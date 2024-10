Tới lượt xe bọc thép Canada trở thành chiến lợi phẩm của Nga

Ngày 17/10, Quân đội Nga đã tịch thu một chiếc xe bọc thép "Rochelle Senator", được Quân đội Ukraine sử dụng ở khu vực Kursk. Chiếc xe bọc thép bánh lốp do Canada sản xuất này, tương tự như phiên bản xe bọc thép Z-STS Akhmat của Nga hiện nay. Theo những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, chiếc xe bọc thép Rochelle Senator này trông còn rất nguyên vẹn, nhìn bằng mắt thường không có hỏng hóc nào. Thậm chí khẩu súng máy hạng nặng 12,7 mm vẫn còn “nguyên zin” trên tháp pháo kín trên nóc xe. Đặc biệt, chiếc xe bọc thép Rochelle Senator được vẽ một hình tam giác màu trắng “rất bắt mắt”, ở phía sau bên phải của xe, là biểu tượng của Quân đội Ukraine trong chiến dịch tấn công vào khu vực Kursk của Nga. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Quân đội Nga thu giữ xe bọc thép Rochelle Senator, nhưng hiếm khi thấy một chiếc còn “lành lặn” như vậy. Nó cũng nêu bật sự phức tạp của việc nhiều loại vũ khí đa quốc gia tham chiến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và bị thu giữ. Thông thường, những vũ khí chiến lợi phẩm này có thể được quân Nga sử dụng hoặc gửi phía sau để các kỹ sư “phân tích kỹ thuật”. Hậu quả đó là cả hai bên đều tìm cách đạt được lợi thế chiến thuật tối đa, từ các vũ khí chiến lợi phẩm. Đồng thời gửi đi thông điệp về khả năng bí mật quân sự của đối phương đã bị khám phá. Xe bọc thép Rochelle Senator là phương tiện được thiết kế đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu vận chuyển quân và vật tư trên chiến trường của quân đội và cơ quan an ninh. Chiếc xe này được phát triển và sản xuất bởi công ty Rochelle của Canada và được đưa vào sử dụng từ năm 2018. Rochelle Senator được biết đến với khả năng bảo vệ và hiệu suất đa năng. Được thiết kế để vận chuyển quân trong các khu vực xung đột, Rochelle Senator có khả năng chống lại các mối đe dọa từ vũ khí nhỏ và các thiết bị nổ tự tạo, khiến nó đặc biệt thích hợp để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. Lớp giáp của xe được gia cố và cấu trúc khung sườn chắc chắn của xe bọc thép Rochelle Senator, giúp bảo vệ tốt hơn cho kíp xe và những người trong xe, trong khi vẫn duy trì khả năng cơ động tuyệt vời. Xe bọc thép Rochelle Senator có tổng trọng lượng chiến đấu 8 tấn, dài 5,6 mét, rộng 2,4 mét và cao 2,75 mét. Ngoài lái xe và trưởng xe, có thể thêm chở tối đa 10 binh sĩ. Xe được trang bị động cơ diesel do hãng Ford của Mỹ sản xuất, dung tích 6,7 lít, công suất tối đa 330 mã lực. Hộp số tự động 10 cấp của Ford, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh, mang lại khả năng cơ động tốt và có thể thích ứng với các địa hình khác nhau trên chiến trường. Xe bọc thép Rochelle Senator nếu không chở quân thì có thể chở khối lượng hàng hóa đến 2 tấn và thực hiện nhiệm vụ đường dài. Chiếc xe này có nhiều mục đích sử dụng và hiệu suất đáng tin cậy, khi vừa có thể bảo vệ kíp xe tương đối an toàn, nhưng vẫn đảm bảo khả năng di chuyển tối ưu. Hiện Quân đội Nga cũng có mẫu xe bọc thép Z-STS Akhmat có tính năng tương tự như xe bọc thép Rochelle Senator của Canada. Z-STS là xe bọc thép chống phục kích và chống mìn (MRAP), được thiết kế để để có thể chống lại mìn và phục kích bằng vũ khí bộ binh của đối phương. Z-STS Akhmat ra mắt vào năm 2022, đã được phát triển đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các cơ quan an ninh Chechen, yêu cầu cần một loại xe vận tải bọc thép, vừa có thể được sản xuất nhanh chóng, vừa dễ dàng triển khai. Z-STS Akhmat sử dụng khung gầm của xe tải Kamaz-5350 và sử dụng cấu hình dẫn động 6×6, để mang lại khả năng cơ động cao trên nhiều địa hình khác nhau; đồng thời đảm bảo an toàn cho những người ngồi trên xe. Không giống như thiết kế liền khối, xe bọc thép Z-STS sử dụng hệ thống khung, giúp đơn giản hóa quy trình sản xuất và cho phép thân xe được cấu hình linh hoạt theo nhu cầu vận hành, nhưng điều này làm giảm nhẹ khả năng chịu tải của nó. Ngoài lái xe và trưởng xe, xe bọc thép Z-STS có thể chở tối đa 8 binh sĩ và rất phù hợp để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển quân ở những khu vực có nguy cơ cao về thiết bị nổ tự tạo, hoặc bị tấn công trực tiếp bằng súng bộ binh nhỏ. Xe bọc thép Z-STS Akhmat được sản xuất bởi nhà máy Rem Diesel của Nga và được thiết kế để triển khai hiệu quả trong môi trường xung đột bất đối xứng, nơi việc bảo vệ chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài là rất quan trọng. Thiết kế chắc chắn, cùng với khả năng sản xuất hàng loạt nhanh chóng, khiến xe bọc thép Z-STS Akhmat trở thành một phương tiện quan trọng, trong thiết bị an ninh và vận tải của lực lượng Nga; đặc biệt là ở những khu vực có nguy cơ bị đe dọa cao. (Nguồn ảnh: Ukrinform, CNN, Sputnik, Wikipedia).

Ngày 17/10, Quân đội Nga đã tịch thu một chiếc xe bọc thép "Rochelle Senator", được Quân đội Ukraine sử dụng ở khu vực Kursk. Chiếc xe bọc thép bánh lốp do Canada sản xuất này, tương tự như phiên bản xe bọc thép Z-STS Akhmat của Nga hiện nay. Theo những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, chiếc xe bọc thép Rochelle Senator này trông còn rất nguyên vẹn, nhìn bằng mắt thường không có hỏng hóc nào. Thậm chí khẩu súng máy hạng nặng 12,7 mm vẫn còn “nguyên zin” trên tháp pháo kín trên nóc xe. Đặc biệt, chiếc xe bọc thép Rochelle Senator được vẽ một hình tam giác màu trắng “rất bắt mắt”, ở phía sau bên phải của xe, là biểu tượng của Quân đội Ukraine trong chiến dịch tấn công vào khu vực Kursk của Nga. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Quân đội Nga thu giữ xe bọc thép Rochelle Senator, nhưng hiếm khi thấy một chiếc còn “lành lặn” như vậy. Nó cũng nêu bật sự phức tạp của việc nhiều loại vũ khí đa quốc gia tham chiến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và bị thu giữ. Thông thường, những vũ khí chiến lợi phẩm này có thể được quân Nga sử dụng hoặc gửi phía sau để các kỹ sư “phân tích kỹ thuật”. Hậu quả đó là cả hai bên đều tìm cách đạt được lợi thế chiến thuật tối đa, từ các vũ khí chiến lợi phẩm. Đồng thời gửi đi thông điệp về khả năng bí mật quân sự của đối phương đã bị khám phá. Xe bọc thép Rochelle Senator là phương tiện được thiết kế đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu vận chuyển quân và vật tư trên chiến trường của quân đội và cơ quan an ninh. Chiếc xe này được phát triển và sản xuất bởi công ty Rochelle của Canada và được đưa vào sử dụng từ năm 2018. Rochelle Senator được biết đến với khả năng bảo vệ và hiệu suất đa năng. Được thiết kế để vận chuyển quân trong các khu vực xung đột, Rochelle Senator có khả năng chống lại các mối đe dọa từ vũ khí nhỏ và các thiết bị nổ tự tạo, khiến nó đặc biệt thích hợp để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. Lớp giáp của xe được gia cố và cấu trúc khung sườn chắc chắn của xe bọc thép Rochelle Senator, giúp bảo vệ tốt hơn cho kíp xe và những người trong xe, trong khi vẫn duy trì khả năng cơ động tuyệt vời. Xe bọc thép Rochelle Senator có tổng trọng lượng chiến đấu 8 tấn, dài 5,6 mét, rộng 2,4 mét và cao 2,75 mét. Ngoài lái xe và trưởng xe, có thể thêm chở tối đa 10 binh sĩ. Xe được trang bị động cơ diesel do hãng Ford của Mỹ sản xuất, dung tích 6,7 lít, công suất tối đa 330 mã lực. Hộp số tự động 10 cấp của Ford, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh, mang lại khả năng cơ động tốt và có thể thích ứng với các địa hình khác nhau trên chiến trường. Xe bọc thép Rochelle Senator nếu không chở quân thì có thể chở khối lượng hàng hóa đến 2 tấn và thực hiện nhiệm vụ đường dài. Chiếc xe này có nhiều mục đích sử dụng và hiệu suất đáng tin cậy, khi vừa có thể bảo vệ kíp xe tương đối an toàn, nhưng vẫn đảm bảo khả năng di chuyển tối ưu. Hiện Quân đội Nga cũng có mẫu xe bọc thép Z-STS Akhmat có tính năng tương tự như xe bọc thép Rochelle Senator của Canada. Z-STS là xe bọc thép chống phục kích và chống mìn (MRAP), được thiết kế để để có thể chống lại mìn và phục kích bằng vũ khí bộ binh của đối phương. Z-STS Akhmat ra mắt vào năm 2022, đã được phát triển đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các cơ quan an ninh Chechen, yêu cầu cần một loại xe vận tải bọc thép, vừa có thể được sản xuất nhanh chóng, vừa dễ dàng triển khai. Z-STS Akhmat sử dụng khung gầm của xe tải Kamaz-5350 và sử dụng cấu hình dẫn động 6×6, để mang lại khả năng cơ động cao trên nhiều địa hình khác nhau; đồng thời đảm bảo an toàn cho những người ngồi trên xe. Không giống như thiết kế liền khối, xe bọc thép Z-STS sử dụng hệ thống khung, giúp đơn giản hóa quy trình sản xuất và cho phép thân xe được cấu hình linh hoạt theo nhu cầu vận hành, nhưng điều này làm giảm nhẹ khả năng chịu tải của nó. Ngoài lái xe và trưởng xe, xe bọc thép Z-STS có thể chở tối đa 8 binh sĩ và rất phù hợp để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển quân ở những khu vực có nguy cơ cao về thiết bị nổ tự tạo, hoặc bị tấn công trực tiếp bằng súng bộ binh nhỏ. Xe bọc thép Z-STS Akhmat được sản xuất bởi nhà máy Rem Diesel của Nga và được thiết kế để triển khai hiệu quả trong môi trường xung đột bất đối xứng, nơi việc bảo vệ chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài là rất quan trọng. Thiết kế chắc chắn, cùng với khả năng sản xuất hàng loạt nhanh chóng, khiến xe bọc thép Z-STS Akhmat trở thành một phương tiện quan trọng, trong thiết bị an ninh và vận tải của lực lượng Nga; đặc biệt là ở những khu vực có nguy cơ bị đe dọa cao. (Nguồn ảnh: Ukrinform, CNN, Sputnik, Wikipedia).