Việt Nam quan tâm tiêm kích KF-X Hàn Quốc: Có thiết thực hay không?

Tại triển lãm quốc phòng ADEX 2019 hiện đang diễn ra ở Hàn Quốc, phái đoàn Việt Nam đã tỏ ra rất quan tâm tới chiến đấu cơ thế hệ năm đang được nước bạn phát triển. Nguồn ảnh: Sina. Đây là loại tiêm kích thế hệ năm mang tên KF-X do Hàn Quốc tự nghiên cứu và hoàn thiện. Tuy nhiên phiên bản được trưng bày tại triển lãm chỉ là mô hình với tỷ lệ 1:1 và không thể bay được. Nguồn ảnh: Sina. KF-X hay còn có tên gọi khác là IA IF-X là loại chiến đấu cơ thế hệ thứ năm, được Hàn Quốc và Indonesia hợp tác nghiên cứu và phát triển từ năm 2010 và tới nay đã hoàn thiện giai đoạn đầu. Nguồn ảnh: Sina. Loại chiến đấu cơ này được hứa hẹn sẽ có khả năng tàng hình ngang với tiêm kích F-35, được Hàn Quốc và Indonesia dự kiến bán với giá 50 triệu USD mỗi chiếc và sẽ bắt đầu được trực chiến từ năm 2025. Nguồn ảnh: Sina. Có giá dự kiến khoảng 50 triệu USD cho mỗi chiếc, đây hứa hẹn là một dự án cực kỳ tiềm năng. Theo kế hoạch, năm 2021 bản thử nghiệm đầu tiên của tiêm kích KF-X sẽ được ra đời, năm 2022 sẽ bay thử chuyến đầu tiên và tới năm 2032, ít nhất 120 chiếc sẽ được ra đời. Phái đoàn quân sự cấp cao Việt Nam đã quan sát kỹ chiếc tiêm kích đặc biệt trên và được phía bạn giới thiệu chi tiết về tính năng kỹ chiến thuật của chiếc tiêm kích này. Tuy nhiên để tiến tới đặt mua thì vẫn còn một chặng đường dài khi đối thủ của KF-X là Su-57 tỏ ra quá mạnh.Nguồn ảnh: Sina. Cũng tại ADEX-2019, một loạt các loại trực thăng, máy bay không người lái khác do Hàn Quốc tự cải biên, phát triển cũng được mang ra trưng bày. Nguồn ảnh: Sina. Đây hiện được coi là một trong những triển lãm hàng không quốc phòng quy mô lớn bậc nhất châu Á được tổ chức thường niên và diễn ra tại nhiều quốc gia. Năm nay, Hàn Quốc là quốc gia đăng cai triển lãm. Nguồn ảnh: Sina. Triển lãm cũng là cơ hội để Hàn Quốc phô chương sức mạnh quân sự của mình với những dự án chiến đấu cơ, máy bay không người lái đời mới cực kỳ hiện đại do nước này phát triển độc lập. Nguồn ảnh: Sina. Một máy bay không người lái được Hàn Quốc trưng bày trong khuôn viên của triển lãm. Nguồn ảnh: Sina. Trực thăng tấn công do Hàn Quốc tự cải biên được trưng bày dưới dạng mô hình. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem video: Tiêm kích Su-57 - chiến đấu cơ thế hệ năm từng hứa hẹn sẽ là "tương lai" của không quân nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

