Khánh Vy mếu máo vì lạc sang concert “Anh Trai Say Hi“

Mới đây, một đoạn video ghi lại tình huống "dở khóc dở cười" của MC Khánh Vy thu hút về nhiều sự chú ý trên MXH. Theo đó, Khánh Vy đi đến concert chương trình "Anh Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai", thế nhưng lại bị lạc đến concert chương trình "Anh Trai Say Hi". Thấy Khánh Vy đi đến concert, fan lập tức hiểu ra và trêu cô nàng: "Chị ở bên kia mà, sao chị lại ở đây? Chị phải đi qua bên kia cầu". Sau đó, Khánh Vy vừa mếu máo vừa hỏi qua đường: "Ủa đây là đâu? Khổ quá, tui tìm đường nãy giờ mà không được luôn, bao giờ mới đến nơi". Sau đó, cô nàng tiết lộ đang đợi người tới đón. Cách trả lời thân thiện của cô nàng khiến fan vo cùng ấn tượng. Được biết, trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Khánh Vy đóng vai trò host trong một số tập. Đặc biệt, cô nàng cũng góp giọng và hỗ trợ trong tiết mục Quá Là Trôi của Nhà Thiếu Nhi được thể hiện bởi Binz, Rhymastic, Bùi Công Nam, Đỗ Hoàng Hiệp, Thiên Minh, Hà Lê. Dù khi phát sóng nhận về một số ý kiến trái chiều, thế nhưng cô nàng đã thể hiện được bản lĩnh của mình trên sân khấu lớn, nhận được nhiều lời khen của các anh trai nhờ sự chuyên nghiệp khi dẫn chương trình. Mới đây, trong họp báo chương trình "Chị đẹp đạp gió 2024", Khánh Vy cũng có mặt với vai trò MC. Lối dẫn dắt duyên dáng cùng sự tương tác của cô nàng với các chị đẹp nhận về nhiều lời khen. Khánh Vy hiện là cái tên được nhiều người quan tâm. Không chỉ là một MC tài năng, cô nàng còn có khả năng ngoại ngữ cực tốt cùng tinh thần lạc quan, truyền năng lượng tích cực đến mọi người. Trên trang cá nhân, Khánh Vy thường xuyên chia sẻ những hình ảnh của bản thân với hình ảnh nỗ lực không ngừng, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Nữ MC người Nghệ An hiện là gương mặt dẫn chương trình quen thuộc cho nhiều chương trình lớn VTV, điển hình là Đường lên đỉnh Olympia. Dù chỉ mới 25 tuổi, cô nàng đã sở hữu nhà riêng, xe riêng khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. (Ảnh: FBNV)

