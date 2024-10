“Mẹ ngoại” U50 của Doãn Hải My mỗi lần xuất hiện đều chiếm spotlight

Mới đây, trên trang cá nhân, Doãn Hải My vừa đăng tải đoạn video ngắn có sự xuất hiện của mẹ mình trên trang cá nhân. Cô nàng chia sẻ về việc tặng một món quà cho mẹ nhân dịp 20/10 sắp tới. Trong video, mẹ Doãn Hải My - cô Mai Đoàn gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, dù đã ở lứa tuổi U50. Trong khung hình của 2 mẹ con, cô Mai Đoàn diện chiếc váy màu đen giống con gái. Nhìn qua ai cũng phải tấm tắc khen nhan sắc qua cam thường của Doãn Hải My cùng mẹ, đặc biệt là sự trẻ trung của "chị ngoại" U50. Doãn Hải My tâm sự: "Thỉnh thoảng My rất thích tua ngược thời gian qua các bức hình hồi nhỏ. Hồi trước xem thì thích thú lắm, chỉ là xem bản thân mình hồi bé thôi. Nhưng kể từ ngày có Lúa (con của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu), mình mới thấy bồi hồi. Đúng là có con thì mới hiểu hết lòng cha mẹ khi bản thân cũng trải qua hành trình mang bầu, vượt cạn, nuôi dưỡng và đồng hành cùng con trong các sự kiện thì mới hiểu nỗi vất vả của mẹ mình hồi xưa". Từ sau khi đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hot rần rần trên MXH thì dân tình cũng dành sự chú ý đặc biệt cho mẹ cô dâu. Không chỉ bởi vì thần thái sang chảnh ngút ngàn, vóc dáng mảnh mai ở độ tuổi U50, mà còn ở nhan sắc trẻ mãi không già và sự thời thượng như chị em khi đứng cạnh con gái Mẹ Doãn Hải My đều đồng hành cùng con gái trong những dịp quan trọng. Mẹ Doãn Hải My thường xuyên cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân, đăng ảnh check-in hay up story đều tay không kém gì Gen Z. Mỗi lần chụp ảnh cùng con, cô cũng tạo dáng y hệt... bạn thân của con. Ở thời điểm hiện tại, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn cực kỳ sành điệu, style thời trang thời thượng. (Ảnh: FBNV)

