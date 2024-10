Ba Lan xây dựng tuyến phòng thủ biên giới quy mô khủng

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Władysław Kosiniak-Kamysz đã công bố các cuộc tập trận gần đây của Quân đội nước này trên mạng xã hội X, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của “khả năng ngăn chặn và đẩy lùi kẻ thù trong trường hợp bị tấn công”. Ảnh: Army Recognition. Vào ngày 27/5/2024, các cơ quan quốc phòng Ba Lan đã khởi động "Lá chắn phía đông", một dự án lớn nhằm tăng cường giám sát chống máy bay không người lái và phòng thủ trên bộ dọc theo biên giới phía đông dài 700 km của Ba Lan với Nga và Belarus. Ảnh: Ukraine World Congress. Sáng kiến này bao gồm việc xây dựng một loạt các công sự và rào chắn được thiết kế để bảo vệ lãnh thổ Ba Lan, hạn chế sự di chuyển của đối phương và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Ba Lan di chuyển, đồng thời đảm bảo an toàn cho dân thường. Ảnh: Defence24. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết hôm 14/10 rằng, việc xây dựng dự án "Lá chắn phía đông" sẽ bắt đầu vào cuối năm nay, không phải năm sau như đã lên kế hoạch. Ông đã thị sát thực địa và bày tỏ sự hài lòng với tiến độ của dự án. Ông nói rằng: "Tôi rất vui khi thấy Lá chắn phía đông đã có khởi đầu nghiêm túc như vậy". Ảnh: mil.in.ua. Dự án này dự kiến sẽ được tiến hành trong giai đoạn từ 2024 đến 2028, với khoản đầu tư ước tính khoảng 2,5 tỷ USD. Nguồn tiền cần thiết sẽ đến từ cả ngân sách Ba Lan và các khoản đóng góp của châu Âu, cho thấy tầm quan trọng chiến lược của chương trình này đối với cả Liên minh châu Âu. Ảnh: Al Jazeera. "Lá chắn phía đông" là sáng kiến do Ba Lan dẫn đầu, các quốc gia vùng Baltic và Phần Lan cũng đang thực hiện những nỗ lực tương tự để bảo vệ biên giới của họ, nhằm ứng phó với những thách thức địa chính trị ngày càng gia tăng trong khu vực. Các cơ sở phòng thủ dọc theo khu vực biên giới này bao gồm các mương chống tăng, bãi mìn, tường bê tông cốt thép, dây thép gai và các chướng ngại vật kỹ thuật khác. Các biện pháp này không chỉ nhằm bảo vệ biên giới của Ba Lan khỏi các mối đe dọa tiềm tàng từ vùng Kaliningrad của Nga và Belarus, mà còn bảo vệ biên giới chung với Ukraine. Hơn 152 triệu USD sẽ được đầu tư vào việc mua sắm thiết bị hạng nặng chuyên dụng để xây dựng các rào cản này. Tổng tham mưu trưởng Wiesław Kukuła trước đó đã nhấn mạnh rằng, "Lá chắn phía đông" sẽ bao gồm một mạng lưới các tháp giám sát, hệ thống chống máy bay không người lái, rào chắn và mương chống tăng, hầm trú ẩn và các bãi mìn, nhằm mục đích ngăn chặn những kẻ xâm lược tiềm tàng. Ba Lan cùng với một số thành viên NATO khác cũng đã khởi động các sáng kiến nhằm tăng cường biên giới với Nga. Nguồn tài trợ cho cơ sở hạ tầng quốc phòng rộng lớn này sẽ được lấy từ chính phủ các nước, với sự hỗ trợ bổ sung dự kiến từ Liên minh châu Âu. Trong số các cơ sở hiện đang được thử nghiệm có một cây cầu cơ giới được triển khai ở Orzysz, cùng với các thiết bị hạng nặng như xe tăng PT-91. Thủ tướng Tusk nhấn mạnh những nỗ lực này được coi là "đầu tư vào hòa bình và an ninh”. Công trình "Lá chắn phía đông" nhằm củng cố khả năng phòng thủ của sườn phía đông NATO, nhấn mạnh mục tiêu của Ba Lan là ngăn chặn mọi cuộc xâm lược tiềm tàng. Dự án này nhằm thiết lập một tuyến phòng thủ chung chống lại các mối đe dọa tiềm tàng dọc theo khu vực biên giới nhạy cảm này, củng cố cả an ninh quốc gia của Ba Lan và các nước láng giềng châu Âu.

