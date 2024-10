Quân đội Ukraine phạm sai lầm lớn, Moscow nắm được bí mật của Mỹ

Theo hãng tin Nga RIA Novosti, Quân đội Nga đã thu giữ một xe chiến đấu bộ binh Bradley M1A2 do Mỹ sản xuất trên chiến trường miền đông Ukraine. Điều đáng ngạc nhiên là trong xe có một bản đồ chi tiết về căn cứ quân sự “Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Fort Irwin”. Căn cứ Fort Irwin, nằm ở bang California, là căn cứ huấn luyện quân sự lớn nhất của Quân đội Mỹ. Việc phát hiện ra bản đồ này chắc chắn đã khiến nước Mỹ phải đối mặt với một “cuộc khủng hoảng thông tin quân sự” bất ngờ. Sự việc xảy ra không thể không làm dấy lên nghi ngờ về vai trò của Mỹ trong tình hình Ukraine. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 300 phương tiện chiến đấu bộ binh loại này, một số trong đó là thiết bị trước đây được Quân đội Mỹ sử dụng. Quân đội Nga cho biết, họ đã phá hủy và bắt giữ một số xe Bradley. Giờ đây, việc rò rỉ bản đồ căn cứ quân sự Mỹ chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Quan điểm chủ đạo cho rằng, sở dĩ những tấm bản đồ này xuất hiện ở Ukraine là vì sau khi lính Mỹ bỏ quên trên xe, xe Bradley đã được đưa tới Ukraine và rơi vào tay Quân đội Nga. Theo RIA Novosti, bản đồ này ghi lại chi tiết các thủ tục thông báo và tín hiệu khẩn cấp cho quân nhân Mỹ bị thương trong chiến đấu hoặc tập trận, bao gồm cả số điện thoại liên lạc. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là vị trí của trung tâm huấn luyện Fort Irwin trong Quân đội Mỹ, khiến tấm bản đồ này có giá trị quân sự to lớn. Căn cứ huấn luyện nằm ở sa mạc Mojave ở California, có diện tích 2.600 km2. Đây là một trong những căn cứ huấn luyện lớn nhất của Quân đội Mỹ. Và một tài liệu có thể gọi là bí mật quân sự như vậy, hiện đã được Nga phát hiện. Nếu Quân đội Nga thực hiện bất kỳ hành động trả đũa nào sau đó, căn cứ Irwin sẽ là nơi bị tấn công đầu tiên, điều này đã khiến Quân đội Mỹ “thót tim”. Sau khi tin tức được công bố, Đại sứ Nga tại Mỹ Antonov (hiện đã hết nhiệm kỳ trở về nước) tiết lộ rằng, một số quan chức Mỹ đã gọi điện cho ông và hỏi ông về tình hình trong Quân đội Nga. Hàm ý là ông muốn có một cuộc trò chuyện vui vẻ; vấn đề này, ông Antonov cho biết là muốn biết rõ, hãy thông qua con đường ngoại giao. Tin tức này vừa truyền ra, các bên đều phản ứng nhanh chóng và phức tạp. Phía Nga rõ ràng không hài lòng, đặc biệt khi xem xét việc hãng tin RIA Novosti gần đây tiết lộ rằng, Căn cứ Fort Irwin đang tuyển dụng nhân viên nói tiếng Nga; điều này dường như ám chỉ rằng, căn cứ quân sự Mỹ có quan hệ chặt chẽ hơn với Nga. Vào thời điểm này, Mỹ và Anh tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cam kết viện trợ lần lượt 700 triệu USD và 600 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, vụ rò rỉ bản đồ này có thể ảnh hưởng đến quá trình hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine. Dù Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi công khai nào về việc này, nhưng sự im lặng có thể đồng nghĩa với việc Chính phủ Mỹ đang hồi hộp đánh giá tình hình và đưa ra các biện pháp ứng phó. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, vụ việc này không chỉ làm cho Mỹ thận trọng hơn trong việc viện trợ quân sự cho Ukraine. Rốt cuộc, vụ rò rỉ bản đồ căn cứ huấn luyện lớn nhất của Quân đội Mỹ, có thể liên quan đến nhiều bí mật và chiến lược quân sự hơn. Nhìn vào bức tranh lớn hơn, cuộc khủng hoảng rò rỉ bản đồ cho thấy, sự phức tạp và rủi ro của sự can thiệp quân sự quốc tế. Mỹ can thiệp sâu vào tình hình ở Ukraine và tiếp tục cung cấp vũ khí, nhưng giờ đây họ phải đối mặt với việc lộ lọt bí mật quân sự của chính mình. Nếu Nga hành động dựa trên bản đồ này, Mỹ có thể gặp phải thách thức lớn. Loại xe chiến đấu bộ binh Bradley bị Quân đội Nga bắt giữ là loại xe chiến đấu bộ binh chủ lực của Quân đội Mỹ từ thập niên 1980. Ngoài vận chuyển bộ binh tới chiến trường, nó còn cung cấp hỏa lực hỗ trợ nhất định. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Mỹ đã viện trợ hơn 300 xe chiến đấu bộ binh Bradley M1A2 đến Ukraine, nhưng chúng cũng không thể phát huy tốt vai trò trên chiến trường Ukraine như với Quân đội Mỹ ở các chiến trường khác. Điều này phản ánh đầy đủ sự yếu kém sức mạnh quân sự của Ukraine. Sự chênh lệch về sức mạnh giữa Quân đội Nga và Ukraine đã được chứng minh đầy đủ, và việc NATO tiếp tục hỗ trợ Ukraine ở một mức độ nhất định, thực sự đang đặt đất nước của mình trước những rủi ro về an ninh. Ví dụ việc Nga chiếm được xe tăng Leopard 2, khiến các quốc gia châu Âu sử dụng loại xe này, cũng đang lo “sốt vó”. (Nguồn ảnh: Wikipedia, TASS, Kyiv Independent).

