn ở nước này. NATO sẽ xây dựng một căn cứ quân sự lớn ở nước láng giềng Ba Lan và sẽ triển khai các tên lửa chiến thuật tầm xa hơn tới khu vực này, điều này như một mối đe dọa lớn đối với an ninh của Belarus. Quân đội Belarus dự kiến sẽ đầu tư mạnh vào việc mua vũ khí trang bị của Nga trong thập kỷ tới, để hiện đại hóa hơn nữa các lực lượng vũ trang của mình. Nhưng theo nhiều đánh giá của các chuyên gia, với sức mạnh hiện tại Belarus vẫn giữ được sức răn đe đáng kể đối với các hành động quân sự từ các nước láng giềng. Dưới đây là thông tin về các vũ khí tấn công trên không có khả năng nhất của lực lượng vũ trang Belarus, được cho là sẽ có tác động quan trọng nhất trong trường hợp có thể xảy ra xung đột với các nước phương Tây. Thứ nhất là máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30SM. Lực lượng tinh nhuệ nhất của Không quân Belarus hiện được biên chế những chiếc máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30SM thế hệ 4+, với một phi đội duy nhất có số lượng 12 chiếc được đặt hàng từ Nga. Máy bay Su-30SM được trang bị các công nghệ cảm biến và hệ thống tác chiến điện tử mới nhất của Nga và không giống như các nền tảng tiêm kích Su-35 và Su-34, chỉ chuyên dụng cho vai trò chiếm ưu thế trên không hoặc tấn công, thay vào đó Su-30SM có thể thực hiện tốt cả hai vai trò trên. Từ hiệu suất bay vượt trội đến kích thước và độ tinh vi của radar, mang lại cho Su-30SM lợi thế so với phần lớn các đơn vị máy bay chiến đấu của NATO vốn đang sử dụng F-16 và F-18 và cho phép Không quân Belarus có thể đối đầu với các phiên bản cao cấp hơn như F-15E của Mỹ. Các máy bay chiến đấu Su-30SM được đánh giá cao nhờ sức bền cao và khả năng triển khai nhiều loại tên lửa phòng không để tấn công trên bộ, bao gồm tên lửa Kh-31 cực nhanh, được thiết kế để vô hiệu hóa hệ thống phòng không của đối phương và thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào sâu phía sau phòng tuyến của kẻ thù. Thứ hai là hệ thống phòng không tầm xa S-400, Belarus là khách hàng đầu tiên đặt mua hệ thống phòng không S-400 của Nga và là một trong bốn quốc gia đang triển khai hệ thống này hoạt động cùng với Trung Quốc, Algeria và chính Nga. Hệ thống S-400 giúp Belarus bù đắp cho việc thiếu một phi đội máy bay chiến đấu lớn và S-400 được coi là phương án tối ưu nhất để cung cấp một phương tiện bảo vệ không phận nước này hiệu quả hơn về chi phí, so với việc bổ sung các đơn vị máy bay chiến đấu. Hệ thống tên lửa này được thiết kế để vô hiệu hóa các máy bay tàng hình tiên tiến hiệu suất cao như F-22 Raptor của Mỹ và tiêu diệt các loại máy bay ít tàng hình hơn với khả năng chiến đấu và sống sót kém hơn như F-35, F-15 hoặc F-16. Tên lửa phòng không S-400 tích hợp các công nghệ đối phó tác chiến điện tử và cảm biến tiên tiến nhất của Nga, đồng thời có thể tác chiến cùng lúc với 80 máy bay, cung cấp hỏa lực mạnh hơn một phi đội máy bay chiến đấu rất lớn. Tính di động cao của hệ thống cùng với thời gian thiết lập và khởi chạy ngắn là chìa khóa cho khả năng sống sót của hệ thống. S-400 còn được hỗ trợ bởi các hệ thống phòng không tầm xa khác, bao gồm một tiểu đoàn S-300PS và ba trung đoàn tên lửa Tor-M2E tầm xa, cùng các hệ thống Buk-MB3K. Các báo cáo vào đầu năm 2021 tiết lộ việc Belarus đang xem xét mua thêm các đơn vị S-400. Nguồn ảnh: Topwar. Không chỉ nhập khẩu vũ khí, bản thân Belarus cũng có thể tự sản xuất các loại vũ khí công nghệ cao. Nguồn: QPVN.

