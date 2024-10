Công nghệ xe tăng Đức rơi vào tay Moscow, phương Tây hoảng loạn

Theo thông tin từ “Defense News” của Mỹ ngày 16/10, cuộc điều tra thông tin tình báo nguồn mở của tuần báo “Defense News” cho thấy, Nga đã vận chuyển một chiếc xe tăng Leopard 2A6 bị thu giữ từ Ukraine về Nga, để tháo dỡ nó và phân tích các bộ phận cấu thành. Báo cáo cho biết các hình ảnh vệ tinh, video do truyền thông Nga công bố và các thông tin nguồn mở khác đã xác định chính xác chiếc xe tăng Leopard 2A6 bị thu giữ. Địa điểm hiện tại của nó tại thành phố Nizhny Tagil, nằm ở chân dãy núi Uran của Nga, nơi có công ty Uralvagonzavod (UVZ), nhà sản xuất xe tăng lớn nhất thế giới. Chiếc xe tăng Leopard 2A6 dường như đang ở trong tình trạng tốt. Hiện chưa rõ Nga đã tịch thu xe tăng Leopard 2A6 này khi nào và ở đâu? Oryx, một trang web điều tra nguồn tình báo mở của Hà Lan, tiếp tục theo dõi dữ liệu thiệt hại chiến đấu trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, đã xác nhận rằng Quân đội Ukraine đã mất 13 chiếc Leopard-2A6. Bảy chiếc trong số đó đã bị phá hủy và một số chiếc khác bị hư hỏng một phần. Uralvagonzavod (UVZ) là một công ty cơ khí của Liên Xô và Nga, có trụ sở chính tại thành phố Nizhny Tagil. UVZ là một trong những tổ hợp khoa học và công nghiệp lớn nhất tại Nga và là nhà sản xuất xe tăng lớn nhất thế giới. Sở dĩ Quân đội Nga chọn vận chuyển xe tăng Leopard 2A6 thu được về nhà máy, có thể là do UVZ có năng lực chuyên môn. Với tư cách là nhà sản xuất xe tăng tiên tiến trong khu liên hợp công nghiệp quốc phòng Nga, đồng nghĩa với việc UVZ có nhiều kỹ sư có kinh nghiệm. Hiện UVZ chịu trách nhiệm sản xuất xe tăng T-90M, đồng thời hiện đại hóa và nâng cấp xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3M. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm nhà máy của UVZ tại Nizhny Tagil vào tháng 2 năm nay và nhấn mạnh tầm quan trọng của nó. Một thông cáo báo chí chính thức của Nga cho biết, UVZ đang tăng cường năng lực sản xuất, để đáp ứng nhu cầu vũ khí của Quân đội Nga tại chiến trường Ukraine. Truyền thông Nga vui mừng trước việc thu giữ xe tăng phương Tây và trích dẫn các tạp chí công nghiệp của phương Tây nói rằng, phương Tây lo lắng công nghệ bí mật của họ đang rơi vào tay Moscow theo một cách “tự nhiên”. Tờ RIA Novosti còn chỉ ra rằng, "sự thất bại của xe tăng Đức ở Ukraine có thể có tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu xe tăng của nước này". Dù đã ra đời hơn 20 năm, nhưng Leopard 2A6 do Đức sản xuất, vẫn được coi là xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại. Nó có một số lợi thế so với xe tăng Nga, bao gồm khả năng sống sót cao hơn của tổ lái, pháo tiên tiến, hệ thống điều khiển hỏa lực, các loại giáp khác nhau, các loại đạn pháo và thậm chí cả động cơ mạnh mẽ và hiệu quả. Nhưng không rõ liệu xe tăng Leopard 2 mà Đức giao cho Ukraine, có chứa “công nghệ nhạy cảm” hơn xe tăng Leopard xuất khẩu hay không? Một số nhà phân tích lo ngại rằng, vì xe tăng Leopard 2 viện trợ cho Ukraine lấy từ kho vũ khí của Quân đội Đức (Bundeswehr), nên chúng có thể được trang bị các hệ thống đặc biệt tiên tiến. Một thông tin đến từ công ty KNDS Defense Systems, nhà sản xuất Leopard 2A6, nói với Defense News rằng, họ không lo lắng về việc công nghệ này rơi vào tay Nga. Người phát ngôn của công ty cho biết trong một cuộc phỏng vấn: "Sẽ không dễ để sao chép nó và người Nga có lẽ đã có hầu hết thông tin". Nhà sản xuất vũ khí KNDS còn làm rõ thêm rằng, chiếc xe tăng này không có cái gọi là "định hướng xuất khẩu", nhưng sẽ được điều chỉnh theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Ví dụ phiên bản xuất khẩu cho Phần Lan được sửa đổi để sử dụng dễ dàng ở khu vực vùng cực lạnh. Người phát ngôn của công ty KNDS giấu tên này từ chối thảo luận về việc liệu xe tăng của Lực lượng Vũ trang Đức có chứa công nghệ đặc biệt nhạy cảm, hay chúng đã được sửa đổi trước khi chuyển đến Ukraine? Người phát ngôn kết luận: “Người Nga có thể tiếp cận được một số thông tin, nhưng thật khó để nói chính xác đó là gì”. Hiện Chính phủ Đức đã cung cấp 18 xe tăng Leopard 2A6 cho Ukraine và Bồ Đào Nha đã cung cấp 3 xe tăng loại này; đây cũng là phiên bản hiện đại nhất trong dòng Leopard 2, các phiên bản tiếp theo hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm của nhà sản xuất. Đây không phải là chiếc Leopard 2A6 đầu tiên bị Quân đội Nga thu giữ. Vào tháng 4 năm nay, một đoạn video cho thấy, quân nhân Nga đang tìm hiểu một chiếc xe tăng bị Leopard 2A6 bị thu giữ trong một căn lều dã chiến trên chiến trường. Tuy nhiên, chiếc xe tăng Leopard 2A6 bị thu giữ lần này dường như đang ở tình trạng tốt hơn nhiều và có thể cung cấp một số thông tin mà trước đây Nga không có được. Hiện hàng chục nước phương Tây đang sử dụng nhiều phiên bản xe tăng Leopard 2 khác nhau và việc phân tích khả năng và những khuyết điểm của loại xe tăng hiện đại này có thể giúp Nga cải thiện công nghệ sản xuất trong nước. Đặc biệt là việc tìm hiểu về Leopard 2 sẽ giúp Quân đội Nga hiểu rõ hơn về cách bảo vệ và tiêu diệt những chiếc xe tăng như vậy. Điều này chắc chắn khiến phương Tây lo sợ về số phận của những chiếc Leopard 2 của mình trong tương lai. (Nguồn ảnh: TASS, Defense News, Ukrinform). Nga vận chuyển xe tăng Leopard của Ukraine đến Uralvagonzavod để nghiên cứu. Nguồn: RIA Novosti.

