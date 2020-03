Soi dàn chiến cơ không quân xứ củ sâm đang lao đao vì dịch bệnh

Đầu tiên phải kể tới loại chiến đấu cơ hiện đại nhất thế giới ngày nay - tiêm kích F-35. Hiện tại trong biên chế của Không quân Hàn Quốc đang có 16 chiếc F-35 phiên bản F-35A. Nguồn ảnh: Flickr. Tổng cộng phía Hàn Quốc đặt mua 24 tiêm kích F-35A từ Mỹ kèm theo đó là quyền được lựa chọn mua thêm 20 chiếc nữa trong tương lai nếu có nhu cầu. Nguồn ảnh: Flickr. Ngoài ra, trong biên chế của lực lượng Không quân Hàn Quốc còn có 59 chiến đấu cơ F-15E. Nguồn ảnh: Flickr. Đây là phiên bản hiện đại bậc nhất của tiêm kích F-15 do Mỹ sản xuất. Nguồn ảnh: Flickr. Dàn máy bay chủ lực của Quân đội Hàn Quốc là những chiếc F-16 bao gồm hai phiên bản F-16C/D do Mỹ sản xuất với số lượng 34 chiếc. Nguồn ảnh: Flickr. Phiên bản thứ hai là F-16C/D Block 50/52 do Hàn Quốc sản xuất dựa trên giấy phép nhượng quyền của Lockheed Martin. Phiên bản này có tổng cộng 133 chiếc. Nguồn ảnh: Flickr. Loại chiến đấu cơ nhiều thứ hai trong biên chế Không quân Hàn Quốc là những máy bay chiến đấu F-5 phiên bản F-5E do Mỹ sản xuất và KF-5 do Hàn Quốc tự sản xuất. Nguồn ảnh: Flickr. Đây đều là những loại chiến đấu cơ từng xuất hiện trong Chiến tranh Việt Nam, dự kiến tới năm 2030 Hàn Quốc sẽ cho về hưu hết. Nguồn ảnh: Flickr. Ngoài ra nước này vẫn còn sử dụng tiêm kích F-4 Phantom II - cũng là một loại chiến đấu cơ từ thời Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Flickr. Tổng cộng Hàn Quốc có hơn 20 chiếc F-4E trong biên chế, tất cả sẽ được cho về hưu trước năm 2024 tới đây. Nguồn ảnh: Flickr. Không quân Hàn Quốc cũng có khả năng tự chế tạo máy bay với chiến đấu cơ hạng nhẹ KAI T-50 Golden Eagle do nước này tự phát triển. Nguồn ảnh: Flickr. Tổng cộng trong lực lượng Không quân Hàn Quốc đang có 60 chiến đấu cơ loại này. Nguồn ảnh: Flickr. Và cuối cùng là KAI KT-1 - một loại chiến đấu cơ hạng nhẹ sử dụng động cơ cánh quạt cũng do Hàn Quốc tự sản xuất. Nguồn ảnh: Flickr. Hiện tại trong biên chế của Không quân Hàn Quốc đang có 20 máy bay loại này. Ngoài nhiệm vụ tấn công hạng nhẹ, KAI KT-1 còn làm tốt nhiệm vụ chuyển tiếp thông tin trên không khi hiệp đồng tác chiến. Nguồn ảnh: Flickr. Chiến đấu cơ hạng nhẹ đa năng KAI T-50 do Hàn Quốc tự sản xuất nội địa.

