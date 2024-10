BYD Shark 2025 chốt giá hơn 1 tỷ đồng, đắt hơn cả Ford Ranger

Theo đó, mức giá xe BYD Shark 2025 bán ra khởi điểm dưới 60.000 đô la Úc (tương đương 1,018 tỷ VNĐ) tại thị trường Australia, thấp hơn đáng kể so với hai đối thủ là Ford Ranger và Toyota Hilux. BYD Shark là mẫu xe bán tải đầu tiên của công ty và được phát triển trên nền tảng DMO - một nền tảng địa hình siêu hybrid của BYD. Bán tải BYD Shark 2025 có chiều dài 5.457 mm, rộng 1.971 mm và cao 1.925 mm, nhỉnh hơn 132 mm chiều dài, 71 mm chiều rộng và 110 mm chiều cao so với Toyota Hilux. Chiều dài cơ sở 3.260 mm của Shark cũng nhỉnh hơn 175 mm so với Hilux.BYD Shark của Trung Quốc sở hữu thiết kế có phần khá tương đồng với Ford F-150 Lightning và Ford Ranger. Đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha LED hình chữ C nối với nhau bằng lưới tản nhiệt lớn cùng logo BYD to bản ở chính giữa. Phần hông xe có vẻ hầm hố và cơ bắp với hốc bánh xe, gương chiếu lớn và thềm cửa rộng. Phía đuôi xe được thiết kế đơn giản hơn đầu xe với đèn hậu đi cùng thanh đèn LED chạy giữa. Cột C của xe được tô điểm bằng một dải màu đen, nối liền với kính cửa sổ bên giúp xe nhìn cá tính và thể thao hơn. Về nội thất, khoang cabin của mẫu bán tải nhà BYD mang đến một không gian khác biệt so với các đối thủ trên thị trường. Xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm khổng lồ 15,6 inch, có khả năng xoay theo chiều dọc giống như trên nhiều mẫu xe BYD khác. Xe còn có vô lăng đáy phẳng, cụm điều khiển trung tâm với cần gạt số, tay nắm khổ lớn, các phím/cần gạt điều chỉnh lớn và 2 bàn sạc điện thoại không dây… Nhiều chi tiết trên xe được trang trí bằng các sọc màu cam. Cung cấp sức mạnh cho BYD Shark là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng 1.5L với 2 động cơ điện cho công suất mạnh 430 mã lực. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 5,7 giây và có phạm vi hoạt động lên tới 840 km (xăng + điện) và có thể chạy hoàn toàn bằng điện 100 km. Theo kế hoạch, BYD Shark sẽ được mở bán vào ngày 29/10 tại Úc trước khi chính thức bàn giao đến tay khách hàng từ tháng 12/2024. Video: Giới thiệu xe bán tải BYD Shark 2025.

